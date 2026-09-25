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Lidské bestie: François „Papa Doc“ Duvalier přinesl do vrcholné haitské politiky černou magii a vúdú. Jeho milice Tonton Macoutes držela celou zemi ve strachu desítky let

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Lékař, který si mezi chudými Haiťany vysloužil přezdívku Papa Doc, vstoupil do politiky s pověstí člověka, jenž zná venkov a jeho problémy. O několik let později se stylizoval do postavy spojené s haitským vúdú, nechal své odpůrce mizet a prohlásil se prezidentem na doživotí. Jeho nejúčinnější zbraní přitom nebyla magie, ale velmi skutečný aparát strachu.
Lidské bestie: François „Papa Doc“ Duvalier přinesl do vrcholné haitské politiky černou magii a vúdú. Jeho milice Tonton Macoutes držela celou zemi ve strachu desítky let

Lidské bestie: François „Papa Doc“ Duvalier přinesl do vrcholné haitské politiky černou magii a vúdú. Jeho milice Tonton Macoutes držela celou zemi ve strachu desítky let

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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