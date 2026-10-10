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Lidský nos rozpozná seniora podle pachu, i když ho nevidí. Příčinou není pot, ale rozpad kožních lipidů

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Lidé dokážou samotným čichem rozpoznat vzorky nejstarších dárců. Překvapivě je přitom hodnotili jako slabší a méně nepříjemné než pach mladších lidí.
Lidský nos rozpozná seniora podle pachu, i když ho nevidí. Příčinou není pot, ale rozpad kožních lipidů

Lidský nos rozpozná seniora podle pachu, i když ho nevidí. Příčinou není pot, ale rozpad kožních lipidů

Zdroj: Foto: Public Domain Pictures
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 10.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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