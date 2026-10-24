Litoměřický Dómský vrch stojí na hornině, která na vzduchu sama tvrdne. Katedrála díky tomu přežila i povodně

Dolní Litoměřice se v srpnu 2002 proměnily v jezero. Hasiči vyhlašovali nouzový stav, ulice u řeky mizely pod kalnou vodou a lidé vynášeli nábytek do pater. O několik desítek metrů výš přitom stála raně barokní katedrála sv. Štěpána nedotčená, jako by se jí povodeň netýkala. Za její odolností hledáme dvě věci, které se doplňují. První je výška: Dómský vrch se zvedá nad pravým břehem Labe jako přirozená tvrz. Druhou je hornina, ze které celé místo vyrůstá. Opuka a příbuzné slínovce patří ke kamenům, které po vystavení vzduchu postupně tvrdnou. A Čechy na nich stavěly tisíc let.
Opuka pod Dómským vrchem: kámen z dna pravěkého moře
Abychom pochopili, na čem litoměřická katedrála spočívá, musíme se vrátit zhruba o sto milionů let. Na začátku svrchní křídy zaplavilo území budoucích Čech mělké moře. Na jeho dně se usazovaly jemný křemenný prach, jílové minerály a uhličitan vápenatý, občas i schránky mořských živočichů a jehlice křemitých hub. Z těchto vrstev vznikly horniny, kterým geologové v Českém středohoří říkají slínovce, jílovité vápence a vápnité jílovce. Část z nich nese lidové jméno opuka, Němci ji znají jako Pläner.
Samotný pojem opuka je spíš řemeslnický než vědecký. Jak vysvětluje článek v časopise
Vesmír, petrografové by tentýž kámen označili třeba jako písčitý slínovec nebo prachovcovitý vápnitý jílovec. Kameníci a stavitelé však po staletí potřebovali jedno praktické slovo pro světlý, jemnozrnný kámen, který se snadno dělí na desky a kvádry.
Litoměřice v tomhle ohledu nestojí osamoceně. Opuka provází celou českou křídovou pánev od severních po východní Čechy. Geolog Václav Cílek zmiňuje její výskyty v Přední Kopanině, ve Vehlovicích u Mělníka, na Lounsku i Rakovnicku. Nazývá ji výrazně českým stavebním kamenem, bez kterého by tuzemská románská architektura vypadala úplně jinak.
Proč opuka na vzduchu tvrdne a proč ji stavitelé tolik ctili
Klíčem k chování opuky je přírodní tmel, který drží jednotlivá zrna pohromadě. U kvalitnějších druhů je vápnitý a opálový a pevně spojuje křemenná zrnka. Dokud kámen leží v zemi, je nasycený vlhkostí a dá se poměrně snadno řezat, štípat i tesat. Po vylomení a vystavení vzduchu z něj voda postupně odchází, tmel se zpevňuje a hornina vyzrává do tvrdšího stavu.
Středověký stavitel tak dostal do ruky ideální kombinaci: v lomu poddajný materiál, ve zdi pevný blok. Proto opukové kvádříky najdeme na románských rotundách, kostelech i obyčejných venkovských staveních. Kdo kámen tesal, ten nepotřeboval znát chemii tmelů. Stačila mu generacemi předávaná zkušenost.
Opuka má ovšem i svou slabší stránku. Jílové minerály dokážou nasávat vodu, bobtnat a kámen zevnitř narušovat. Vlhkost, mrazové cykly a soli představují pro opukové zdivo dlouhodobou hrozbu. I proto litoměřickou katedrálu čeká rozsáhlá rekonstrukce, která má podle městského zpravodaje pokračovat zhruba do roku 2027. Kámen, který vydržel staletí, potřebuje pravidelnou péči.
Jana Šrámčíková / VědaŽivě Povodně 2002 a 2013: Labe na jedenácti metrech, katedrála nad hladinou
Jak dramatické byly labské povodně v Litoměřicích, ukazuje rekapitulace v
Kronice města Litoměřice 2024. Kronikář v ní shrnul kulminace měřené na lati pod Tyršovým mostem:
Rok Kulminace pod Tyršovým mostem 2002 1 100 cm 2013 906 cm 2006 730 cm 2011 649 cm prosinec 2023 534 cm leden 2024 510 cm září 2024 558 cm
Pro představu: Povodí Labe vyhlašuje v Litoměřicích třetí stupeň povodňové aktivity už při 380 centimetrech. V roce 2002 tedy řeka tuto hranici překonala téměř trojnásobně. Stoletá voda tu odpovídá průtoku 4 290 kubických metrů za sekundu, zatímco jednoletá voda zhruba 1 230.
Červen 2013 přinesl hladinu jen o něco nižší. Česká televize tehdy informovala o evakuaci dvou ulic v dolní části města u Labe a části Želetic na protějším břehu. Městská policie 7. června hlásila, že řeka klesla pod hranici extrémní povodně 850 centimetrů, třetí stupeň ovšem trval dál. Zatímco se dole bojovalo o každý dům, areál na Dómském vrchu starosti s vodou řešit nemusel.
Zatím poslední výraznější vlna dorazila v září 2024. Kulminace 18. září dosáhla 437 centimetrů na limnigrafu u mostu Generála Chábery a 558 centimetrů pod Tyršovým mostem. Ve srovnání s rokem 2002 šlo o skromnou epizodu.
Hradiště Přemyslovců: místo vybrané pro moc i bezpečí
To, že se na Dómském vrchu staví od nepaměti, není náhoda. Návrší o rozloze přibližně šesti hektarů sloužilo jako přemyslovské hradiště, písemně připomínané roku 1096. Už kolem roku 1057 tu kníže Spytihněv II. založil kapitulu sv. Štěpána a s ní kostel, který dobová listina nazývá bazilikou. Panovníci si pro mocenská centra vybírali vyvýšená místa nad řekou, odkud mohli kontrolovat brod i obchodní cestu a kde je velká voda nezaskočila.
Původní románský chrám později prošel gotickou přestavbou, v letech 1662 až 1664 jej však strhli. Na jeho místě během čtyř let, mezi lety 1664 a 1668, vyrostla dnešní katedrála. Podle
Biskupství litoměřického se na stavbě podílel Domenico Orsi a pravděpodobně také Giulio Broggio. Samostatnou věž dostal chrám až mnohem později, v letech 1883 až 1889, podle návrhu vídeňského architekta Heinricha Ferstela.
Kolem katedrály dnes stojí biskupská rezidence, kapitulní konzistoř, nové proboštství, kanovnické domky a kapitulní děkanství. Všechny sdílejí stejnou výhodu: leží na návrší, kam se labská voda ani v nejhorších letech nedostala. Návštěvník si to může ověřit sám. Z vyhlídkové věže, zpřístupněné v rámci okruhu církevních památek, je patrné, jak výrazně se pahorek zvedá nad říční nivou.
Praha a Krumlov zaplatily daň, kterou Litoměřice na kopci platit nemusely
Jak snadno mohla dopadnout památka postavená níž, ukazuje rok 2002 jinde v Čechách. V Praze voda zaplavila celé čtvrti, stanice metra i část zoologické zahrady a škody se vyšplhaly na 27 miliard korun. Pod hladinou skončila Kampa se Sovovými mlýny, část Malé Strany, Anežský klášter, Rudolfinum i areál trojského zámku. Karlův most a Staroměstské náměstí zachránily jen usilovné zásahy a protipovodňové zábrany.
Ještě bolestněji dopadl Český Krumlov, sevřený v meandru Vltavy. Z 281 domů v městské památkové rezervaci zasáhla povodeň 117. Většina se ocitla pod vodou do výšky dvou a půl metru, u některých hladina přesáhla pět metrů. Škody dosáhly 380 milionů korun a město muselo vybudovat protipovodňová opatření, která dnes snižují povodňovou vlnu o 70 centimetrů.
Litoměřická katedrála žádné zábrany nepotřebovala. Její obranu zajistili před tisíci lety Přemyslovci, když zvolili kopec, a před sto miliony let křídové moře, které jim ten kopec nachystalo.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková