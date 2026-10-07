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Litina se vrací do kuchyní. Vydrží desítky let, ale zacházet se s ní musí trochu jinak

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Litina v kuchyni znovu získává místo, které jí na čas vzaly lehčí pánve a moderní nepřilnavé povrchy. Masivní hrnce a pánve mají pověst nádobí na celý život, jenže právě tahle odolnost může být trochu zavádějící. Litina totiž snese opravdu hodně, ale některé docela obyčejné zacházení jí nesvědčí. Stačí ji po umytí nechat pomalu schnout nebo ji na delší dobu odložit mokrou a na povrchu klasické litiny se může objevit rez. Péče přitom není nijak zvlášť složitá. Nejdřív je ale dobré rozlišit, zda máte před sebou klasickou litinu, nebo litinu pokrytou smaltem. Pravidla pro ně totiž nejsou stejná.
Pozor na kyselé pokrmy v klasické litině. Krátká příprava obvykle nepředstavuje problém, zvlášť u dobře vypálené pánve, ale dlouhé vaření rajčatové omáčky, vína nebo jiných výrazně kyselých jídel může narušovat povrch a zároveň zvýšit přechod chutě železa

Pozor na kyselé pokrmy v klasické litině. Krátká příprava obvykle nepředstavuje problém, zvlášť u dobře vypálené pánve, ale dlouhé vaření rajčatové omáčky, vína nebo jiných výrazně kyselých jídel může narušovat povrch a zároveň zvýšit přechod chutě železa

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.10.2026 07:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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