Lídr slovenské ligy vypadl s treťoligistou z předposledního místa. Dunajská Streda navíc nedala ani jednu ze dvou penalt

Úterní odpoledne 15. září 2026 přineslo jednu z největších pohárových senzací posledních let na Slovensku. FC DAC 1904 Dunajská Streda, tým, který o víkend předtím rozstřílel Trenčín 4:1 a o pár dní dříve porazil Slovan Bratislava 2:0, nedokázal přejít přes TJ Družstevník Veľké Ludince, celek z 15. místa III. ligy Západ se skóre 7:15 po šesti kolech. Statistika zápasu vypadá jako absurdní rébus: DAC střílel na bránu patnáctkrát, soupeř třikrát. Rohových kopů 8:3. A přesto to byl outsider, kdo slavil postup.
Favorit, který neměl prohrát
Aby bylo jasné, jak obrovský byl rozdíl na papíře: DAC šel do poháru jako aktuální lídr nejvyšší slovenské soutěže. Klub sám den před zápasem avizoval derby s Trnavou jako střet „prvního a třetího týmu ligového pořadí“. Forma? Bezchybná. Výhra 2:0 nad Slovanem, demolice Trenčína 4:1 venku, v předchozím pohárovém kole masakr šestoligového Svätého Petra 13:0. Ještě po 2. kole Slovnaft Cupu platilo, že všech devět klubů Niké ligy bylo proti nižším soutěžím stoprocentních se souhrnným skóre 43:0. Nikdo z prvoligistů v aktuálním ročníku nevypadl.
Veľké Ludince byly přesným opakem. Předposlední příčka třetiligové skupiny Západ, jediná výhra v lize, tři porážky. Do poháru se probojovaly přes Salku (1:0) a Žitavany (4:1), ale to byli soupeři z ještě nižších pater. Trenér Kristián Maťko měl v kádru několik odchovanců dunajskostredské akademie, a právě ti věděli, jak favorit hraje.
Šest minut, které otočily dějiny zápasu
Průběh zápasu nejdřív kopíroval scénář, který všichni čekali, jen s drobnou komplikací na startu. Kapitán domácích Petr Orávik poslal Ludince do vedení už v 6. minutě. DAC ale reagoval bleskově: Gueye srovnal a Gagua otočil na 2:1, to vše do 20. minuty. Herní převaha favorita byla zřejmá, jenže gólově se nic dalšího nedělo.
Pak přišla přestávka. A po ní šest minut, které přepsaly zápas.
V 58. minutě vyrovnal T. Tóth. V 64. minutě dokonal obrat Rák. Najednou 3:2 pro domácí a DAC v roli týmu, který musí honit výsledek proti třetiligovému soupeři na jeho hřišti. Dunajská Streda vrhla všechno dopředu. V 70. minutě přišel na hřiště Ammar Ramadan, v lize stabilní člen základní sestavy. Tlak sílil.
Dvě penalty, žádný gól
Klíčový moment přišel v 74. minutě: penalta pro DAC. K míči se postavil právě Ramadan. Brankář Zábojník vystihl směr a střelu k pravé tyči vyrazil. Stadion explodoval. DAC ale nepřestal tlačit a v nastavení dostal druhou šanci z pokutového kopu. Tentokrát šel kopat Alioune Sylla. Minul branku.
Dvě penalty v jednom zápase, ani jedna v síti. Jestli to bylo o nejistotě v hierarchii exekutorů, o nervech, nebo o štěstí domácího gólmana, zůstává otevřené. Trenér Robert Klauss po zápase podle Sportnetu odešel bez jakéhokoli vyjádření. Za tým mluvil pouze Bálint Csóka. Tvrdá data ale mluví jasně: patnáct střel na bránu, dva góly. Efektivita třináct procent.
Pohárová křehkost jako opakující se vzorec
Lákavé je to odbýt jako jednorázovou nehodu, smůlu na penalty, špatný den. Jenže čísla říkají něco jiného. DAC za posledních deset let vypadl s niželigovým soupeřem v poháru pětkrát. Pětkrát. To už není náhoda, to je vzorec. Klub, který v lize dokáže porazit Slovan a rozstřílet Trenčín, v poháru opakovaně naráží na motivované outsidery z nižších soutěží, a prohrává.
Sestava proti Ludincím přitom nebyla čistě rezervní. Nastoupili Kačaraba, Nemanič, Juklerod, Gagua, Gueye i Sylla, tedy hráči prvního týmu. Šlo o rotaci, ne o béčko. Tím hůř.
Co bude dál
Pro Veľké Ludince pohárová jízda pokračuje. Ve 4. kole 14. října přivítají druholigový MFK Zvolen, tým, který je po osmi kolech MONACObet ligy patnáctý bez jediného vítězství a se skóre 5:13. Papírově opět outsider, ale s domácím prostředím a momentální bídou Zvolena rozhodně ne bez šance. V poháru mají Ludince bilanci tří výher ze tří zápasů a skóre 8:3. V lize 5 bodů z šesti kol. Dvě úplně odlišné reality jednoho klubu.
DAC přesměroval pozornost na nedělní ligové derby s Trnavou. Pohár pro ně skončil v září, na hřišti třetiligového předposledního týmu, po dvou zahozených penaltách a šesti minutách, ve kterých se favorit rozpadl. Někdy stačí tak málo.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle