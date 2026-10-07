Linecké košíčky s krémem a ovocem zvládnete i doma a vypadají jako z cukrářské vitríny

košíčkům jsem se dlouho spíš vyhýbala. Na tácu působí tak úhledně, až má člověk pocit, že se do nich doma raději nemá pouštět. Letos jsem to ale zkusila a dopadlo to líp, než jsem čekala. Křehké Lineckým linecké těsto, které se na jazyku skoro rozpadne, pevnější vanilkový krém odlehčený tvarohem a nahoře šlehačka s kouskem . Vypadají trochu mandarinky slavnostně a možná pracně, jenže v domácích podmínkách se dají zvládnout za jedno odpoledne.
Samotné pečení mě nakonec chytlo víc, než jsem
předpokládala. Hlavně ve chvíli, kdy se těsto mačká do malých formiček a z obyčejného lineckého najednou začnou vznikat košíčky. Jeden má okraj trochu vyšší, druhý je kulatější, třetí se tváří skoro dokonale. To mi na nich ale vůbec nevadí. Krém z drží překvapivě dobře, v lednici pěkně zpevní a ani po několika hodinách se nerozjíždí. U nás doma zmizely tak rychle, že káva byla hotová až po nich. vanilkového pudinku, másla a tvarohu
Můj tip: U krému si dejte pozor hlavně na teplotu surovin. Pudink nechte zchladnout jen na vlažný, ne úplně studený, a máslo vytáhněte z lednice aspoň hodinu předem. Když se teploty hodně liší, krém se při šlehání umí srazit. Pudink přikryjte fólií přímo na povrchu, jinak se udělá škraloup a ten se pak v krému zbytečně objevuje v malých kouscích. Podle Wikipedie jsou nejkvalitnější pudinky ty, které obsahují pouze kukuřičný škrob. Recept na křehké linecké košíčky s vanilkovým krémem a mandarinkou
Z uvedené dávky vyjde zhruba
40 košíčků o průměru 5 cm. Celková délka přípravy: přibližně 5 hodin (ideálně rozložit na dva dny) Ingredience k přípravě
Linecké těsto (asi 40 košíčků): 300 g hladké mouky 150 g studeného másla 100 g moučkového cukru 1 žloutek 1 celé vejce šťáva z 1 citronu máslo na vymazání formiček domácí marmeláda do košíčků (jahodová nebo meruňková)
Vanilkový krém: 600 ml plnotučného mléka 2 sáčky vanilkového pudinku cukr podle chuti (asi 3 až 4 lžíce) 100 g másla (pokojová teplota) 250 g tvarohu v kostce 4 žloutky
Dokončení: ušlehaná šlehačka mandarinka (plátky na ozdobu) Postup přípravy košíčků z lineckého těsta s vanilkovým krémem
1. Na vál nebo do větší mísy prosejte
mouku, přidejte moučkový cukr, studené máslo nakrájené na malé kostičky, žloutek, celé vejce a citronovou šťávu. Rukama rychle zpracujte hladké těsto. Zdržovat se tady moc nevyplácí, máslo by nemělo příliš změknout od tepla rukou, jinak těsto ztratí část své křehkosti.
2. Hotové těsto zabalte do potravinářské fólie a uložte ho do lednice alespoň na
3 hodiny, případně přes noc. Odpočinek mu prospěje, zpevní se a košíčky pak při pečení lépe drží tvar.
3. Mezitím se pusťte do krému. Do hrnce nalijte
mléko, nasypte cukr a obsah obou sáčků vanilkového pudinku. Vařte na středním plamenu za stálého míchání, dokud nevznikne hodně hustý pudink. Měl by být pevnější než klasický pudink do misky, protože do něj ještě přijde máslo a tvaroh. Foto: Romana Rubášová, Linecké košíčky s krémem a ovocem: Malé cukrářské mistrovství, které zvládnete i doma bez formiček z profesionální kuchyně
4. Do horkého pudinku hned vmíchejte
4 žloutky. Míchejte rychle a pečlivě, aby se žloutky nesrazily. Povrch pudinku zakryjte fólií a nechte ho zchladnout na vlažný.
5. K vlažnému pudinku přidejte
máslo pokojové teploty a tvaroh. Elektrickým šlehačem vyšlehejte hladký, lehce lesklý krém. Dejte ho alespoň na 60 minut do lednice, aby pořádně zpevnil. Košíčky upečeme dozlatova
1. Troubu předehřejte na
170 stupňů. Formičky na košíčky dobře vymažte máslem. Z vychlazeného těsta odebírejte menší kousky a prsty je vtlačujte do formiček. Stěny se snažte udělat podobně silné, přibližně 3 až 4 mm, aby se těsto propékalo rovnoměrně.
Linecký koláč s jablky, pudinkem a krásnou mřížkou je jemný, šťavnatý a křehký
2. Formičky naskládejte na plech, vložte je do předehřáté trouby a pečte
12 až 15 minut dozlatova. Od desáté minuty je lepší je hlídat, linecké umí zhnědnout překvapivě rychle. Okraje mají být zlaté, ne hnědé.
3. Po upečení nechte košíčky ve formičkách
5 až 10 minut trochu zchladnout. Až potom je opatrně vyklopte. Horké jsou hodně křehké a ulomený okraj je otázka vteřiny. Na závěr přijde zdobení
1. Do každého vychladlého košíčku dejte malou lžičku
domácí marmelády. Jahodová i meruňková se k nim hodí výborně, mají lehkou kyselost a sladký krém díky tomu nepůsobí těžce.
2. Zdobicím sáčkem s hvězdicovou špičkou nastříkejte na marmeládu
vanilkový krém. Přidejte kopeček šlehačky a nakonec plátek mandarinky. Hotové košíčky dejte ještě aspoň na 30 minut do lednice, krém se zpevní a zákusky se pak lépe berou do ruky. Tipy redakce: Vymazávání formiček: Linecké těsto je samo o sobě dost máslové, takže u nových formiček někdy vymazání ani není nutné. U starších, matných nebo poškrábaných bych ho ale nepřeskakovala. Tenká vrstva másla stačí a vyklápění je potom mnohem klidnější. Marmeláda jako izolace: Slabá vrstva marmelády mezi těstem a krémem není jen kvůli chuti. Pomáhá oddělit křehké těsto od vlhkého krému, takže košíčky nezměknou tak rychle. Druhý den je ten rozdíl docela znát. Tvaroh v krému: Tvaroh v kostce udělá krém pevnější. Měkký tvaroh použít jde také, jen počítejte s řidším výsledkem. V takovém případě přidejte asi 20 g másla navíc a nechte krém v lednici tuhnout déle, nejlépe alespoň dvě hodiny. Variace ovoce: Mandarinka je jistota, ale dobře fungují i čerstvé jahody, borůvky nebo menší kousky broskve. Pokud chcete lesklejší cukrárenský vzhled, připravte půl sáčku želatiny podle návodu a ovoce jí zlehka potřete. Povrch bude upravenější a ovoce vydrží déle svěží.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu , Wikipedie Se souhlasem Romany Rubášové