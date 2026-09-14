Listy chutnají po česneku a na jaře září růžově jako cukrová vata. Mrazuvzdorný strom, který v Česku roste skvěle, přesto ho téměř nikdo nesází

V Arboretu Žampach stojí od roku 2005 strom, kolem kterého většina návštěvníků projde bez povšimnutí. Opadavá dřevina z čeledi zederachovitých, latinsky Toona sinensis „Flamingo“, česky česnekovník čínský. Na přelomu dubna a května vyrazí lososově růžové listy tak intenzivní, že připomínají spíš tropický keř než středoevropský strom. O dva až tři týdny později barva vybledne přes krémovou do sytě zelené a podívaná skončí. Jenže vizuální efekt tvoří jen polovinu příběhu. Mladé výhonky, které v té růžové fázi sklízíte, chutnají a voní po česneku. V Číně je lidé jedí přes dva tisíce let. V Česku o nich prakticky nikdo neslyšel.
Proč listy česnekovníku chutnají po česneku a cibuli
Za charakteristickým aroma nestojí příbuznost s česnekem, botanicky jde o zcela odlišnou čeleď. Viníkem jsou těkavé sirné sloučeniny, konkrétně disulfidy a trisulfidy, které laboratoře identifikovaly jako hlavní nositele typického zápachu. Studie publikovaná v časopise
Food Chemistry v roce 2019 popsala u syrových i tepelně upravených listů výrazný cibulovitě-česnekový profil srovnatelný s tím, co známe z pórku nebo medvědího česneku. Novější výzkum z roku 2023 doplnil, že klíčovou roli hrají prekurzory těchto sloučenin, které se uvolňují při mechanickém narušení pletiva listu. Stačí výhonek přelomit a ucítíte to okamžitě.
Oregon State University řadí druh mezi takzvané stromové zeleniny. V čínské gastronomii patří jarní výhonky česnekovníku k sezónním delikatesám: krátce se spařují a míchají s vejci, přidávají do polévek, nakládají nebo drobně sekají jako aromatická bylinka na tofu. Sklizňové okno trvá pouhé týdny, dokud jsou výhonky měkké, lesklé a ještě nezačaly zelenat. Právě ta prchavost z nich v Pekingu i Šanghaji dělá vyhledávanou pochoutku. Růžová exploze na jaře: jak „Flamingo“ proměňuje zahradu
Kultivar „Flamingo“ vznikl selekcí zaměřenou na maximální intenzitu jarního zbarvení. Čerstvě rašící listy mají sytě lososový až oranžovorůžový odstín, který postupně bledne do krémově žluté a nakonec ustoupí chlorofylu. Celý přechod zabere podle českých pěstitelů zhruba dva až tři týdny; Havlis uvádí spíš dvoutýdenní interval, Zahradnictví Spomyšl počítá se třemi. Přesná délka závisí na průběhu jara, ale přímá měření v tuzemských podmínkách zatím chybějí.
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Vizuální dojem umocňuje tvar listů. Sudozpeřené, velké, s tropickým výrazem, připomínají spíš subtropickou akácii než cokoliv ze středoevropského sortimentu. Kdo zná škumpu orobincovou, ocení rozdíl: škumpa boduje hlavně podzimním červenooranžovým ohňostrojem a bujnou výmladností, kdežto česnekovník koncentruje svůj barevný vrchol do jara. Japonské javory nabízejí jemnější, laločnaté listy a kompaktnější habitus, ale postrádají ten mohutný, téměř exotický rozměr koruny. V zahradách RHS Wisley patří „Flamingo“ k jarním magnetům na Battleston Hill, kde v květnu doslova září mezi ostatními dřevinami.
Mrazuvzdornost a české klima: kde česnekovník přežije zimu
Otázka odolnosti vůči mrazu vyvolává mezi zdroji drobné rozpory v číslech, ale celkový obraz zůstává optimistický. Van den Berk zařazuje kultivar do zóny otužilosti 6b, tedy přibližně −20,5 až −17,8 °C. Britská RHS přiděluje opatrnější rating H4, což odpovídá mírnějším ostrovním zimám. Americký APHIS ve své analýze rizik odhaduje přežití do −20 °C. Praktický důkaz z tuzemska poskytuje zmíněný exemplář v Arboretu Žampach, dvacet let v podhůří Orlických hor bez fatálního poškození.
Zásadní rozdíl panuje mezi dospělými a mladými rostlinami. Vyzrálý strom s dostatečně ztvrdlým dřevem zvládne kontinentální zimu výrazně lépe než čerstvě vysazená sazenice. Pro první dvě až tři sezóny doporučují čeští prodejci:
závětrné stanoviště chráněné od severu, silnější vrstvu mulče kolem báze, obal kmínku netkanou textilií, pravidelnou zálivku v suchých obdobích, vynechání dusíkatého hnojení od poloviny léta, aby dřevo stihlo vyzrát.
Pokud mladý stromek přece jen namrzne k zemi, zpravidla znovu obrážet ze spodní části. Havlis uvádí, že v kontinentálním klimatu střední Evropy dosahuje „Flamingo“ během prvních deseti let výšky šesti až osmi metrů. V dospělosti ale počítejte s rozměrnějším stromem; RHS udává 8–12 metrů výšky a 4–8 metrů šířky, Van den Berk dokonce 10–15 metrů na výšku a 7–10 metrů do šířky. Pro malé parcely existují kompaktnější alternativy s výrazným listem, třeba japonský javor „Dissectum“ s výškou kolem dvou metrů.
Stromová zelenina pro českou kuchyni: nevyužitý potenciál
V Číně představují výhonky česnekovníku rituál jara. Oficiální šanghajské i pekingské zdroje popisují siang-čchun (tak se surovině říká) jako prchavou sezónní pochoutku srovnatelnou s tím, čím je pro Čechy první jarní medvědí česnek. Nejklasičtější příprava? Krátké blanšírování a smíchání s rozšlehanými vejci na pánvi. Další varianta: spaření, nasekání a podání na studeném tofu s kapkou sezamového oleje. Výhonky se také nakládají nebo suší pro pozdější využití.
Doporučujeme začít právě blanšírováním; spaření na třicet sekund ve vroucí vodě zjemní sirný tón a zvýrazní oříškově-česnekový podtón. Sklízejte ve chvíli, kdy jsou výhonky ještě měkké a růžové, pravděpodobně od druhé poloviny dubna do května podle nadmořské výšky a průběhu jara. Zajímavý detail z pěstitelského světa: kultivar „Flamingo“ dlouho neprokazoval schopnost kvést a plodit. Teprve v roce 2022 byly v Providence na Rhode Islandu poprvé potvrzeny květy i plody, což dokládá, jak málo toho o tomto kultivaru zahradnická praxe dosud ví.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková