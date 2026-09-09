Líné palačinky bez práce – šunka, sýr a 15 minut práce. Rodina si pochutná a vy máte hotovo dřív, než se rozehřeje trouba

Líné palačinky se šunkou a mozzarellou představují geniální kulinářský vynález pro každého, kdo miluje teplé, šťavnaté a voňavé snídaně či večeře, ale odmítá trávit desítky minut bezohledným stáním u rozpálené pánve. Tento nápaditý pokrm nabízí veškerý komfort klasických slaných palačinek či italské pizzy, avšak v neuvěřitelně pohodlném kabátě. Celé těsto se totiž peče naráz na velkém plechu v troubě, což vám ušetří spoustu času i námahy.
Příprava palačinek či tenkých placek na plechu má své kořeny v tradiční středomořské a francouzské venkovské kuchyni, kde se podobným způsobem odpradávna pekly silnější slané koláče typu
farinata nebo quiche. Kouzlo a hlavní trik tohoto konkrétního receptu však spočívá v zapracování čerstvé jarní cibulky přímo do tekutého těsta ještě před samotným pečením. Cibulka během pobytu v troubě jemně zkaramelizuje, provoní celý korpus a dodá mu nádhernou mozaikovou barvu. Doplňková náplň v podání kvalitní šunky, šťavnatých žampionů, rajčat, rukoly a roztečené mozzarelly pak z obyčejné placky vytvoří plnohodnotný gurmánský zážitek.
Největší předností „líných“ palačinek je jejich neuvěřitelná praktičnost a dokonalý rozplývavý efekt. Díky finálnímu sroloování do úhledných rolek získáte perfektní porce, které drží tvar, nevysušují se a uvnitř ukrývají bohatou táhnoucí se sýrovou náplň. Je to ideální volba pro bleskovou víkendovou snídani, stylový brunch pro přátele nebo lehkou teplou večeři, po které nezůstane hora špinavého nádobí.
Recept si navíc můžete velmi snadno přizpůsobit podle vlastních chutí či zásob v lednici. Místo mozzarelly můžete použít výraznější čedar, goudu nebo pikantní nivu. Šunku lze hravě nahradit uzeným lososem, opraženou slaninou či krůtí prsní šunkou. Pokud preferujete čistě vegetariánskou verzi, skvěle poslouží grilovaný lilek, sušená rajčata, čerstvý špenát nebo strouhaná cuketa.
Vejce vyšlehejte se solí do pěny. Za stálého šlehání přidejte polovinu množství mléka a mouku.
Tip: Mouku prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky.
Jakmile se ingredience propojí, přidejte zbytek mléka za stálého šlehání a poté také olej. Do těsta vmíchejte nakrájenou jarní cibulku a poté ho vylijte na plech pokrytý pečicím papírem, který předem potřete olejem.
Těsto nechte 5 minut odpočívat a následně ho pečte v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 8–10 minut. Upečené těsto potřete kečupem a pokryjte ho nakrájenými cherry rajčaty, žampiony a paprikou.
Pochoutku posypte nahrubo nastrouhanou mozzarellou a pokračujte v pečení ještě 10–15 minut. Upečený pokrm posypte italskými bylinkami a rozkrojte ho na 6 stejně velkých obdélníků.
Každý obdélník pokryjte rukolou a zarolujte ho. Líné palačinky se šunkou můžete ihned servírovat.
Poznámka: Pochoutka se perfektně hodí ke snídani, ale také k pohoštění návštěvy.
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Zdroj receptu: Luda Easy Cook
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová