Lidl zavírá prodejny po celém Česku: Řetězec zveřejnil seznam 8 měst, která to odnesou jako první

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Lidl zavírá prodejny po celém Česku: Řetězec zveřejnil seznam 8 měst, která to odnesou jako prvníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Když člověk chodí nakupovat pořád do stejného Lidlu, bere to skoro jako jistotu. Teď ale v některých městech bude potřeba změnit trasu, protože řetězec chystá dočasné uzavírky kvůli rekonstrukcím. Nejde o rušení prodejen, ale o modernizaci, která má přinést širší uličky, přehlednější interiér a víc samoobslužných pokladen.
Fotografie Lidlu
Zdroj: Foto: Rafafa1234 / Creative Commons / Attribution 4.0, Lidl
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