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Linecké košíčky s krémem a ovocem zvládnete i doma a vypadají jako z cukrářské vitríny

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Vždycky jsem měla před lineckými košíčky respekt. Vypadají tak dokonale, že jsem si říkala, jestli se do nich vůbec pouštět doma. Nakonec jsem sebrala odvahu a výsledek mě naprosto nadchl. Křehké linecké těsto, bohatý vanilkový krém s tvarohem a čepička šlehačky s mandarinkou.
Fotografie k lineckým košíčkům

Fotografie k lineckým košíčkům

Zdroj: Foto: Romana Rubášová, Linecké košíčky s krémem a ovocem: Malé cukrářské mistrovství, které zvládnete i doma bez formiček z profesionální kuchyně
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 07.10.2026 06:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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