Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Likvidujete rajčatové keříky po sklizni. Škoda, dají se ještě využít

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Sezóna rajčat se pomalu chýlí ke svému konci. Při pohledu na záhon je to patrné. Některé rostliny už tam nejsou, na jiných zbývá pouze několik málo rajčat, často ještě zelených. Nyní se ještě chvíli vyplatí počkat, jelikož některé plody ještě dozrají. Když už ale na rostlině není nic, většinou se vyhodí do bioodpadu. Je to škoda, protože i rostliny rajčat, které se jinak vyhazují, lze využít. Jak? Hned několika způsoby. Vše vám prozradíme v tomto článku.
Starý keřík rajčete

Starý keřík rajčete

Zdroj: Radek Štěpán
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 13:06

Reklama
Další články z Naše zahrada
Červivá jablka: zasáhnout můžete už po sklizni
Červivá jablka: zasáhnout můžete už po sklizni
Sůl na podlahu? Levný trik, který může vrátit čistotě trochu starého lesku
Sůl na podlahu? Levný trik, který může vrátit čistotě trochu starého lesku

Sůl na podlahu? Levný trik, který může vrátit čistotě trochu starého lesku. Sůl, čištění podlahy, dřevěná...

Pažitka v říjnu: Podstata tkví ve správné zálivce a sklizni
Pažitka v říjnu: Podstata tkví ve správné zálivce a sklizni

Pažitka může na zahradě zůstat několik let a každý rok znovu obrazit. Ani v říjnu proto nemusí její sezona...

Kdoule je tvrdá jako kámen, a přesto může být zralá. Poznáte to podle nosu
Kdoule je tvrdá jako kámen, a přesto může být zralá. Poznáte to podle nosu

Zmáčknete kdouli na stromě, je tvrdá jako kámen, a tak ji necháte viset dál? Klidně může být už dávno...

Myši rychle zmizí. Na domácí odpuzovač stačí koření a ocet
Myši rychle zmizí. Na domácí odpuzovač stačí koření a ocet

Mít doma hlodavce rozhodně nechce nikdo z nás. Kladení různých pastí a jedů po interiéru ale také nepatří...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

Všechny články tohoto autora →
Naše zahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.