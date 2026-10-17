Lithium přišlo o monopol: Changan prodává první sériový elektromobil na sodík, ujede přes 400 kilometrů

Na společné tiskové konferenci CATL a Changanu 5. února se objevilo auto, které z fotografií nijak nepřekvapí: čisté linie, sedan, dojezd přes 400 kilometrů. Pod podlahou má ale sodíkovo-iontovou baterii, tedy chemii, která se dvě dekády pohybovala v laboratorních vzorcích a stacionárních úložištích. Podle komentáře IEA z února 2026 tvořila světová výroba sodíkových baterií v roce 2025 méně než jedno procento produkce lithium-iontových článků. První čínský elektromobil se sodíkem se objevil už na konci roku 2023, šlo ale o okrajové projekty. Nevo A06 s články od největšího výrobce baterií na světě je něco jiného.
Mráz minus 40 °C, vrták a 10 000 cyklů: co Naxtra slibuje
Hustota energie 175 Wh/kg řadí Naxtru pod špičkové NMC články, na sedan s dojezdem přes 400 kilometrů to ale stačí. Zajímavější jsou čísla z mrazu: při minus 30 °C má Naxtra proti srovnatelné LFP baterii téměř trojnásobný vybíjecí výkon a při minus 40 °C si podle CATL drží přes 90 procent kapacity. Právě chlad je přitom dlouhodobá slabina LFP, které v takových teplotách ztrácejí desítky procent kapacity.
Životnost CATL deklaruje přes 10 000 cyklů. Všechna tahle čísla jsou zatím údaje výrobce a potvrdit je bude muset sériový provoz, ne tiskové materiály. Bezpečnostní zkoušky má naopak baterie za sebou doložené: drcení, vrtání i řezání bez kouře, požáru a exploze, s certifikací podle nové čínské normy GB 38031-2025.
Lithium v témže autě ujede 630 km, sodík zatím přes 400
Nevo A06 se prodává i s lithiovými bateriemi a srovnání je nemilosrdné. Slabší lithiová verze má 51,48 kWh a 510 kilometrů podle čínského cyklu CLTC, silnější 63,18 kWh a 630 kilometrů. Sodíková varianta se zastaví někde přes 400 kilometrů, takže kdo vybírá auto podle dojezdu, nemá dnes jediný důvod sáhnout po ní.
CATL mluví o 500 až 600 kilometrech jako o nejbližším cíli. Ten slib patří příští generaci článků, nikoliv autu, které si dnes zákazník v Číně objedná.
Zbývá cena, a tam vypadá sodík na první pohled nepřekonatelně. Uhličitan sodný stojí kolem 1 222 jüanů za tunu, zatímco futures na uhličitan lithný se v únoru 2026 obchodovaly kolem 145 000 jüanů, tedy téměř stodvacetinásobek. Do výsledné ceny baterie se to ale nepropisuje: dodavatelský řetězec pro sodík je mladý, hustota energie nižší a řídicí elektroniku bylo nutné navrhnout znovu. IEA to formuluje přímo, k rovnocenné nákladové soutěži s lithiem je potřeba buď trvale drahé lithium, nebo výrazný skok v energetické hustotě sodíku. Lithiovým bateriím trvalo deset let, než jejich cena spadla o 90 procent, a sodík do stejného tlaku na škálování a zlevňování teprve vstupuje. Dnes je argumentem pro něj chlad a bezpečnost, cena přijde na řadu později.
Jak si vybrat chemii podle toho, kde a jak jezdíte
CATL nemluví o konci lithia, mluví o ekosystému dvou chemií, které vedle sebe fungují. Sodík má pokrývat mráz, bezpečnost a diverzifikaci surovin, lithium zůstává pro maximální dojezd a zavedenou ekonomiku výroby.
Prakticky to znamená, že si kupující bude moct vybrat chemii podle klimatu a potřeb. Řidič v severním Finsku, kde teploty padají pod minus 30 °C, dostane variantu, která v takovém počasí neztrácí desítky procent kapacity. Kdo jezdí na jihu Evropy a potřebuje šest set kilometrů na jedno nabití, zůstane u lithia. CATL už oznámil, že sodíkové články bude dodávat napříč značkami skupiny Changan, tedy pro AVATR, Deepal, Qiyuan i UNI.
Kdy se sodíkový Changan může objevit v Česku
Changan v Evropě působí na 17 trzích. V březnu 2025 představil modely Deepal S07, S05 a E07 pro Norsko, Dánsko, Německo, Nizozemsko a Británii, v dubnu 2026 pak potvrdil vstup do Polska s modely S05 a S07 od 7. května 2026.
Nevo A06 se sodíkovou baterií mezi potvrzenými evropskými modely není. Neexistuje k němu evropský ceník, homologace ani termín pro Česko, takže do první vlny expanze nespadá. Realistický horizont je nejdříve rok 2027, a i to za předpokladu, že čínský provoz deklarované parametry potvrdí.
Pro českého zájemce z toho plyne jednoduchá situace. Lithiové modely Changanu se dají koupit už teď, mají ověřený delší dojezd a existující servisní zázemí. Čekání na sodík dává smysl tomu, kdo vývoj sleduje a nákup neplánuje na letošek.