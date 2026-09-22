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Lidl prodává praktickou 4v1 vychytávku do auta, která zachránila už spousty řidičů

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Klíček otočíte, ale motor jen zacvaká. Nebo uprostřed dálnice zjistíte, že pneumatika ztrácí tlak. Právě v těchto okamžicích oceníte kompaktního pomocníka, který startuje vybité baterie, hustí kola a ještě vám dobije telefon.
Lidl prodává praktickou 4v1 vychytávku do auta, která zachránila už spousty řidičů

Lidl prodává praktickou 4v1 vychytávku do auta, která zachránila už spousty řidičů

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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