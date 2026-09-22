Lidl prodává praktickou 4v1 vychytávku do auta, která zachránila už spousty řidičů

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Venku praští mráz, vy spěcháte do zaměstnání a auto odmítá nastartovat. Slyšíte jen slabé cvaknutí a víte, že
baterie je v koncích. Pokud máte štěstí, soused vám půjčí startovací kabely. Ale co když stojíte sami na odlehlé chatě nebo na parkovišti u nákupního centra, kde nikdo nemá čas ani chuť vám pomoct?
Podobně nepříjemně se cítíte, když vás systém auta upozorní na
pokles tlaku v pneumatice a nejbližší pumpa je desítky kilometrů daleko. Právě proto se stávají hitem kompaktní multifunkční přístroje, které dokážou vyřešit hned několik krizových situací najednou – bez nutnosti volat drahé odtahové služby. Čtyři funkce v jednom kompaktu od Lidlu
Řetězec Lidl nabízí pod svou značkou autopříslušenství Ultimate Speed model
UPK 10 H5, který v sobě spojuje startovací zdroj, kompresor na huštění pneumatik, powerbanku i nouzové LED osvětlení. Tato kombinace pokrývá většinu běžných nesnází na cestách a vejde se do kufru nebo pod sedadlo.
Hlavní rolí přístroje je
nastartování vybitého auta. Zařízení využívá moderní lithium-iontový akumulátor, který dokáže dodat špičkový proud až 200 ampér při 12 voltech. V praxi to znamená, že si poradí s běžnými benzinovými motory do objemu 3,5 litru i s naftovými agregáty do 2,2 litru. Připojení ke svorkám baterie je jednoduché a díky integrované ochraně proti přepólování, zkratu a přebití nehrozí poškození elektroniky ani v případě, že omylem prohodíte červenou a černou svorku.
Druhou klíčovou funkcí je
vestavěný kompresor. Zatímco levné pumpy do autozapalovače mají krátké kabely a slabý výkon, tady je vzduchová pumpa napájena přímo z vnitřní baterie. Pohybujete se kolem vozu bez překážejících šňůr a kompresor dokáže vyvinout maximální tlak až 3,5 baru – což stačí na dofouknutí pneumatik osobních aut, motocyklů i dodávek. Na těle přístroje najdete digitální manometr, kde si nastavíte požadovaný tlak. Jakmile ho zařízení dosáhne, automaticky se vypne. V balení jsou navíc adaptéry, takže stanice poslouží i na nafukování matrací, paddleboardů nebo míčů. Powerbanka a nouzové světlo pro každou situaci
Třetí pilíř tvoří funkce powerbanky s
nominální kapacitou 14 000 mAh. Reálně využitelná kapacita pro nabíjení elektroniky přes USB porty činí přibližně 8 400 mAh, což ale stále bohatě stačí na několik plných dobití telefonu. Pokud uvíznete v koloně nebo vám v terénu zhasne mobil, máte k dispozici dva USB výstupy – starší USB-A s proudem 1 A a modernější USB-C s proudem 2 A. Samotné zařízení se následně dobíjí buď doma ze sítě, nebo pomocí přibaleného kabelu přímo ze zapalovače během jízdy.
Čtvrtou vychytávkou je
vestavěná LED svítilna. Řešit defekt kola nebo připojovat startovací kabely na neosvětlené silnici v dešti a potmě jen s baterkou v zubech je krajně nepříjemné. Svítilna nabízí dostatečně silný rozptyl světla pro práci v motorovém prostoru i kolem kol. Kromě stálého svícení disponuje také režimem stroboskopu a nouzového signálu SOS, což výrazně zvyšuje vaši viditelnost pro ostatní projíždějící řidiče, pokud musíte zastavit na nebezpečném místě na krajnici.
Velkou výhodou tohoto řešení jsou jeho
kompaktní rozměry a robustní provedení. Tělo přístroje je vyrobeno z odolného plastu s pogumovanými ochrannými prvky, které snesou méně šetrné zacházení v dílně i v kufru auta. Celý komplet včetně kabelů, hadičky kompresoru a adaptérů zabírá minimum místa pod podlahou zavazadlového prostoru nebo pod sedadlem. Nemusíte tak s sebou vozit oddělené startovací kabely, velkou pumpu ani externí baterie. Startovací zdroj s powerbankou a kompresorem | Zdroj: Lidl (se svolením Lidl)
Při používání podobných přístrojů je potřeba myslet pouze na jedno základní pravidlo údržby, a tím je
pravidelná kontrola stavu nabití. Žádná baterie nedrží plnou kapacitu věčně a extrémní výkyvy teplot v zimě či v horkém létě přirozené vybíjení urychlují. Bohatě stačí jednou za tři až čtyři měsíce zkontrolovat stavový displej a v případě potřeby zařízení dobít doplna.
S takto připraveným pomocníkem vás pak nepřekvapí první mrazivé ráno ani nečekaný defekt na cestě na dovolenou. Za dostupnou cenu tak získáte spolehlivou pojistku, která vám dokáže ušetřit spoustu nervů, peněz za odtahovou službu i ztraceného času. Navíc Lidl na tento produkt poskytuje
nadstandardní tříletou záruku, což je pro kupujícího silný praktický argument.
Zdroje článku:
lidl.cz, fajntip.cz
Autor článku:
Kristýna Pokorná