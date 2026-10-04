Litva platí, jen aby Američané neodešli. Tisíc vojáků už odjelo bez náhrady a Vilnius kvůli nim chystá i změnu ústavy

Prezident Gitanas Nausėda 22. září 2026 oznámil, že do Litvy míří nová americká rotace. Kolik vojáků přiveze a s jakou technikou, v tu chvíli zveřejněno nebylo. Oznámení uzavřelo léto, během kterého se poprvé za šest let přerušila nepřetržitá přítomnost amerického obrněného praporu v zemi. Právě na ní Vilnius postavil celou svou obrannou logiku.
Šestnáct červnových dní, které z obav udělaly vládní program
Nejistotu jako první veřejně přiznal litevský ministr obrany Robertas Kaunas. Před novináři 2. června připustil, že další americká rotace je „v přezkumu“ a že pro novou skupinu vojáků není potvrzený termín ani velikost. Podle agentury Reuters pak z Litvy během června odešlo zhruba tisíc amerických vojáků, které nikdo hned nenahradil.
O šestnáct dní později ohlásil americký ministr obrany Pete Hegseth přezkum rozmístění amerických sil v Evropě, který může trvat až šest měsíců. Má posoudit, jak by Evropa měla převzít hlavní odpovědnost za vlastní konvenční obranu. V červenci Reuters popsal, že se nenápadně stahuje část amerických jednotek z celého východního křídla NATO a Litva je jen jednou ze zasažených zemí.
Nová litevská koalice zapsala cíl „dlouhodobé a nepřerušované“ americké přítomnosti do vládního programu 18. června, tedy ve stejný den, kdy Hegseth přezkum ohlásil. Premiér Mindaugas Sinkevičius v červenci označil americké vojáky za „nepostradatelný příspěvek“ k bezpečnosti regionu a za „nejúčinnější odstrašení“.
Americké vojáky hostí Litva zhruba za půl procenta obranného rozpočtu
Litevský obranný rozpočet na rok 2026 je rekordní a dosahuje 4,79 miliardy eur. Na plnou hostitelskou podporu amerických kontingentů z něj má jít přibližně 24 milionů eur, tedy zhruba půl procenta. Na pojistku, o kterou vláda opírá celou obrannou koncepci, je to malá částka.
Celkové výdaje na hostitelskou podporu mají dosáhnout asi 60 milionů eur. Rozšířený balík, který má pokrýt všechny náklady spojené s pobytem amerických vojáků od ubytování přes munici po údržbu techniky, představil už v listopadu 2025 Kaunasův předchůdce. Nejvíc je vidět nové zázemí v Pabradė, kde vznikají kasárna, sklady a střelnice s podmínkami srovnatelnými s domovskými základnami amerických jednotek. Jsou součástí projektu za přibližně 6,9 miliardy korun, který platí litevské ministerstvo obrany a NATO prostřednictvím agentury NSPA.
Podobnou cestou jde Polsko. V červnu 2026 schválilo kroky k přípravě stálé americké základny a v září jednalo s Pentagonem o posílení americké přítomnosti včetně hostitelské podpory. Americké velitelství USEUCOM ve svém postoji pro Kongres uvádí, že větší podíl nákladů nabídlo nést několik východních spojenců. Plánované investice do vojenské infrastruktury pro americké síly podle něj dosahují 4,5 miliardy dolarů.
Nástražný drát: proč Kreml musí počítat i s malou americkou jednotkou
Tisícovka amerických vojáků by ruskou ofenzivu sama nezastavila a vědí to ve Vilniusu, ve Washingtonu i v Moskvě. Jejich úkol vystihuje pojem nástražný drát. Útok na litevské území by od první minuty ohrozil i Američany, takže by se z regionální krize okamžitě stal problém Spojených států a přes článek 5 i celého NATO. Rusko by se pak nestřetlo jen s malou pobaltskou armádou, šlo by o konflikt s celou aliancí.
Pro tuhle logiku je důležitější nepřetržitost přítomnosti než počet vojáků. Letní přerušení praporu proto zasáhlo přesně to místo, na kterém odstrašení stojí.
Vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě Alexus Grynkewich 24. září 2026 řekl, že omezený ruský útok na území NATO je podle něj nepravděpodobný a zároveň ho nelze vyloučit. NATO současně popisuje, že Rusko stále častěji sahá k sabotážím, kybernetickým útokům a narušování vzdušného prostoru. Právě proti tomuto typu hrozeb má mít fyzická přítomnost amerických vojáků největší odstrašující účinek. I hybridní incident na území, kde Američané stojí, totiž může přerůst v konflikt, který si Moskva nemůže dovolit.
Ústava cizí základny zakazuje. Litevské strany ji chtějí změnit
Střídání rotací trvalou přítomnost nezaručí, a to letošní léto ukázalo. V červenci 2026 se litevské parlamentní strany dohodly na plánu odstranit z ústavy zákaz cizích vojenských základen a zbraní hromadného ničení na území země. Dokud zákaz platí, stálá americká základna v Litvě by narážela na ústavní překážku.
Česko je v jiné pozici. Dohoda o obranné spolupráci s USA (DCA), podepsaná v roce 2023, výslovně uvádí, že neznamená rozhodnutí o americké vojenské přítomnosti ani o zřízení základen na českém území. Každé nasazení amerických vojáků by musela schválit česká vláda nebo Parlament. Česká obranná strategie přitom označuje Rusko za nejvážnější bezpečnostní hrozbu a Litvu spolu s Polskem a Slovenskem řadí mezi prioritní operační směry armády. Slabší americká přítomnost na východním křídle by tak zvýšila tlak i na Prahu.
Nejistotu neukončil ani Nausėdou ohlášený návrat rotace. Grynkewich upozornil, že USA budou NATO poskytovat „kritické, ale omezenější schopnosti“ a větší díl odpovědnosti převezmou Evropané. V Bruselu ani ve Washingtonu nikdo veřejně neslíbil, že současný rozsah americké přítomnosti v Evropě zůstane zachován. Hegsethův přezkum mezitím pokračuje a jeho závěry se očekávají kolem přelomu roku.