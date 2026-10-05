Likvidujete rajčatové keříky po sklizni. Škoda, dají se ještě využít

Sezóna rajčat se pomalu chýlí ke svému konci. Při pohledu na záhon je to patrné. Některé rostliny už tam nejsou, na jiných zbývá pouze několik málo rajčat, často ještě zelených. Nyní se ještě chvíli vyplatí počkat, jelikož některé plody ještě dozrají. Když už ale na rostlině není nic, většinou se vyhodí do bioodpadu. Je to škoda, protože i rostliny rajčat, které se jinak vyhazují, lze využít. Jak? Hned několika způsoby. Vše vám prozradíme v tomto článku.
Odplozené rajčatové keře jako krmivo pro kompost
Vcelku zajímavá a neotřelá alternativa. Ideální ej stonky nasekat na drobné kousky a vložit je do kompostu či do kompostéru. Organické hmoty není nikdy dost a vám se bude pochopitelně hodit. Rajčata navíc obsahují spousty látek, které kompost obohatí a v následující sezoně se vám dokonale odvděčí.
Popel z rajčat jako hnojivo
Rostliny rajčat lze také pořádně nasušit a následně je spálit. Popel, který z nich vznikne se pak jednoduše použije jako hnojivo k ostatním rostlinám. Popel stačí pouze přisypat k jednotlivým rostlinám a je hotovo. Dá se případně i zarýt. Na 1 metr čtvereční by měla přijít zhruba polovina hrníčku jemného popela.
Popel z odložených keříků rajčat: Foto Radek Štěpán
Mulč, který obohatí podklad
Jestliže rostliny nadrtíme a použijeme jako mulč, stoprocentně nám také velmi dobře poslouží. Mulč mimo jiné zamezí prorůstaní plevelných rostlin a také odpudí hraboše. Časem se rozloží a obohatí podklad.
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Speciální postřik proti škůdcům
Je to možná k nevíře, ale i ten lze ze starých stonků a listů rajčat vyrobit. Jak? Nasekáme půl kilogramu starých rostlin rajčat a smícháme je s 5 litry vody. 2 dny necháme luhovat na teplém místě s tím, že občas směs promícháme. Po uplynutí této doby směs scedíme a naplníme do postřikovače s trochou saponátu či mýdla. Proti mšicím funguje skvěle.
Pozor ale na rostliny, které jsou napadené plísní nebo nějakými škůdci. Tyto rostliny se musí vyhodit.
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Odplozené keříky rajčat: Náhledové foto a fotogalerie Radek Štěpán
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