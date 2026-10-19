Linux zvládne 90 % windowsových her a nestojí ani korunu. Fanoušci Call of Duty ale na přechod zatím můžou zapomenout

Číslo 90 % nevydalo Valve ani žádný vydavatel her. Spočítal ho web Boiling Steam z komunitní databáze ProtonDB, do které hráči sami zapisují, jak se jim konkrétní hra na Linuxu chová. Jde tedy o odhad poskládaný z uživatelských hlášení a „funguje“ v něm často znamená „funguje, i když ne vždy bez potíží“. O konkrétní hře z něj proto nic nevyčtete. K tomu je potřeba otevřít její vlastní záznam v ProtonDB.
Call of Duty brzdí ovladač, který sedí v jádře Windows
Za vysokým podílem stojí Proton, kompatibilní vrstva, kterou Valve zabudovalo přímo do klienta Steam. Díky ní se windowsové hry spouštějí v linuxovém prostředí, aniž by jejich autoři museli chystat zvláštní linuxovou verzi. Potíž přichází u her, které kromě samotného spuštění vyžadují konkrétní anti-cheat. Call of Duty na PC používá RICOCHET a jeho součástí je ovladač pracující na úrovni jádra Windows. Má tak hluboký přístup k systému, že ho do prostředí Protonu nejde jednoduše přenést.
Některé anti-cheaty Valve podporuje, konkrétně Easy Anti-Cheat a BattlEye, pokud je vývojáři pro běh přes Proton správně nastaví. Každá hra, která je používá, tím ještě automaticky nefunguje. Destiny 2 od Bungie hraní přes Proton oficiálně nepovoluje a pokus omezení obejít může skončit zablokovaným účtem. Fortnite od Epic Games Linux oficiálně nepodporuje, takže Proton nezaručí ani spuštění, ani bezpečné hraní online.
Komu jde hlavně o tyto tři hry, ten přechodem na Linux nic nezíská. Omezení je na straně hry a jejího zabezpečení a žádná aktualizace distribuce ho neodstraní. Activision, Bungie ani Epic Games ve zveřejněných materiálech neslibují, že by se na tom mělo něco změnit.
Bazzite 44 dovolí vrátit nepovedenou aktualizaci i gamepadem
Stabilní verze 44 vyšla podle oficiálního přehledu vydání na GitHubu 12. října 2026. Bazzite staví na Fedoře, aktualizuje se atomicky a míří na hráče, kteří chtějí počítač zapnout a hrát. Steam s Protonem je předinstalovaný a k dispozici jsou varianty pro stolní počítače, handheldy i sestavy do obýváku.
Hlavní novinkou je grafický nástroj Bazzite Updater. Přes něj se instalují aktualizace, prohlíží seznam změn a hlavně vrací systém k předchozí verzi, a to všechno jde ovládat i gamepadem.
Proti SteamOS ze Steam Decku nabízí Bazzite jiné možnosti aktualizací, volbu mezi prostředími GNOME a KDE a víc prostoru pro přizpůsobení. Proti běžnému Ubuntu nebo Mintu má herní komponenty připravené k použití, takže odpadá část ručního nastavování. Za systém ani licenci se neplatí nic, peníze dál dáváte jen za hry. Investicí je čas na instalaci a případné nastavení dual-bootu.
Kolik snímků za sekundu přidá samotná volba distribuce
Obvykle žádné podstatné množství. Testy LTT Labs z dubna 2026 ukázaly, že distribuce sama o herním výkonu většinou nerozhoduje. Větší vliv mají ovladače, verze grafických knihoven Mesa a konkrétní sestava hardwaru.
Nezávislé benchmarky GamersNexus naznačují, kde hledat rozdíly. Na některých sestavách s grafikami AMD dosahuje Linux velmi dobrého výkonu, u Nvidie se mohou projevit rozdíly v ovladačích a v podpoře jednotlivých funkcí. Linux tedy není vždy rychlejší než Windows. V řadě her je však rozdíl tak malý, že ho při běžném hraní nepoznáte.
Bazzite tak ušetří hlavně večer strávený hledáním návodů, jak rozchodit Proton. Vyšší počet snímků za sekundu oproti jiné distribuci od něj podle těchto testů čekat nelze.
Před instalací zálohujte data a pohlídejte BitLocker
Instalace nevyžaduje zkušenosti s Linuxem. Nejdřív si zazálohujte data, protože při instalaci operačního systému může dojít ke ztrátě souborů. Potom na webu bazzite.gg vyberte obraz podle zařízení, grafické karty a prostředí, které chcete používat. Na instalační flash disk se obvykle hodí kapacita alespoň 16 GB a k jeho přípravě poslouží Fedora Media Writer, Rufus nebo Ventoy. Nakonec systém nainstalujete buď jako jediný, nebo vedle Windows na samostatný oddíl či disk.
Opatrným hráčům dává smysl dual-boot, tedy Bazzite vedle Windows. Před dělením disku si projděte postup v oficiální dokumentaci Bazzite, protože u některých sestav je potřeba upravit nastavení BitLockeru, rychlého spuštění nebo zavaděče. Bezpečnější a přehlednější bývá dát každý systém na vlastní disk.
Před instalací konkrétní hry se vyplatí zkontrolovat její stav na ProtonDB. U multiplayerových titulů nestačí, že se hra spustí, je potřeba ověřit i funkčnost anti-cheatu a to, zda vydavatel hraní přes Proton povoluje. Drobné potíže někdy vyřeší jiná verze Protonu, kterou lze ve Steamu ručně vybrat v nastavení kompatibility dané hry.