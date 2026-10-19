Lingr narazil obličejem do soupeře a dusil se vlastní krví. Trenér se obává, že český záložník letos už nezasáhne

Byla první půle, Lech Poznaň vedl už 3:0 a zápas 11. kola polské Ekstraklasy se zdál rozhodnutý. Pak se Ondřej Lingr v obyčejném souboji srazil s Radosławem Murawskim a obličejem narazil do jeho ramene. Zůstal ležet. Jako první zareagovali hráči domácích: kapitán Lechu Mikael Ishak mával na lavičku a volal zdravotníky, záložník Pablo Rodríguez běžel pro zdravotnickou brašnu. Lingr výrazně krvácel a ze hřiště odjel do nemocnice. Korona nakonec prohrála 1:6, nejvyšší porážku podzimu ale po zápase skoro nikdo neřešil. Trenér Jacek Zieliński na tiskové konferenci mluvil hlavně o zlomené čelisti, krvácení a dušení krví. A o tom, že jeho český záložník letos už zřejmě nenastoupí.
Náraz do ramene v zápase, který byl dávno rozhodnutý
Utkání Lechu Poznaň s Koronou Kielce začalo 18. října 2026 v 17:30 a pro hosty se od první minuty vyvíjelo špatně. Podle oficiálního zápisu Ekstraklasy dal Lech góly ve 4., 6. a 23. minutě. Krátce nato přišla srážka, která dění na hřišti zastavila.
Polská média ji popisují shodně. Server Sport.pl píše, že se Lingr „obličejem zabořil do ramene“ soupeře, web wKielcach.info mluví o nešťastném nárazu čelisti do Murawského ramene. Obě redakce zdůrazňují, že šlo o neškodně vypadající situaci, ne o surový zákrok. Murawski dostal žlutou kartu až v nastavení první půle, tedy zjevně za jiný moment.
Rozcházejí se ale v čase. Zdroje uvádějí 25., 26. i 29. minutu. Oficiální zápis eviduje střídání: Lingra nahradil Martin Remacle ve 29. minutě. Nejpřesnější rekonstrukce tedy zní, že ke srážce došlo v polovině první půle a ošetřování na trávníku trvalo několik minut, než mohlo střídání proběhnout. Rozdíl v minutách nejspíš vznikl tím, že jedni počítali od nárazu a druzí od chvíle, kdy Lingr opustil hřiště.
Lech pak ještě v nastavení první půle přidal čtvrtý gól a po přestávce dotáhl skóre na 6:1.
„Dusil se krví“ neznamená jen dramatickou zkratku
Zieliński použil formulaci, kterou polské servery okamžitě vytáhly do titulků. U poranění obličeje ale nejde o básnický obrat. Popisuje konkrétní a nebezpečný stav.
Při zlomenině čelisti se do úst a hltanu může dostat velké množství krve. Přidat se může otok, krevní sraženiny nebo uvolněné zuby. Americký Červený kříž v zásadách první pomoci při poranění úst výslovně upozorňuje na riziko, že krev zablokuje dýchací cesty. Odborná příručka Merck Manual u těžších poranění obličeje stanovuje jasné pořadí: nejdřív zajistit volný průchod vzduchu, teprve potom řešit samotnou zlomeninu.
Z tohoto pohledu reagovali všichni na hřišti správně. Zdravotníci byli u Lingra během chvíle, hráč byl ošetřen na trávníku a odvezen sanitkou. Jak přesně mu lékaři na místě pomohli s dýcháním, zdroje nepopisují. Neuvádějí ani, že by byl v bezprostředním ohrožení života. Klub zatím nezveřejnil podrobnou lékařskou zprávu o jeho aktuálním stavu.
Za zmínku stojí i gesto soupeřů. Ishak a Rodríguez se nezastavili u formálního mávání na rozhodčího, ale aktivně urychlovali příchod pomoci. U zranění, kde rozhodují minuty, to není maličkost.
Operace hned, nebo až v Kielcích
Nejdůležitější informace zazněla na pozápasové tiskové konferenci. Podle přepisu, který otiskly wKielcach.info i WP SportoweFakty, Zieliński řekl: „Vypadá to špatně. Je to zlomená čelist, nastalo krvácení, dusil se krví. Je v nemocnici a teď se rozhoduje, jestli půjde rovnou na operaci, nebo se stav stabilizuje a vrátí se do Kielc.“ Dodal, že zranění vypadá vážně a že pro Lingra je podle něj tato část sezony u konce.
Rozhodnutí mělo padnout ještě v neděli večer. Jeden z polských zdrojů zmiňuje volbu mezi okamžitým zákrokem v Poznani a návratem s týmem, jiný lokální web už píše, že operace je nutná. Definitivní zprávu o místě a typu operace ale Korona do uzávěrky nezveřejnila. O léčbě v Česku se v dostupných zdrojích nemluví.
Nejasný zůstává i přesný typ zlomeniny. Trenér mluvil jen o zlomené čelisti. Zda jde o dolní, či horní čelist, o kloubní výběžek nebo o víc lomných linií, ukáže až vyšetření. Na tom bude záviset i délka pauzy.
Kdy se může vrátit: týdny, spíš měsíce
Lékařské materiály dávají alespoň orientační rámec. Pacientský leták nemocnic v britském Gloucestershiru popisuje operaci zlomené dolní čelisti, při níž chirurg spojí úlomky kovovými destičkami a šroubky. Hojení kosti trvá zhruba šest týdnů. Pacient mezitím jí měkkou nebo tekutou stravu a nesmí čelist zatěžovat ani široce otevírat ústa. Americká Cleveland Clinic k tomu přidává doporučení vynechat kontaktní sporty, dokud lékař nedá souhlas.
Profesionální fotbalisté bývají zpátky rychleji než běžní pacienti, mají k dispozici klubové lékaře a individuální rehabilitaci. Odborná kazuistika v časopise vydávaném nakladatelstvím Sage popisuje profesionálního brankáře se zlomenou čelistí:
- nekontaktní trénink obnovoval postupně už během hojení,
- plný trénink zvládl po čtyřech týdnech s chráničem čelisti na míru,
- do zápasu se vrátil po dvou měsících,
- chránič používal zhruba do třetího měsíce po operaci.
Autoři zároveň upozorňují, že pevná data pro návrat do sportu chybějí a každý případ je potřeba posuzovat zvlášť. Pro Lingra z toho podle nás plyne realistický odhad: pokud podstoupí operaci a hojení půjde bez komplikací, je návrat představitelný nejdřív za šest až osm týdnů. Při složitější zlomenině se pauza může protáhnout na několik měsíců. Dá se také čekat, že první zápasy po návratu odehraje s ochrannou maskou nebo chráničem, pokud to chirurg a kluboví lékaři doporučí.
Trenérův odhad o konci podzimu tedy s medicínským rámcem sedí.
Ztráta pro Koronu i pro Deniu
Podle kalendáře Korony Kielce hraje tým po zápase v Poznani ještě v říjnu, listopadu a prosinci. Poslední utkání před zimní přestávkou je na programu 12. prosince, další až 30. ledna 2027. Pokud se Zielińského odhad potvrdí, Lingr přijde minimálně o zbytek podzimu a s velkou pravděpodobností o celý zbytek kalendářního roku.
Pro Koronu jde o citelnou ránu. Lingr přišel do Kielc teprve na konci srpna z amerického klubu Houston Dynamo, kde za necelé dva roky odehrál 43 zápasů v MLS, dal tři góly a připsal si pět asistencí. V Polsku podepsal tříletou smlouvu a podle klubově zaměřeného webu Co w Koronie stihl do zranění šest ligových zápasů a jeden gól. Korona byla před výjezdem do Poznaně osmá s 15 body. Po debaklu klesla na deváté místo se skóre 13:18. Střed tabulky, záporná bilance a k tomu ztráta čerstvé posily ze základní sestavy.
Zranění zasahuje i českou reprezentaci. Lingr figuroval v zářijové nominaci Santiho Denii a má na kontě 25 reprezentačních startů a jeden gól. Národní tým čekají v listopadu dva zápasy Ligy národů: 12. listopadu doma na Letné se Španělskem a o tři dny později v chorvatském Osijeku. Při pauze do konce podzimní části je Lingrova účast v obou zápasech velmi nepravděpodobná. Pro záložníka, který se po americkém angažmá teprve vrátil do evropského fotbalu a znovu se chtěl ukázat trenérům, přichází zranění v nejhorší možné chvíli.
Kariéru mu zlomenina čelisti ohrozit nemusí, fotbalisté se po podobných úrazech běžně vracejí. Ještě před pár týdny ale Lingr řešil, jak se prosadit v nové lize. Teď ho čeká tekutá strava, kontroly u chirurga a podzim, který bude sledovat z tribuny.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner