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Lidské bestie: Rafael Trujillo si z Dominikánské republiky udělal vlastní majetek. V roce 1937 nechal povraždit tisíce Haiťanů

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Jeho portréty visely ve veřejných budovách, hlavní město neslo jeho jméno a velká část klíčových podniků končila v rukou jeho rodiny. Rafael Trujillo však nechtěl ovládat pouze politiku a ekonomiku. Když se rozhodl „vyřešit“ situaci na hranici s Haiti, výsledkem byl jeden z nejhorších masakrů moderních karibských dějin.
Lidské bestie: Rafael Trujillo si z Dominikánské republiky udělal vlastní majetek. V roce 1937 nechal povraždit tisíce Haiťanů

Lidské bestie: Rafael Trujillo si z Dominikánské republiky udělal vlastní majetek. V roce 1937 nechal povraždit tisíce Haiťanů

Doba čtení 11 min

Článek byl publikován 11.10.2026 15:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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