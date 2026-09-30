Lidl zahájil obří akci. Tyhle delikatesy zde teď koupíte za polovinu běžné ceny

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Podzimní chlad venku a teplá kuchyně doma – to je kombinace, kterou milují snad všichni. Problém nastává ve chvíli, kdy si chcete dopřát opravdu kvalitní suroviny a prémiové delikatesy, ale nechcete se zadlužit. Právě teď ale přichází příležitost, která stojí za pozornost každého milovníka dobrého jídla.
Od úterý 29. září do středy 30. září 2026 běží v prodejnách Lidl bleskový výprodej vybraných lahůdek, kde řada produktů zlevnila o 40 až 64 procent. Čas na rozmýšlení prakticky není – akce trvá pouhé dva dny a nejlákavější kousky mizí z regálů jako první.
Čerstvé ovoce s rekordními slevami
Mezi největší taháky patří tmavé hrozny za pouhých 24,90 korun za kilogram – sleva dosahuje úctyhodných 64 procent. Tato cena ale platí pouze při předložení aktivované aplikace Lidl Plus, bez ní zaplatíte 29,90 korun. Hrozny jsou skvělé nejen jako svačina, ale i jako elegantní doplněk k sýrovým mísám nebo ke sklenici vína.
Podobně výhodně vychází i čerstvé kiwi za 5,90 korun za kus, což představuje slevu přes polovinu původní ceny. Pro ty, kdo chtějí posílit imunitu před nástupem chladných měsíců, jde o ideální volbu.
Uzeniny a sýry pro gurmány
Když se řekne delikatesa, většina lidí si vybaví právě kvalitní uzeniny. Šunka nejvyšší jakosti Pikok v třistagramovém balení teď stojí jen 47,90 korun – sleva činí 40 procent. Vysoký podíl masa a absence náhražek z ní dělají skvělou volbu pro víkendové snídaně nebo slavnostní chlebíčky.
Milovníci sýrů ocení jemný Camembert Pilos XL (150 gramů) za 24,90 korun. V kombinaci se zlevněnými hrozny a hrstkou ořechů vytvoříte během chvilky pohoštění hodné vyhlášené restaurace.
Právě ořechy bývají často dražší položkou v košíku. Výběrové kešu ořechy Alesto Selection v půlkilovém balení nyní pořídíte za 99,90 korun – opět pouze s aplikací Lidl Plus, jinak zaplatíte 119,90 korun. Hodí se nejen k přímé konzumaci, ale i do asijské kuchyně nebo domácího pečení.
Maso pro vydatné rodinné obědy
Pro přípravu poctivého oběda se nabízí míchané mleté maso v kilogramovém balení za 119,90 korun. Ať už plánujete sekanou, burgery nebo špagety s boloňskou omáčkou, tato cena vám nákup rozhodně neprodraží.
Z dalšího masového sortimentu stojí za zmínku krůtí stehna za 99,90 korun nebo vepřová krkovice bez kosti za 109,90 korun – ideální na nedělní pečení. Sportovci a milovníci netradičních chutí ocení sušené maso Jerky od značky Indiana za 99,90 korun, vynikající zdroj proteinů na cesty i do práce.
Pozor na správné datum u akcí 1+1 zdarma
Velmi lákavé jsou také speciální akce ve formátu jedna plus jedna zdarma, které v praxi znamenají přesně padesátiprocentní slevu. Pozor ale na termíny! Čokoládové bonbony Duhovky (Mister Choc), bezlepkové trubičky Alaska a bramborové tyčinky Snack Stix (Lay’s) v režimu 1+1 zdarma neplatí v uvedeném dvoudenním termínu 29.–30. září, ale až v navazujícím letáku od čtvrtka 1. října do neděle 4. října 2026.
Pití a čisticí prostředky nesmí chybět
K dobrému jídlu patří i kvalitní pití. Šest půllitrových plechovek Velkopopovického Kozla 11 stupňů pořídíte za necelých devadesát korun. Pokud preferujete nealkoholické osvěžení, zaujme vás čtyřbalení Coca-Coly v objemu 1,75 litru za 99,90 korun.
Pro ranní povzbuzení je připravena mletá káva Jihlavanka Standard v kilovém balení za necelých dvě stě korun. A protože po intenzivním vaření přichází úklid, hodí se univerzální dezinfekční čistič Sanytol ve spreji za 59,50 korun (sleva 40 procent z původních 99,90 korun).
Vyrazte včas, nejlepší kousky mizí první
Tato bleskově krátká akce ukazuje, že prémiové potraviny nemusí být doménou pouze drahých specializovaných obchodů. Díky podobným slevovým událostem si může téměř každý dopřát kvalitu za cenu, kterou by jinak utratil za průměrné zboží.
Pokud plánujete doplnit domácí zásoby nebo připravit něco výjimečného na víkend, tyto dva dny na konci září představují ideální příležitost. Vaše peněženka i chuťové pohárky vám za tento prozíravý krok poděkují.
Zdroje článku: lidl.cz, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský