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Listové koláčky s náplní a ovocem: Jednoduchý recept na efektní sladké pečivo. Ani byste nečekali, že jsou listové

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Na včerejší oslavu narozenin neteře jsem nesla právě tyhle listové koláčky s náplní a ovocem a z tácu zmizely dřív než chlebíčky. Mám je ráda hlavně proto, že vypadají slavnostně, ale práce s nimi není složitá a základ z kupovaného listového těsta ušetří spoustu času. Uvnitř je jemný krém ze šlehačky a tvarohu, navrch stačí pár kousků ovoce a trochu cukru.
Obrázek k receptu na Listové koláčky s náplní a ovocem: Jednoduchý recept na efektní sladké pečivo ke kávě i pro návštěvu

Obrázek k receptu na Listové koláčky s náplní a ovocem: Jednoduchý recept na efektní sladké pečivo ke kávě i pro návštěvu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Listové koláčky s náplní a ovocem: Jednoduchý recept na efektní sladké pečivo ke kávě i pro návštěvu
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 20.10.2026 04:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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