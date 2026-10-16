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Líný voják, čistý motor: V Tatře 805 stačilo při jízdě pořádně sešlápnout spojku

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Když v padesátých letech minulého století nastupovali vojáci Československé lidové armády za volant lehkého terénního nákladního automobilu Tatra 805, čekala je náročná služba bez posilovače řízení a v neustálém kontaktu s těžkým terénem. O jednu klíčovou starost však měli méně: nemuseli myslet na pravidelné čištění hrubého čističe motorového oleje. Zatímco u jiných vozidel té doby musel řidič před jízdou ručně pootočit kličkou lamelového filtru, aby seškrábl usazený karbon, kopřivničtí konstruktéři propojili filtrační mechanismus přímo se spojkovým pedálem. Každé sešlápnutí spojky při rozjezdu nebo řazení pootočilo ráčnu s lamelami a stírací hřebínek spolehlivě setřel nečistoty do jímky. Geniální československý nápad ukazuje, jak lze lidskou zapomnětlivost vyřešit čistou mechanikou bez jediné elektronické součástky.
Tatra 805 zdolávající hluboké bláto a terénní nerovnosti na polygonu Bahna

Tatra 805 zdolávající hluboké bláto a terénní nerovnosti na polygonu Bahna

Zdroj: Adam Hauner / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 16.10.2026 08:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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