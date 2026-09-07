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Lidl zavedl nový způsob placení. Nepoužívá kartu ani hotovost, ale většina lidi to zatím nechápe

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Bezhotovostní placení v Lidlu se chystá na novou posilu. Řetězec zavádí způsob […]
Lidl zavedl nový způsob placení. Nepoužívá kartu ani hotovost, ale většina lidi to zatím nechápe

Lidl zavedl nový způsob placení. Nepoužívá kartu ani hotovost, ale většina lidi to zatím nechápe

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zodpovime.cz

Zodpovime.cz funguje jako magazín plný rad a tipů, které usnadňují každodenní život. Obsah je rozdělený do různých oblastí – od zdraví, životního stylu a domácnosti až po peníze, vztahy nebo techniku. Články jsou psané srozumitelně a jednoduše, takže dokážou poradit jak s drobnými každodenními...

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