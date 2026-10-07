Litina se vrací do kuchyní. Vydrží desítky let, ale zacházet se s ní musí trochu jinak

Litina v kuchyni znovu získává místo, které jí na čas vzaly lehčí pánve a moderní nepřilnavé povrchy. Masivní hrnce a pánve mají pověst nádobí na celý život, jenže právě tahle odolnost může být trochu zavádějící. Litina totiž snese opravdu hodně, ale některé docela obyčejné zacházení jí nesvědčí. Stačí ji po umytí nechat pomalu schnout nebo ji na delší dobu odložit mokrou a na povrchu klasické litiny se může objevit rez. Péče přitom není nijak zvlášť složitá. Nejdřív je ale dobré rozlišit, zda máte před sebou klasickou litinu, nebo litinu pokrytou smaltem. Pravidla pro ně totiž nejsou stejná. Proč je litina zase tolik vidět
Litinové nádobí není žádná novinka, spíš se znovu dostalo do středu pozornosti. Je těžké, pomaleji reaguje na změnu nastavení plotýnky a rozpálenou pánev rozhodně nechcete přenášet bez chňapky. Právě její velká tepelná setrvačnost je ale zároveň výhodou. Jakmile se pořádně prohřeje, teplotu si dobře drží. Hodí se proto například na prudké opékání masa, zapékání nebo dlouhé dušení a podle provedení může putovat z varné desky rovnou do trouby.
To ovšem neznamená, že potřebuje od začátku nejsilnější výkon sporáku. Litině zpravidla svědčí postupné zahřívání. Rozpálená zůstává dlouho a přehřátí se napravuje podstatně pomaleji než u jiných druhů pánví. K její oblibě přispívá také životnost. U klasické neglazované litiny nejsou drobné škrábance nebo povrchová rez obvykle důvodem k vyhození pánve. Povrch lze vyčistit a znovu ošetřit. Právě její schopnost vrátit se zpět k životu je jednou z vlastností, kterými se litina od řady moderních povrchů liší. Před vložením jídla dejte litině čas. Kvůli velké hmotnosti se pánev neprohřeje okamžitě a při příliš rychlém zahřívání nemusí mít celý povrch stejnou teplotu. Několik minut pozvolného předehřátí bývá lepší než okamžitě otočit plotýnku na maximum. Zdroj: Unsplash Nejdřív zjistěte, jakou litinu vlastně máte
Tady vzniká asi nejvíc nedorozumění. Klasická litinová pánev má železný povrch chráněný velmi tenkými vrstvami oleje, které se působením vysoké teploty navázaly na povrch. Nejde o mastný film, který má na pánvi zůstat. Olej při správném vypálení polymerizuje a vytvoří pevnou ochrannou vrstvu. Ta pomáhá omezovat korozi a postupně zlepšuje vlastnosti povrchu. Úplně jinou kategorií je smaltovaná litina, typická například pro těžké barevné hrnce a pekáče. Základ je stále litinový, ale kov překrývá vrstva smaltu. Takové nádobí se běžně nevypaluje olejem. Umyto a na odkapávač? U litiny raději ne
U běžného talíře není problém nechat zbytek vody odpařit, u nechráněného železa je situace jiná. Ke vzniku koroze potřebuje železo vlhkost a kyslík, a pokud někde v ochranné vrstvě litinové pánve existuje slabší místo, dlouhý kontakt s vodou mu zbytečně nahrává. Rez se může objevit překvapivě rychle.
Proto má po umytí následovat okamžité důkladné vysušení. Utěrka odstraní většinu vody, u klasické litiny ale můžete jít ještě o krok dál. Položte pánev na krátkou chvíli na mírně zahřátou plotýnku. Teplo pomůže odpařit vlhkost i z míst, kde ji pouhým otřením nemusíte zachytit. Není potřeba pánev rozpálit. Cílem je vysušení, nikoli další vaření. A stejně nevhodné jako pomalé osychání je namáčení ve dřezu. Připečené zbytky je lepší uvolnit teplou vodou, jemným kartáčkem, škrabkou určenou na nádobí nebo krátkým povařením trochy vody než nechat klasickou litinu několik hodin ponořenou. Jednou z praktických výhod litinového nádobí je možnost začít s přípravou na varné desce a pokračovat v troubě, aniž byste museli jídlo přendávat. Na pánvi tak můžete například nejprve něco opéct a poté celý pokrm nechat dopéct v troubě. Vždy si ale ověřte, že je do trouby vhodná celá nádoba včetně rukojetí, úchytů a případně poklice. Zdroj: Unsplash Rez ještě neznamená konec pánve
Oranžový flíček dokáže majitele nové litinové pánve vyděsit, obvykle však nejde o katastrofu. Menší povrchovou rez lze odstranit, nádobu umýt a dokonale vysušit. Pokud se při čištění poškodila větší část ochranné vrstvy, následuje nové vypálení tenké vrstvy oleje podle pokynů výrobce. Pozornost si zaslouží i skladování. Litinový hrnec zavřený víkem může po mytí zadržet zbytky vlhkosti. Pokud výrobce nedoporučuje jinak, je lepší ukládat jej skutečně suchý a nenechávat uvnitř uzavřené vlhké prostředí. U těžkých kusů skládaných na sebe navíc pomůže proložení, které chrání povrch. Stačí i jen z papírových utěrek. Smaltovaná litina hraje podle jiných pravidel
U smaltovaného hrnce není nutné po každém mytí vytvářet olejový ochranný film a vnitřek se nevypaluje jako klasická litina. Smalt odděluje potraviny a vodu od železného základu. To ale neznamená, že můžete těžký kastrol po umytí bezmyšlenkovitě odložit mokrý.
Některé nádoby totiž mají na hranách či okrajích místa, která mohou být vůči vlhkosti citlivější. Proto se i u smaltované litiny doporučuje důkladné vysušení před uložením. Pokud se na okraji objeví rez, nemusí to automaticky znamenat, že rezaví smaltovaná plocha uvnitř hrnce.
Jiná jsou i rizika při čištění. Zatímco klasickou rezavou litinu můžete při renovaci vzít poměrně zostra, smalt je potřeba chránit před poškrábáním a odštípnutím. Vhodnější je měkká houbička nebo nylonový kartáček a běžný jemný prostředek na nádobí. Připáleninu není dobré dobývat silou. Litinová poklice není jen těžká na efekt . Velká hmotnost pomáhá nádobu dobře uzavřít a omezovat únik páry, což se hodí při pomalém dušení. Některé poklice mají na spodní straně výstupky, na kterých se sráží pára a odkapává zpět na připravované jídlo. Zdroj: Archiv redakce Zdroj info: The Kitchn, Homes & Gardens