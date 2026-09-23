Lingr kvůli reprezentaci opustil USA a přestoupil do polského klubu. Sám přiznal, že by návratu před třemi měsíci nevěřil

Když Ondřej Lingr v červnu 2026 seděl na lavičce Houston Dynamo a sledoval, jak mu minuty v MLS ubývají místo přibývají, návrat do české reprezentace vypadal jako vzdálená fantazie. O tři měsíce později stál před novináři v Praze a sám se divil: „Kdybych si tři měsíce zpátky řekl, že se tady znovu objevím, asi bych tomu moc nevěřil.“ Mezi těmito dvěma momenty leží jeden přestup, tříletá smlouva a rozhodnutí, které se na první pohled tváří jako krok dolů. Na druhý pohled dává dokonalý smysl.
Z Houstonu do Kielce za čtyři dny
Korona Kielce Lingra oficiálně představila 27. srpna 2026. O den později Houston Dynamo potvrdil odchod svého ofenzivního záložníka. Smlouva v Polsku běží do 30. června 2029, žádné hostování na zkoušku, ale tříletý kontrakt, který podle polských médií stál stovky tisíc eur s bonusy. Korona si Lingra nekupovala jako záplatu na podzim, ale jako dlouhodobý projekt.
Důležitý detail: přestup se neodehrál v zimním okně, jak by mohl naznačovat rytmus sezony MLS. Proběhl na konci letního přestupového období, v posledních dnech srpna, kdy už polská Ekstraklasa měla za sebou devět kol. Lingr naskočil do rozjetého vlaku, a hned do základní sestavy.
Proč Amerika přestala fungovat
Příběh má dvě sezony. V té první, 2025, vypadalo všechno slibně: 26 ligových zápasů, 22 startů v základu, 1 793 minut. Lingr přišel do Houstonu jako designated player s reportovanou přestupovou částkou a garantovaným ročním platem přes 938 tisíc dolarů podle oficiálního salary guide MLSPA. Měl být klíčovým hráčem.
Druhá sezona vyprávěla jiný příběh:
- 17 ligových zápasů, ale jen 4 starty v základu
- 411 minut celkem, průměrně necelých 25 minut na zápas
- Poslední týdny často jednotky minut nebo rovnou lavička
Po mistrovství světa 2026, které se hrálo právě v USA a na které se Lingr nedostal, se jeho pozice v Houstonu ještě zúžila. Sám na tiskové konferenci reprezentace popsal, že v Americe nehrál pod takovým tlakem, jaký znal z Evropy, a že mu evropský fotbal začal chybět. Ne jako abstraktní pocit. Jako konkrétní problém, který mu zavíral dveře.
Červnový zlom a cesta zpět
Klíčový moment přišel v červnu 2026. Lingr začal aktivně hledat cestu do Evropy, jenže Houston ho nechtěl pustit na hostování. Většina klubů zároveň nebyla ochotná zaplatit částku, kterou americký klub požadoval. Korona ano.
Sportovní ředitel Korony Paweł Golański později prozradil, že při dotahování transferu pomohl i Patrik Hellebrand, český záložník s polskými zkušenostmi. Lingr sám zdůraznil, že ho přesvědčil projekt klubu a fakt, že o něj Kielce skutečně stály. Nebyl to ústupek. Byla to volba.
A volba, která okamžitě zabrala. Po devíti kolech sezony 2026/27 drží Korona šesté místo s patnácti body. Lingr v ní rovnou nastupuje od začátku. Pro srovnání: ve Feyenoordu, kam odešel ze Slavie, nasbíral za celou sezonu 20 ligových startů, ale všechny z lavičky a pouhých 320 minut. V Kielcích má víc prostoru než kdykoli od slavistických časů.
Nominace jako důkaz, ne jako odměna
Santi Denia, nový trenér české reprezentace, zařadil Lingra do své vůbec první nominace na Ligu národů. Mezi navrátilce, ne mezi nováčky. Denia při oznámení výběru řekl, že s týmem hodně cestovali a sledovali hráče doma i v zahraničí. Lingr potvrdil, že realizační tým měl přehled o jeho zápasech v Americe i v Polsku, MLS pro trenéry nebyla slepá zóna.
Problém tedy nebyl v tom, že by ho neviděli. Problém byl v tom, co viděli: hráče s klesající minutáží, bez evropského rytmu, na jiném kontinentu. Teď vidí něco jiného.
Konkurence v útoku je přitom pestrá. Tomáš Chorý jako typický hrotový hráč, Adam Hložek a Pavel Šulc s flexibilitou mezi hrotem a prostorem pod ním. Patrik Schick na seznamu chybí, podle Denii se k týmu nechce připojit. Lingrova výhoda je univerzalita: umí obsadit víc ofenzivních pozic, a právě to v současném kádru může být jeho vstupenka.
Nejbližší šance na comeback v národním dresu? 26. září 2026 doma proti Chorvatsku, tři dny nato proti Anglii. Pak v říjnu Španělsko venku a znovu Anglie. Skupina, kde každá minuta na hřišti má váhu.
Co Lingrův případ říká o české cestě přes MLS
Bylo by snadné číst tenhle transfer jako verdikt nad americkou ligou. Jenže Lingr sám mluví o MLS pozitivně, jako o soutěži, která poroste. Jeho případ není o tom, že Amerika pro české fotbalisty nefunguje. Je o tom, že pro hráče s reprezentační ambicí, kterému v konkrétním klubu padají minuty, může být evropská adresa (i ta polská) praktičtější volba.
Ekstraklasa není Bundesliga. Ale nabízí evropský kalendář, týdenní tlak, dostupnost pro realizační tým reprezentace a v případě Korony i solidní sportovní projekt. Český fanoušek ji navíc může sledovat: Telly nabízí polskou ligu v balíčku Sport, pro Česko a Slovensko drží práva také Strike TV.
Lingr podepsal do léta 2029. Tři roky, během kterých mu bude 29, 30 a 31. Produktivní věk pro ofenzivního hráče, který potřebuje hrát, ne čekat. Jestli mu Kielce vrátí to, co Houston vzal, pozná se už za pár dní v Edenu proti Chorvatsku.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner