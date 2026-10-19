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Lingr narazil obličejem do soupeře a dusil se vlastní krví. Trenér se obává, že český záložník letos už nezasáhne

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Český reprezentant Ondřej Lingr si v Poznani zlomil čelist. Podle trenéra Korony Kielce se na trávníku dusil krví a podzim pro něj nejspíš skončil.
Lingr narazil obličejem do soupeře a dusil se vlastní krví. Trenér se obává, že český záložník letos už nezasáhne

Lingr narazil obličejem do soupeře a dusil se vlastní krví. Trenér se obává, že český záložník letos už nezasáhne

Zdroj: Feyenoord Rotterdam
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 19.10.2026 09:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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