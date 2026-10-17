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Lithium přišlo o monopol: Changan prodává první sériový elektromobil na sodík, ujede přes 400 kilometrů

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Changan Nevo A06 je nenápadný sedan střední třídy, jehož baterie stojí na sodíku. Články CATL Naxtra si při minus 40 °C udrží přes 90 procent kapacity a surovina pro ně vyjde skoro stodvacetkrát levněji než lithium.
Lithium přišlo o monopol: Changan prodává první sériový elektromobil na sodík, ujede přes 400 kilometrů

Lithium přišlo o monopol: Changan prodává první sériový elektromobil na sodík, ujede přes 400 kilometrů

Zdroj: Foto: NdFrayssinet - licence CC BY 3.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 17.10.2026 19:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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