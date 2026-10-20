Listové koláčky s náplní a ovocem: Jednoduchý recept na efektní sladké pečivo. Ani byste nečekali, že jsou listové

Na včerejší narozeninovou oslavu neteře jsem nesla právě tyhle listové koláčky s krémem a ovocem. Z tácu byly pryč překvapivě rychle, dokonce dřív než chlebíčky. Mám je v oblibě, protože na stole vypadají slavnostně, ale ve skutečnosti s nimi není moc práce. Kupované listové těsto ušetří dost času, dovnitř přijde jednoduchý krém ze šlehačky a tvarohu, nahoru pár kousků ovoce a lehký poprašek cukru.
Velká výhoda je, že se dají udělat podle toho, co zrovna leží doma v lednici nebo ve spíži. Někdy použiju jahody, jindy
, občas borůvky maliny napůl s mandarinkami z kompotu. Podstatné je hlavně dobře upečené listové těsto, aby zůstalo křehké, a k tomu studený krém, který se nerozjede hned při servírování. Za sebe doporučuju jednu věc: pokud je chystáte na návštěvu nebo oslavu, korpusky si klidně upečte už dopoledne. Plnění nechte až na poslední chvíli. Vypadají pak líp a těsto ještě příjemně křupne. Recept na rychlé listové koláčky s náplní a ovocem
Doba přípravy: přibližně 35 minut Délka pečení: zhruba 20 minut Teplota trouby: 170 °C Počet porcí: asi 12 až 16 koláčků Ingredience, které budeme potřebovat 1 balení rozváleného listového těsta 1 ks vejce 150 ml smetany ke šlehání, nejlépe 30-33 % 150 g měkkého tvarohu 2 až 3 lžíce moučkového cukru 3 lžíce marmelády podle chuti 150 až 200 g čerstvého ovoce 1 lžíce moučkového cukru na posypání Postup přípravy bleskových koláčků s ovocem z listového těsta
1. Troubu zapněte na
170 °C a plech vyložte pečicím papírem. Listové těsto rozbalte na pracovní plochu a nechte ho krátce povolit, ať se při vykrajování netrhá.
2. Z
listového těsta vykrojte sudý počet koleček. U poloviny z nich vykrojte ještě menší kolečko uprostřed. Vzniknou tak prstence, které později poslouží jako okraj koláčku.
3. Plná kolečka přeneste na plech a každé několikrát propíchněte
vidličkou. Střed se pak při pečení tolik nezvedne a zůstane v něm prostor na náplň.
4. V malé misce rozšlehejte
vejce a potřete jím spodní kolečka. Na každé položte prstenec z těsta a potřete i jeho povrch. Po upečení bude pěkně zlatý.
5. Plech dejte do trouby a pečte asi
18 až 20 minut, až budou koláčky zlatavé. Ke konci je raději kontrolujte, protože listové těsto umí během pár minut ztmavnout víc, než člověk čeká.
6. Upečené korpusky nechte zcela vychladnout. Jestli se středy přece jen trochu nafoukly, opatrně je po vytažení z trouby zmáčkněte lžičkou, dokud jsou ještě teplé.
Připravte krém
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7. Smetanu ke šlehání vyšlehejte do pevnější šlehačky a potom do ní krátce vmíchejte
měkký tvaroh. Osladit ji můžete moučkovým cukrem podle chuti. Krém má být hladký, ale ne tekutý.
8. Do středu každého vychladlého koláčku dejte trochu
marmelády. Opravdu stačí tenká vrstva, dodá chuť a zároveň trochu oddělí těsto od krému.
9. Krém přendejte do
cukrářského sáčku nebo do pevnějšího sáčku s odstřiženým rohem a nastříkejte ho do koláčků. Když sáček zrovna nemáte, dá se použít i lžička. Jen nebudou všechny kousky úplně stejné, což ale doma málokomu vadí.
10. Navrch rozložte
ovoce. Dobře vypadají jahody, borůvky, maliny, rybíz nebo kousky broskví. Hodně šťavnaté ovoce nechte předem okapat, jinak krém rychle povolí.
11. Hotové koláčky lehce poprašte
moučkovým cukrem a servírujte ideálně tentýž den. V lednici vydrží do druhého dne, ale nejlepší jsou krátce po naplnění, kdy je listové těsto ještě křehké. Foto: Cooky.cz, Koláčky jsou nejlepší ihned po naplnění. Krém, ovoce a pár drobností rozhodnou o výsledku Chcete-li pevnější krém, dejte tvaroh i smetanu dobře vychladit ještě před samotným šleháním. Na menší oslavu dělám část koláčků s marmeládou meruňkovou a část s rybízovou. Chuťově se trochu liší a na tácu to nevypadá tak jednotvárně. Zbylé malé středy z těsta nevyhazuju. Potřu je vejcem, posypu cukrem a upeču bokem. Děti je většinou berou z plechu ještě teplé. Na těchto koláčcích není nic technicky složitého, ale drobnosti se počítají. Smetana s obsahem tuku 30 až 33 % se vyšlehá lépe než nízkotučné varianty a s tvarohem vytvoří krém, který není zbytečně těžký. Kdo chce výraznější chuť, může přidat kapku vanilky nebo trochu nastrouhané citronové kůry. U ovocných koláčků to ale většinou nechávám spíš jednodušší, aby bylo ovoce opravdu cítit.
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