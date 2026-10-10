Lidský nos rozpozná seniora podle pachu, i když ho nevidí. Příčinou není pot, ale rozpad kožních lipidů

Čtyřicet jedna dobrovolníků spalo pět nocí v tričkách, do jejichž podpaží vědci všili savé polštářky. Nepili alkohol, nekouřili, vyhýbali se kořeněným jídlům a před spaním se myli neparfémovaným mýdlem. Vzorky pak putovaly do mrazáku s teplotou −80 °C a odtud do skleněných nádob, k nimž přičichávali hodnotitelé, kteří dárce nikdy neviděli. Výsledek, který tým Susanny Mitro, Amy R. Gordon, Matse J. Olssona a Johana N. Lundströma zveřejnil v
PLOS ONE 30. května 2012, překvapil dvakrát. Nos dokázal statisticky rozpoznat pachovou stopu skupiny ve věku 75 až 95 let. A tutéž stopu hodnotitelé zároveň označili za méně výraznou a méně odpudivou než pachy mladších ročníků. Pět nocí v jednom tričku: jak vznikal čichový test věku
Badatelé rozdělili dárce do tří věkových pásem: 20 až 30 let, 45 až 55 let a 75 až 95 let. Původně získali čtyřiačtyřicet vzorků, tři z nich však vyřadili. Dva páchly mýdlem, u třetího nebylo cítit vůbec nic. Do analýzy tak vstoupilo jedenačtyřicet zdravých dárců.
Hodnotitelů bylo nejprve pětačtyřicet. Čtyři z nich vědci vyloučili kvůli hyposmii, tedy oslabenému čichu, zbylých jedenačtyřicet se pustilo do práce. Měli za úkol rozlišovat vzorky mezi sebou, odhadovat jejich věkovou kategorii a posuzovat intenzitu i příjemnost.
Jednotlivce nikdo nepoznával. Šlo o věkovou skupinu, a právě tady se nejstarší dárci od ostatních odlišili. Jako jediní byli správně zařazováni častěji, než by odpovídalo pouhé náhodě. U mladých a středně starých dárců se takový efekt neprokázal. Autoři přitom sami upozorňují, že rozdíly byly skromné a účastníci si svými odpověďmi příliš nevěřili. Nos tedy věkový signál zachytil, jen to jeho majitel sám nevěděl.
Senioři dopadli nejlépe, nejhůř páchli muži v nejlepších letech
Nejzajímavější čísla se skrývají v hodnocení intenzity a příjemnosti. Intenzitu hodnotitelé posuzovali na škále od 0 do 10, příjemnost od −5 do +5.
Skupina Intenzita (0 až 10) Příjemnost (−5 až +5) Muži 45 až 55 let 5,06 −2,95 Muži 75 až 95 let 1,31 +0,10
Muži středního věku obsadili v obou ukazatelích nejhorší příčky. Starší muži naopak skončili na pozitivní straně stupnice, byť jen těsně. Rozdíl je propastný. Pach, kterému společnost přisuzuje nejhorší pověst, vyšel z anonymního testu jako nejvlídnější.
Studie nabízí i vysvětlení. U mladších a středně starých lidí se výrazněji projevují rozdíly mezi pohlavími a podpaží produkuje intenzivnější pach. Ve vyšším věku koncentrace lipidů na povrchu kůže klesá k hodnotám, jaké známe z dětství, a pachové profily mužů a žen se sbližují.
Autoři navíc připouštějí, že by výsledky mohly vypadat jinak, kdyby hodnotitelé věděli, ke komu přičichávají. Označení a původ vůně dokážou hodnocení příjemnosti zásadně posunout. Podle nás právě tady leží jádro celého příběhu. Biologický signál je slabý a spíš neutrální, negativní nádech mu dodává až kulturní nálepka.
2-nonenal: molekula, která stojí za pachem zralé kůže
Švédsko-americký experiment pracoval s lidskými nosy, do chemie se nepouštěl. Tu o jedenáct let dřív zmapoval japonský tým, který vedl Šin’ičiró Haze. Jeho studie v
Journal of Investigative Dermatology z dubna 2001 popsala v tělesném pachu látku 2-nonenal. Tento nenasycený aldehyd se objevoval jen u osob od čtyřiceti let výše a s přibývajícím věkem ho přibývalo.
Původ molekuly leží v kožním mazu. Na povrchu pokožky se nacházejí tukové složky, mezi nimi takzvané ω7 nenasycené mastné kyseliny. Jakmile oxidují, vznikají lipidové peroxidy a z nich se uvolňuje 2-nonenal. Haze a kolegové doložili, že množství aldehydu souvisí jak s obsahem těchto kyselin, tak s hladinou peroxidů.
Mechanismus se tím zásadně liší od toho, co běžně považujeme za tělesný zápach. Výrazný pach podpaží u mladších lidí vzniká hlavně působením bakterií, které přeměňují původně nevonné látky z potních žláz. U 2-nonenalu hraje hlavní roli oxidace tuků. Popisuje se jako mastný a travnatý tón, některými nosy vnímaný jako nepříjemný.
Pro debatu o stigmatu je podstatné, kde aldehyd vzniká: v chemii stárnoucí kůže, ve vaně ani v koupelně se jeho původ hledat nedá. Pachová stopa vyššího věku tak představuje biologický podpis proměn pokožky, zanedbanou péči o sebe nedokládá. Přehled pětapadesáti studií o pachu kůže během života, publikovaný v roce 2026, zároveň připomíná, že vůni pokožky ovlivňují také hormony, mikrobiom, léky, strava a prostředí. Náhlá změna pachu proto může stát za pozornost spolu s dalšími příznaky, samotný věkový pach ale žádnou nemoc neprokazuje.
Proč na pach stáří deodorant nestačí a co skutečně pomáhá
Antiperspiranty brzdí pocení, deodoranty překrývají vůni nebo míří na bakterie v podpaží. Oxidaci kožních lipidů však ani jeden z nich přímo neřeší. Parfemace proto může 2-nonenal zakrýt jen zčásti a dá se čekat, že se nahořklý tón časem opět prosadí.
Výzkum hledá cestu přes antioxidanty a látky schopné aldehyd zachytit. Nejkonkrétnější data zatím nabízí malá japonská studie z roku 2012:
Polyfenolové mýdlo: dvacet mužů ve věku 43 až 75 let používalo čtyři týdny mýdlo se směsí výtažků z čaje oolong, čaje tchien-čcha, zeleného čaje a trpkého kaki. Množství 2-nonenalu i intenzita pachu klesly. Výtažky z lilku: laboratorní práce z roku 2025 ukázala, že fenolamidy z lilku a látka N-trans-feruloylputrescin dokážou 2-nonenal vyvazovat a působí antioxidačně. Jde však o mechanismus ověřený v laboratoři, hotový návod pro lidi zatím neexistuje. Reaktivita aldehydu: studie z roku 2010 doložila, že se trans-2-nonenal v těle váže na bílkoviny. To vysvětluje, proč se výzkumníci zaměřují na látky, které ho zneškodní dřív, než se usadí.
Samostatnou kapitolou jsou textilie. Aldehyd se drží na oblečení i po praní, přičemž polyester ho pohlcuje ochotněji než bavlna a z bavlny se také snáz vypere. Prakticky z toho plyne několik kroků. Vyplatí se bavlněné pyžamo a povlečení, delší prací programy, u odolných materiálů vyšší teplota nebo prášek s aktivním kyslíkem. Pračku je dobré nepřeplňovat, prádlo rychle sušit a buben pravidelně čistit. Nízkoteplotní praní a vlhké oblečení zapomenuté v bubnu naopak nepříjemným pachům nahrávají.
Biologický podpis místo nálepky: co z výzkumu plyne pro Česko
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Českého statistického úřadu žilo na konci roku 2025 v tuzemsku 2 272 755 lidí starších pětašedesáti let, tedy 20,8 % populace. Do poloviny století má jejich podíl vystoupat na 29 %. Debata o tom, jak vnímáme stárnoucí tělo, se tak dotýká čím dál více domácností.
V nemocnicích a domovech pro seniory se vůně biologického stárnutí mísí s pachem léků, dezinfekce, inkontinenčních pomůcek, textilu a nedostatečného větrání. Tahle směs pak v představách splývá s nemocí a chřadnutím. Experiment Susanny Mitro a jejích kolegů nabízí užitečný klíč: umožňuje oddělit samotný věkový pach od automatické asociace se špatnou péčí. Bez kontextu a nálepky vyšla stopa seniorů jako slabá a téměř neutrální.
Autoři se zamýšlejí i nad evolučním smyslem. Ve zvířecí říši může pach vyššího věku signalizovat odolnost jedince, který se dožil úctyhodného stáří, tedy takzvané dobré geny. U moderního člověka však podle nich tato schopnost nejspíš hraje jen okrajovou roli, protože věk odhadujeme hlavně očima.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková