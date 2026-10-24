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Litoměřický Dómský vrch stojí na hornině, která na vzduchu sama tvrdne. Katedrála díky tomu přežila i povodně

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Když Labe v srpnu 2002 vystoupalo pod Tyršovým mostem na jedenáct metrů, katedrála sv. Štěpána zůstala vysoko nad vodou. Nese ji návrší z křídového kamene.
Litoměřický Dómský vrch stojí na hornině, která na vzduchu sama tvrdne. Katedrála díky tomu přežila i povodně

Litoměřický Dómský vrch stojí na hornině, která na vzduchu sama tvrdne. Katedrála díky tomu přežila i povodně

Zdroj: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 24.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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