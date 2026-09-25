Lidské bestie: François „Papa Doc“ Duvalier přinesl do vrcholné haitské politiky černou magii a vúdú. Jeho milice Tonton Macoutes držela celou zemi ve strachu desítky let

Doktorem byl dávno předtím, než se stal Papa Docem
François Duvalier se narodil roku 1907 v Port-au-Prince a vystudoval medicínu. Ve čtyřicátých letech se zapojil do kampaní proti pianu, nakažlivé tropické chorobě, která těžce postihovala zejména chudé venkovské obyvatelstvo. Pracoval v odlehlých oblastech, studoval veřejné zdravotnictví ve Spojených státech a získal pověst lékaře, který se dostává k lidem, k nimž stát často nedosáhl. Právě z této části života pochází přezdívka Papa Doc. Později působil také jako ministr veřejného zdraví a práce.
Současně se pohyboval v intelektuálním prostředí haitského černošského nacionalismu, takzvaného noirisme. Ten reagoval mimo jiné na dlouhodobou dominanci světlejší městské elity a zdůrazňoval politickou a kulturní roli černé většiny. Duvalier se zajímal také o haitskou etnologii a vúdú, které část tehdejší elity a katolického prostředí odmítala jako primitivní přežitek. Z kulturního a politického zájmu se později stal jeden z nástrojů jeho vlády.
Volby mu otevřely dveře. Pak začal odstraňovat všechno, co ho mohlo ohrozit
Duvalier vyhrál prezidentské volby v září 1957. Samotné hlasování proběhlo v prostředí hluboké politické krize a americké diplomatické materiály už krátce po něm upozorňovaly na výraznou roli armády, politické zatýkání a zastrašování opozice. Režim se rychle vzdálil představě běžné volené vlády.
Po neúspěšném pokusu o jeho svržení v roce 1958 začal Duvalier systematicky oslabovat armádu, která měla na Haiti dlouhou tradici politických převratů. Důstojníky střídal a čistil, klíčová místa obsazoval lidmi závislými přímo na něm a vybudoval proti ozbrojeným silám vlastní civilní mocenskou protiváhu.
Vznikla milice formálně známá jako Volontaires de la Sécurité Nationale, veřejnosti však mnohem známější jako Tonton Macoutes. Americké zpravodajské materiály z poloviny šedesátých let popisují systém, v němž vláda zaměstnávala lidi podle osobní loajality k prezidentovi a skutečná i domnělá opozice byla bezohledně potlačována.
Tonton Macoute nebyl jen policista. Mohl být vaším sousedem
Na klasické tajné policii je svým způsobem uklidňující alespoň to, že víte, koho se máte bát. Duvalierův systém byl méně přehledný.
Označení Tonton Macoute se používalo pro ozbrojené stoupence režimu, milicionáře a místní mocenské prostředníky, jejichž autorita nebyla vždy jasně oddělena od běžných státních institucí. Akademický výzkum ukazuje, že Duvalier dokázal do represivního aparátu zapojit také lidi z venkovského prostředí, kteří dříve stáli mimo skutečnou politickou moc. Loajalita k režimu jim mohla přinést zbraň, společenské postavení a pravomoc nad ostatními.
Americká zpravodajská zpráva z roku 1969 popisovala Tonton Macoutes jako lidi, kteří díky osobní věrnosti Duvalierovi získávali mimořádnou volnost a nemuseli se příliš obávat zásahu policie nebo soudů. Systém tak nevytvářel pouze strach z prezidenta, ale mnohem každodennější nejistotu z člověka, který vás může sledovat, udat, zbít nebo zatknout a přitom se opírat o prezidentskou ochranu.
Mučení, vraždy, svévolné věznění a nucený exil se staly nástrojem režimu. Human Rights Watch později odhadovala, že za vlády Françoise a jeho syna Jean-Clauda Duvalierových bylo nařízeno zabití přibližně 20 až 30 tisíc haitských civilistů. Přesné rozdělení obětí mezi oba režimy určit nelze, takže není poctivé připsat celé číslo samotnému Papa Docovi.
Vúdú nebylo zdrojem teroru. Duvalier z něj udělal politickou scénografii
Právě tady je potřeba oddělit historii od filmového klišé.
Haitské vúdú není kult smrti ani soubor „černé magie“. Je to svébytná afrohaitská náboženská tradice, která sehrála důležitou roli v kulturní identitě země a historicky mohla fungovat také jako zdroj solidarity a odporu. Duvalier ji nevytvořil a rozhodně ji nelze ztotožnit s jeho diktaturou. Výzkum naopak upozorňuje, že vúdú bylo v haitské historii spojeno i s emancipačními a komunitními funkcemi.
Duvalier ale velmi dobře chápal jeho symbolický význam. Religionista Paul Christopher Johnson popisuje, jak prezident propojoval politickou autoritu s náboženskou symbolikou, odkazoval na revolučního vůdce Jean-Jacquese Dessalinese a ve svém veřejném stylu napodoboval prvky spojené s duchy Gede, zejména Baronem Samedi, postavou spjatou se smrtí a hřbitovem. Černý oděv, tmavé brýle, zvláštní hlas a vědomě budovaná aura tajemství pomáhaly vytvořit obraz člověka, jehož moc má ještě jiný než čistě politický rozměr.
Důležitější než kostým ale byly vztahy. Duvalier měl kontakty s houngany a mambo, tedy mužskými a ženskými duchovními vúdú, kteří patřili v mnoha komunitách k významným místním autoritám. Náboženská síť se tak mohla v některých oblastech propojit s politickou sítí režimu.
Právě proto je zjednodušující říkat, že „vládl pomocí vúdú“. Vládl pomocí lidí, zbraní, institucí a strachu. Náboženská symbolika pomáhala vytvářet dojem, že jeho moc sahá ještě dál.
V Jérémie nechal režim zabíjet celé rodiny
Duvalierova represe nebyla jen anonymní soustavou zatčení.
V létě 1964 přistála na jihozápadě Haiti malá skupina exulantů známá jako Jeune Haïti, která chtěla proti režimu zahájit povstání. Třináct mužů představovalo reálnou ozbrojenou opozici, ale reakce státu se nezastavila u nich.
V městě Jérémie následovala odveta proti rodinám, které režim spojoval s povstalci. Historik Jean-Philippe Belleau ve své detailní rekonstrukci událostí popisuje vyvraždění tří širších rodin včetně žen a dětí. Národní knihovna Francie dnes masakr eviduje jako Vêpres de Jérémie – Jérémijské nešpory a uvádí 27 civilních obětí. Novější historický výzkum jej chápe jako státní represálii nařízenou Duvalierovým režimem.
Právě podobné případy vysvětlují účinek teroru lépe než celkové statistiky. Režim nedával najevo pouze to, že potrestá člověka, který proti němu vezme zbraň. Ukazoval, že následky mohou dopadnout na rodinu a sociální okolí odpůrce.
Tím se cena odporu dramaticky zvyšovala.
Jeden volební trik mu nestačil. Nakonec se stal prezidentem na doživotí
Duvalierův první prezidentský mandát měl skončit v roce 1963. Už v roce 1961 však využil parlamentní volby způsobem, který i dobové americké dokumenty popisovaly jako očividný podvod. Jeho jméno bylo uvedeno na hlasovacích lístcích a režim následně tvrdil, že hlasující současně „znovuzvolili“ také prezidenta. Oficiálně měl získat přes 1,3 milionu hlasů; americká ambasáda odhadovala skutečnou účast zhruba na 100 tisíc.
O tři roky později už další předstírání střídání moci nebylo potřeba.
V roce 1964 se François Duvalier prohlásil prezidentem na doživotí. Americké materiály z roku 1966 konstatují, že svou kontrolu upevnil likvidací nebo zastrašením viditelné opozice a že korupce, vydírání a brutalita zůstávaly charakteristickými rysy režimu.
Moc zároveň soustředil do takové míry, že po jeho smrti americká zpravodajská analýza hodnotila Haiti jako zemi s velmi slabými institucemi, protože Duvalier řadu zásadních rozhodnutí řešil osobně a ostatní složky státu záměrně držel závislé na sobě.
Papa Doc zemřel. Funkci zdědil devatenáctiletý syn
François Duvalier zemřel 21. dubna 1971.
Diktatura přesto neskončila. Ještě před smrtí připravil nástupnictví svého jediného syna Jean-Clauda Duvaliera, kterému bylo pouhých devatenáct let. „Baby Doc“ převzal titul prezidenta na doživotí a rodinný režim pokračoval dalších patnáct let, až jej v roce 1986 smetly masové protesty a zahraniční tlak.
Tady se ukazuje možná nejtrvalejší část dědictví Papa Doca. Nezanechal pouze seznam obětí ani výstřední příběhy o vúdú. Zanechal stát, v němž byly instituce podřízené osobní věrnosti, ozbrojené neformální struktury dostaly politickou moc a násilí se stalo běžným prostředkem vlády.
Právě proto by byla škoda redukovat Françoise Duvaliera na diktátora posedlého magií.
Jeho moc nebyla nadpřirozená.
Byla vybudovaná velmi pozemskými prostředky: kontrolou ozbrojených složek, klientelismem, strachem, likvidací opozice a schopností proměnit kulturní symboly v součást politického divadla.
A to je nakonec podstatně děsivější než jakákoli legenda o kletbách.
Věděli jste, že Duvalierův kult osobnosti pracoval dokonce s křesťanskou ikonografií? Dochovaly se propagandistické obrazy, které jej stavěly vedle Krista a prezentovaly jako člověka vybraného vyšší mocí. Jeho politická symbolika tak nečerpala pouze z vúdú, ale podle situace kombinovala různé náboženské obrazy, které mohly posilovat dojem výjimečného poslání.
Lidské bestie jsou edukativní historickou sérií věnovanou těm, kteří pro vlastní prospěch či uspokojení proměnili moc, vědu, víru nebo ideologii v nástroj utrpení, ponížení a likvidace druhých. Jednotlivé díly nepřipomínají jejich zločiny proto, aby pachatele oslavovaly nebo z lidské krutosti vytvářely podívanou, ale aby ukázaly, jak takové činy vznikaly a proč jim společnost nedokázala zabránit. Věříme, že jen ten, kdo pozná i temné kapitoly historie, má šanci rozpoznat okamžik, kdy se začínají opakovat.
POZNETE PŘÍBĚHY I DALŠÍCH LIDSKÝCH BESTIÍ
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