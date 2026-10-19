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Lidl dohání Kaufland a mění Lidl Plus. Kdo nakupuje přes e-shop, začne poprvé sbírat body, které platí dva roky

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Druhá fáze programu Lidl Plus spojuje prodejny a lidl.cz do jednoho účtu. K tomu přibývá elektronická dárková karta a kupóny určené jen pro internetové nákupy. Kdo ale objednává bez přihlášení, nedostane nic.
Lidl dohání Kaufland a mění Lidl Plus. Kdo nakupuje přes e-shop, začne poprvé sbírat body, které platí dva roky

Lidl dohání Kaufland a mění Lidl Plus. Kdo nakupuje přes e-shop, začne poprvé sbírat body, které platí dva roky

Zdroj: Foto: Jeff Gogarty  - licence CC BY-SA 2.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 19:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Ženy

Inspirace a praktická témata pro každodenní život žen. Móda, krása, vztahy, zdraví, domácnost, volný čas i příběhy a trendy, které se promítají do současného životního stylu.

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