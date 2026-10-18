Listové šátečky s pudinkovou náplní zvládnete i na poslední chvíli, stačí vám hotové těsto a pár surovin

Listové těsto se u mě doma vytahuje pokaždé, když má být něco rychle ke kávě a zároveň to nemá vypadat jako nouzové řešení. Tohle je přesně ten případ. Šátečky s pudinkem působí na talíři docela pracně, jenže většinu práce obstará kupované těsto. Žádné zadělávání, žádné čekání na kynutí. Nejvíc se mi osvědčilo upéct těsto nejdřív samotné dozlatova a teprve potom ho naplnit hustým vanilkovým pudinkem. Do horkého krému zašlehávám kousek másla, protože náplň je pak hladká, hezky se leskne a v hotových šátečcích líp drží.
Na tomhle receptu mám ráda, že výsledek vypadá skoro
svátečně, ale v kuchyni kvůli němu člověk nestojí půl dne. Když jsem je pekla poprvé, překvapilo mě, jak moc pomůže obyčejné nakrájení těsta na menší čtverce, přibližně 8 × 8 cm. Šátečky nejsou přerostlé, dobře se berou do ruky a na talíři působí úhledně.
Vyplatí se i malý trik s
kovovou trubičkou. Když ji potřete máslem, stejně jako kousek těsta, upečený šáteček z ní sklouzne bez velkého přemlouvání a uvnitř zůstane místo na krém. A pokud chcete, aby vypadaly trochu slavnostněji, stačí po naplnění přidat navrch kousek ovoce nebo tenký proužek čokolády. I obyčejný vanilkový pudink tím dostane lepší kabát. Recept na rychlé listové šátečky plněné pudinkem
Doba přípravy: 25 minut Doba pečení: 15 až 20 minut Počet porcí: 12 až 14 kusů Celkový čas: asi 45 minut + chladnutí pudinku Ingredience pro přípravu 1 balení hotového listového těsta 2 balení vanilkového pudinku v prášku 700 ml mléka 4 lžíce cukru krupice 30 g másla 1 kus vejce na potření 1 lžíce rozpuštěného másla na potření těsta a trubiček moučkový cukr na poprášení ovoce na dozdobení podle chuti, třeba maliny, borůvky nebo meruňky Postup přípravy křehkých šátečků s pudinkem z listového těsta
1. Troubu zapněte na
200 °C. Plech vyložte pečicím papírem. Pokud budete používat kovové trubičky, potřete je zlehka máslem, aby se z nich upečené těsto později dobře sundávalo.
2.
Listové těsto rozviňte a nakrájejte na čtverce přibližně 8 × 8 cm. Každý kousek lehce potřete rozpuštěným máslem. Těsto bude po upečení křehčí a při tvarování se s ním o něco příjemněji pracuje. Foto: Cooky.cz, Rozválené těsto nakrájejte na čtverce.
3. Čtverec těsta naviňte na
kovovou trubičku. Protilehlé cípy jemně natáhněte a přeložte přes sebe, aby vznikl šáteček s dutým středem. Když trubičky nemáte, udělejte klidně klasické přeložené taštičky. Dutá varianta se ale plní pohodlněji a na talíři vypadá úhledněji. Foto: Cooky.cz, Čtverce natočte na trubičky cípy přes sebe. Foto: Cooky.cz, Můžete vyzkoušet i variantu trubiček.
4. Povrch potřete rozšlehaným
vejcem. Pečte v předehřáté troubě zhruba 15 až 20 minut, dokud šátečky nezezlátnou a vrstvy těsta pěkně nenaběhnou.
5. Upečené šátečky nechte krátce zchladnout a potom je opatrně stáhněte z trubiček. Nejlépe to jde ve chvíli, kdy jsou ještě vlažné, ale už nepálí do prstů. Úplně horké těsto se umí nepříjemně lámat.
Foto: Cooky.cz, Před stažením z kovových trubiček je nechte mírně zchladnout. Mezitím si připravte pudink
6. Ze
700 ml mléka, 2 pudinkových prášků a 4 lžic cukru uvařte hustý vanilkový krém. Míchejte hned od začátku, hlavně u dna hrnce, aby se pudink nepřichytil a nevznikly hrudky.
7. Do horkého
pudinku zašlehejte 30 g másla. Krém bude jemnější a po vychladnutí nebude působit suše ani těžce. Povrch přikryjte potravinářskou fólií tak, aby ležela přímo na krému, a nechte ho vychladnout.
8. Vychladlý
pudinkový krém dejte do cukrářského sáčku se špičkou. Upečené šátečky naplňte podle potřeby z obou stran, případně jen z jedné. Záleží na tom, jak velká dutina se v těstě při pečení vytvořila.
9. Hotové
listové šátečky lehce poprašte moučkovým cukrem a podle chuti ozdobte kouskem ovoce. Nejlepší jsou v den přípravy, ideálně ke kávě nebo čaji. Pokud je budete schovávat na později, dejte je do chladu a snězte nejlépe do 24 hodin, protože listové těsto časem měkne. Foto: Cooky.cz, Šátečky naplňte a poprašte moučkovým cukrem. Rady a tipy hospodyňky Jestli chcete náplň trochu pozměnit, vmíchejte k vanilkovému pudinku lžíci tvarohu. Krém bude plnější a bude připomínat jemnou cukrářskou náplň. Do středu můžete před plněním přidat také trochu marmelády. Nejvíc se hodí meruňková nebo rybízová, protože sladký krém příjemně odlehčí lehce kyselkavou chutí. Když pečete pro návštěvu, dejte navrch trochu čokolády nebo ovoce. Šátečky pak vypadají skoro jako z cukrářské vitríny, přitom práce navíc je opravdu jen pár minut. Pokud má pudink při plnění držet tvar, zbytečně ho neřeďte. Do šátečků patří spíš hustý krém než jemný dezert do misky. A ještě praktická poznámka z kuchyně: plňte až úplně vychladlé těsto. Když do něj přijde krém příliš brzy, uvnitř se srazí pára a křehkost rychle zmizí.
Šátečky z listového těsta plněné hustým vanilkovým pudinkem a ovocem: Rychlé pečení, sladké čekání
Rychlé listové uzlíky s tvarohovým plněním
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková