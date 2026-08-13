Lidský špíny, vzkázal Vémola ministerstvu. Lvici Elsu mu odebrali a bez jeho vědomí poslali do Nizozemska

Inspektoři České inspekce životního prostředí dorazili nedávno do Vémolandu a odvezli lvici Elsu. VIP život zaznamenal, že Karlos Vémola reagoval instagramovým videem, ve kterém
mluvil o „cílené šikaně“ a jedné z nejsmutnějších událostí roku. O tři týdny později se z veřejného oznámení ministerstva životního prostředí dozvěděl, alespoň podle vlastních slov, že Elsa už není ani v dočasném útočišti v Zoo Liberec. Skončila v centru Felida v Nizozemsku. Jenže v okamžiku, kdy se Vémola proti rozhodnutí o zabavení neodvolal, přestal být vlastníkem zvířete. A právě tady se příběh emotivního rozloučení mění v příběh o tom, jak funguje stát, když soukromý chovatel nesplní zákon. Proč stát Elsu zabavil
Jádro sporu je prosté a opakuje se: neprokázaný zákonný původ. Zákon o obchodování s ohroženými druhy vyžaduje, aby chovatel exempláře chráněného úmluvou CITES
doložil, odkud zvíře pochází, a registroval ho do třiceti dnů od nabytí. U Elsy se to nestalo. ČIŽP o zabavení rozhodla po správním řízení, které běželo roky. Vémola se podle dostupných informací proti rozhodnutí neodvolal. Tím se stalo pravomocným a Elsa přešla do majetku státu.
Není to poprvé. Stejný scénář, chybějící papíry, inspekce, odebrání, se odehrál už u tygřice Ramby, která skončila v německém centru TIERART.
U krokodýlů Karla a Lelušky byl průběh jiný: Leluška putovala do Zoo Dvorec po domluvě s Vémolou, samec Karel dostal nový domov po opakovaných útěcích. Státní konfiskace jako u Ramby a Elsy se u plazů v otevřených zdrojích nepotvrdila. Proč zrovna Nizozemsko
Elsa má kompletně odstraněné drápy na předních končetinách. Ministerstvo životního prostředí ji kvůli tomu označuje za
doživotně hendikepovanou pro socializaci s jinými lvy, bez drápů nedokáže komunikovat v hierarchii smečky, hrozí jí zranění i stres. Potřebovala zařízení s individuálním režimem péče. Felida Big Cat Sanctuary se specializuje právě na velké kočky z nevyhovujících soukromých chovů a nelegálních držení. Nabízí neveřejný provoz, přírodní výběhy, vlastní léčebné plány.
Proč úřady neposlaly lvici do tuzemských stanic, není jasné. Vémola tvrdí, že nabízel několik vhodných domovů. Ministerstvo na to veřejně nereagovalo. Časová stopa přitom ukazuje zajímavý detail: Nizozemci zveřejnili 21. července
zprávu o zdravotní kontrole lvice Elza ve Felidě. České veřejné oznámení přišlo až 28. července. Elsa tedy byla v Nizozemsku nejméně týden předtím, než se o tom dozvěděla česká veřejnost, a podle Vémolových slov i on sám. Zdroj fotografie: Nextfoto Bývalý chovatel, ne vlastník
Tady je klíčový právní bod, který v emotivním konfliktu zaniká. Po pravomocném zabavení a marném uplynutí lhůty pro odvolání se Elsa stala majetkem České republiky. Ministerstvo životního prostředí jako orgán hospodařící s tímto majetkem rozhoduje o dalším umístění zabaveného exempláře. V předpisech a metodikách se nenachází zvláštní povinnost předem informovat bývalého chovatele o konkrétním termínu ani destinaci převozu.
Vémola tedy nenarazil na svévoli. Narazil na moment, kdy se soukromý chov definitivně změnil v agendu státu. Jeho vztek je lidsky pochopitelný, žil se lvicí pod jednou střechou. Právně je ale jeho pozice slabá.
Případ Elsy není výjimka šitá na celebritu. Ministerstvo dlouhodobě investuje do kapacit záchranných center CITES a má zavedenou metodiku pro zabavené exempláře. Kdo v Česku chová zvíře chráněné mezinárodní úmluvou, musí počítat s tím, že bez řádných dokladů o původu
riskuje zabavení, ztrátu zvířete, úhradu nákladů na péči i trestní postih za neoprávněné nakládání s ohroženými druhy. Sazby se liší případ od případu, ale mechanismus je obecný. Felida mezitím zvažuje, že Elsu přejmenuje na Zoru, jednu lvici jménem Elsa už totiž v centru má. Karlos Vémola může protestovat na Instagramu. O tom, jak se bude jeho bývalá lvice jmenovat, už ale nerozhoduje.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová