Líný voják, čistý motor: V Tatře 805 stačilo při jízdě pořádně sešlápnout spojku

Když v padesátých letech minulého století nastupovali vojáci Československé lidové armády za volant lehkého terénního nákladního automobilu Tatra 805, čekala je náročná služba bez posilovače řízení a v neustálém kontaktu s těžkým terénem. O jednu klíčovou starost však měli méně: nemuseli myslet na pravidelné čištění hrubého čističe motorového oleje. Zatímco u jiných vozidel té doby musel řidič před jízdou ručně pootočit kličkou lamelového filtru, aby seškrábl usazený karbon, kopřivničtí konstruktéři propojili filtrační mechanismus přímo se spojkovým pedálem. Každé sešlápnutí spojky při rozjezdu nebo řazení pootočilo ráčnu s lamelami a stírací hřebínek spolehlivě setřel nečistoty do jímky. Geniální československý nápad ukazuje, jak lze lidskou zapomnětlivost vyřešit čistou mechanikou bez jediné elektronické součástky.
Vojenský speciál Tatra 805, jemuž vojáci pro jeho charakteristické kolébání na výkyvných polonápravách přezdívali „Kačena“ a pro hvízdavý tón chladicích dmychadel a ozubených převodů také „Kvíčala“ či „Píšťala“, představuje jednu z nejvýraznějších kapitol našeho poválečného automobilového průmyslu. Automobil vznikal od roku 1952 na přímou objednávku Ministerstva národní obrany jako lehký terénní náklaďák s užitečnou hmotností 1,5 tuny na silnici a 1 tuna v těžkém terénu. Celkem opustilo výrobní linky v Kopřivnici, Mladé Boleslavi, Plzni a Praze 13 624 kusů v nejrůznějších modifikacích – od klasických valníků s plachtou přes velitelské a sanitní furgony až po speciální skříňové radiovozy.
Zatímco většina pozornosti historiků a nadšenců do vojenské techniky se obvykle upírá k proslulému tatrováckému podvozku s centrální nosnou rourou, torzními tyčemi a kolovými redukcemi, pod kapotou Kačeny se ukrývala celá řada dalších technických skvostů. Jedním z nejpozoruhodnějších detailů byl právě způsob, jakým se motor vyrovnával s filtrací oleje v extrémně prašném vojenském prostředí.
Lamelový filtr a lidský faktor: Proč armáda potřebovala samočinné čištění
Dnešní motorista je zvyklý na moderní plnoprůtokové šroubovací olejové filtry s jemnou papírovou harmonikou, které se při pravidelné garanční prohlídce jednoduše odšroubují, vyhodí a nahradí novým kusem. V první polovině padesátých let minulého století však byla situace v motorismu i armádní logistice zcela odlišná. Jednorázové filtrační vložky z mikroporézního papíru prakticky neexistovaly a v polních podmínkách by jejich masová spotřeba představovala pro armádní zásobování noční můru.
Běžnou praxí tehdejší konstrukční školy byly takzvané štěrbinové čističe oleje (často označované jako lamelové filtry). Základem takového filtru byl válec složený ze stohu desítek tenkých ocelových kotoučků (lamel), mezi nimiž byly vloženy miniaturní distanční podložky. Tyto podložky vytvářely mezi lamelami mikroskopické štěrbiny o šířce pouhých 0,08 až 0,15 milimetru. Motorový olej byl zubovým čerpadlem tlačen z vnějšího obvodu válce přes tyto štěrbiny do jeho vnitřní dutiny a odtud pokračoval dál k ložiskům klikové hřídele a rozvodům. Všechny hrubší mechanické nečistoty, úlomky kovu, karbon a usazeniny zůstávaly zachyceny na vnějším povrchu lamel.
Vojenský valník Tatra 805 vystavený v kopřivnickém muzeu dokládá původní armádní provedení s plachtou a kompaktní trambusovou kabinou.
Štěrbinový čistič měl obrovskou výhodu v tom, že byl v podstatě věčný a nepotřeboval žádný spotřební materiál. Měl však jednu kritickou slabinu: štěrbiny se při provozu rychle zanášely. Jakmile se vnější povrch lamel pokryl vrstvou nečistot, hydraulický odpor filtru vzrostl, tlakový spád překročil bezpečnou mez a otevřel se pružinový obtokový ventil. V té chvíli začal do motoru proudit nefiltrovaný surový olej plný abrazivních částic, což v krátké době vedlo k fatálnímu opotřebení ložisek.
Konstruktéři proto štěrbinové filtry vybavovali stacionárním ocelovým hřebínkem, jehož jednotlivé zuby zasahovaly do mezer mezi rotujícími lamelami. Stačilo válcem pootočit a hřebínek nános nečistot mechanicky seškrábl. U většiny tehdejších vozidel však bylo otáčení filtru vyvedeno na ruční kličku, křídlovou matici nebo lanko na bloku motoru. Oficiální armádní předpisy řidičům přísně nařizovaly:
„Před každou jízdou pootočte kličkou čističe oleje o dvě otáčky.“ Realita všední vojenské služby však byla neúprosná. Vojáci základní služby na úkon zapomínali, v dešti a mrazu se jim nechtělo zvedat těžkou kapotu a špinit si ruce, nebo kontrolu jednoduše ignorovali. Zanesený filtr byl tichým zabijákem motorů. Ráčna, táhlo a spojkový pedál: Jak mechanismus pracoval při každém zařazení
V Kopřivnici se rozhodli tento rizikový lidský faktor jednou provždy eliminovat. Konstruktéři si položili jednoduchou otázku: jaký mechanický úkon provádí řidič v automobilu zcela automaticky a s železnou pravidelností, aniž by na to musel vědomě myslet? Odpovědí bylo sešlápnutí spojkového pedálu.
Jak detailně dokumentují technické záznamy a exponáty, které ve svých expozicích uchovává
Muzeum nákladních automobilů Tatra Kopřivnice, byl lamelový čistič oleje motoru T 603A mechanicky propojen přímo s pákou spojkového pedálu. Na centrální hřídeli filtračního válce byla namontována rohatka (ozubené rohatkové kolo) opatřená odpruženou hnací západkou. Od páky spojkového pedálu vedlo k čističi jednoduché ocelové táhlo.
Celý proces fungoval s fascinující mechanickou elegancí:
Sešlápnutí spojky: V okamžiku, kdy řidič sešlápl pedál spojky k podlaze (při rozjezdu z místa, při každém řazení rychlostních stupňů nahoru i dolů nebo při manévrování v těžkém terénu), táhlo zatáhlo za vnější páku rohatkového mechanismu. Hnací západka zapadla do ozubení a pootočila centrální válec s lamelami o několik zubů. Stírání nečistot: Rotující lamely se pootočily proti pevným zubům stíracího hřebínku. Hřebínek během zlomku sekundy mechanicky seškrábl zachycený karbon, kal a kousky otěru z mezer mezi kotouči. Uvolněné nečistoty vlastní vahou spadly na dno do hluboké usazovací nádobky (jímky čističe), kde zůstaly bezpečně ležet mimo proudící olej. Uvolnění pedálu: Jakmile řidič spojkový pedál pustil a spojka sepnula, vratná pružina vrátila ovládací páku do výchozí polohy. Druhá, aretační západka na tělese filtru přitom spolehlivě zabránila tomu, aby se válec pootočil zpět. Mechanismus byl připraven na další krok.
V praxi to znamenalo, že během jediné jízdy členitým terénem, kde řidič neustále pracoval s převodovkou, se lamelový čistič očistil desítky až stovkykrát. Filtrační štěrbiny zůstávaly trvale průchodné, tlak oleje byl stabilní a obtokový ventil neměl důvod se otevírat. Jedinou povinností mechaniků při pravidelné periodické údržbě zůstalo odšroubovat spodní víko kalové jímky, usazené nečistoty vypláchnout naftou a víko s novým těsněním vrátit zpět.
Lehký terénní automobil Tatra 805 vznikl počátkem padesátých let jako univerzální vozidlo Československé lidové armády. Čtyři přístupy k filtraci: Od ruční kličky k moderním vložkám
Vývoj filtrace motorového oleje u vojenských vozidel představuje pozoruhodnou ukázku toho, jak inženýři hledali rovnováhu mezi účinností, složitostí údržby a spolehlivostí v drsných podmínkách:
Systém filtrace Typický představitel Princip činnosti Způsob obsluhy a čištění Hlavní slabina v polní praxi Statický štěrbinový čistič Praga V3S (raná provedení) Paket lamel a stírací nože Ruční pootočení pákou nebo lankem před jízdou Závislost na disciplíně řidiče; časté zanedbání údržby Poloautomatická ráčna spojky Tatra 805 (motor T 603A) Lamelový čistič s rohatkou spojený se spojkou Samočinné pootočení při každém sešlápnutí pedálu Složitější mechanické přepákování; nutnost odkalovat jímku Odstředivý čistič (centrifuga) Tatra 138 / modernizovaná T 805 Odstředivá síla v rotující tlakové trysce Plně automatické bez mechanického pohonu Vyžaduje vysoký tlak oleje; zachycuje jen těžší částice Plnoprůtokový papírový filtr Moderní vojenská technika Mikroporézní skládaný papírový element Bezúdržbový provoz do výměnného intervalu Závislost na logistice dodávek náhradních kartuší
Srovnání jasně ukazuje, proč bylo řešení Tatry 805 ve své době tak prozíravé. Spojovalo výhody trvanlivého kovového filtru bez nutnosti vozit náhradní vložky s plnou automatizací, která zcela vyloučila selhání lidského faktoru.
Suchá skříň, osmiválec a vysoké otáčky: Proč Kačena neodpouštěla zanedbaný olej
Abychom plně pochopili, proč konstruktéři věnovali filtraci oleje u Tatry 805 tak mimořádnou péči, musíme se podívat na samotné srdce vozu – motor
Tatra 603A. Šlo o vzduchem chlazený zážehový vidlicový osmiválec s rozvodem OHV a objemem 2 545 cm³, který vznikl úpravou pohonné jednotky původně vyvíjené pro reprezentační limuzínu Tatra 603. V Kačeně byl motor naladěn na výkon 55 kW (75 koní) při 4 000 otáčkách za minutu a osazen jedním centrálním spádovým karburátorem Jikov.
Provozní podmínky motoru v terénním náklaďáku však byly diametrálně odlišné od elegantní limuzíny. Zatímco osobní šestsettrojka svištěla po silnicích lehkým krokem, plně naložená Tatra 805 se musela brodit hlubokým blátem, překonávat stoupání až 68 procent a prodírat se kamenitými koryty. V takových podmínkách by běžný motor s klasickou mokrou olejovou vanou okamžitě zkolaboval: při prudkém náklonu vozu by se olej v hluboké vaně přelil k jedné straně, sací koš čerpadla by nasál vzduch a motor by se během několika sekund zadřel.
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Kopřivničtí inženýři proto motor T 603A vybavili
mazací soustavou se suchou klikovou skříní. Spodní část motoru tvořila pouze mělká sběrná vana, odkud dvě výkonná odsávací zubová čerpadla nepřetržitě odčerpávala stékající olej do samostatné olejové nádrže o objemu zhruba osm litrů. Odtud třetí, tlakové čerpadlo tlačilo olej přes zmíněný lamelový čistič a dva trubkové chladiče oleje umístěné po stranách motoru přímo do hlavního mazacího kanálu.
Vysokootáčkový vzduchem chlazený benzínový osmiválec navíc olej tepelně namáhal nesrovnatelně více než pomaloběžné naftové motory. Vzduchem chlazený motor nemá chladicí plášť s kapalinou, která by vyrovnávala teplotní špičky; motorový olej zde plní zásadní funkci sekundárního chladiva pro písty a klikový mechanismus. Při vysokém tepelném zatížení docházelo k intenzivní degradaci oleje a tvorbě mikroskopických karbonových úsad. Pokud by lamelový filtr nefungoval se stoprocentní spolehlivostí a nečistil se při každém zařazení, jemné kanálky v klikovém hřídeli by se rychle ucpaly a motor by byl odsouzen k zániku.
Český úhel a odkaz konstrukce: Nenápadná genialita bez složité elektroniky
Příběh samočinného lamelového čističe Tatry 805 je fascinující ukázkou filozofie československé konstrukční školy padesátých let. V době, kdy západní i východní armády často řešily odolnost techniky buď brutálním předimenzováním materiálů, nebo naopak smířením se s vysokou poruchovostí a častými generálními opravami, zvolili tatrováčtí inženýři cestu elegantního mechanického vtipu.
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Podobný důraz na důmyslná mechanická řešení provázel celou tehdejší generaci naší vojenské techniky. Ať už šlo o masivní podvozky těžkých tahačů, jaké reprezentovala pozdější
Tatra 813 Kolos s páteřovou rourou a centrálním huštěním pneumatik, nebo o protiletadlové systémy typu PLDvK vz. 53/59 Ještěrka, českoslovenští konstruktéři vždy dokázali z minima dostupných surovin vytěžit maximum funkčnosti.
Podle historických rozborů, které publikuje
Vojenský historický ústav Praha, sloužila Tatra 805 v armádě spolehlivě po celá desetiletí a řada těchto vozidel zůstává plně pojízdná i dnes v rukou veteránských nadšenců. Když dnes majitel historické Kačeny usedne za její volant a při řazení meziplynu sešlápne tuhý pedál spojky, pod podlahou se tiše a nepozorovaně pootočí malá rohatka s lamelami. Je to tichá připomínka doby, kdy inženýrský talent dokázal automatizovat údržbu bez jediného mikročipu, spínače či elektrického kabelu – čistou silou mechanického převodu.