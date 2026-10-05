Lidl by chtěl v Česku zavést vlastní mobilní síť. Ve světě drtí ostatní operátory

Když si tři hráči rozdělí celý koláč
Představte si trh, kde tři společnosti kontrolují 97 procent všech zákazníků. Přesně tak vypadá český mobilní byznys. T-Mobile, O2 a Vodafone si podle výroční zprávy Českého telekomunikačního úřadu z roku 2024 rozdělily téměř všechny aktivní SIM karty v zemi. Desítky menších virtuálních operátorů? Ty se musí spokojit se zbytky.
Důsledek je jasný: české tarify patří mezi nejdražší v celé Evropské unii, a to i po zohlednění kupní síly obyvatel. Evropská komise ve svém srovnání mobilního broadbandu za rok 2024 zařadila Česko mezi nejméně konkurenceschopné trhy. Na opačném konci žebříčku stojí Rumunsko, Francie nebo Rakousko – země, kde silnější konkurence tlačí ceny dolů.
Proč virtuální operátoři nedokážou velkou trojku ohrozit? Problém tkví v samotném základu byznysu. Menší hráči totiž nemají snadný přístup k plnohodnotným velkoobchodním produktům, které by jim umožnily poskládat konkurenceschopné balíčky kombinující volání, SMS a data. Český telekomunikační úřad to ve své analýze velkoobchodního trhu vysvětluje přímo: že regulovaná nabídka dlouho nepokrývala kompletní maloobchodní produkt.
A kdo určuje velkoobchodní ceny? Právě síťoví operátoři, tedy ti, kterým mají virtuální operátoři konkurovat. Systém se tak uzavírá do kruhu, kde dominantní hráči drží kontrolu nad celým řetězcem.
Do hry vstupuje hráč s globálním dosahem
Třináctého dubna 2026 oznámila mateřská skupina Schwarz Group, pod kterou spadá síť prodejen Lidl, strategické partnerství s britskou telekomunikační firmou 1GLOBAL. Jde o pětiletou exkluzivní dohodu doplněnou kapitálovým vstupem: Schwarz Group kupuje téměř desetiprocentní podíl v technologickém partnerovi.
Cíl? Rozšířit značku Lidl Connect z dnešních dvanácti zemí na více než třicet trhů po celé Evropě. Konkrétní seznam zatím nebyl zveřejněn, ale podle tiskové zprávy mají nové mobilní služby vznikat všude tam, kde Lidl provozuje prodejny. A Česko mezi ně logicky patří.
Model funguje jinak než u běžných virtuálních operátorů. Firma 1GLOBAL dodá kompletní technickou platformu, telekomunikační licence a zajistí vztahy se síťovými operátory v jednotlivých zemích. Lidl se postará o zákazníka, marketing a distribuci – především přes svou věrnostní aplikaci Lidl Plus, která v Česku běží od roku 2020.
Právě v těchto říjnových dnech roku 2026 startuje Lidl Connect na irském trhu v síti operátora Eir. Prvních sto tisíc zákazníků získá neomezený tarif za 8,99 eur měsíčně s garancí „doživotní ceny“. Jde o reálný důkaz toho, jak agresivně dokáže řetězec vstupovat na nové trhy.
Klíčovou roli hraje také technologie. Nový model bude fungovat primárně digitálně přes eSIM karty. Zákazníci si tak budou moci tarif aktivovat a spravovat okamžitě v aplikaci bez nutnosti koupit si fyzickou SIM kartu v prodejně.
Kolik vlastně stojí mobilní data?
Český telekomunikační úřad ve výroční zprávě za rok 2024 uvádí zajímavé číslo: velkoobchodní cena za padesát gigabajtů dat činila v referenční nabídce T-Mobile 304 koruny bez DPH. To je částka, kterou platí virtuální operátor síťovému operátorovi ještě před započtením vlastní marže, zákaznického servisu a distribučních nákladů.
Pro srovnání: Lidl v Německu účtuje koncovým zákazníkům padesát gigabajtů včetně neomezených hovorů a SMS zhruba za 375 korun. V Rakousku nabízí tarif se stem gigabajty za pouhých 240 korun měsíčně. Rozdíl je markantní.
Tato čísla samozřejmě nelze přímo přenášet na český trh – jde o různé měny, daňové podmínky i vyjednávací pozice. Zároveň ale ukazují, jak velký prostor pro cenový pohyb tu existuje. Hodně bude záležet na tom, jaké velkoobchodní podmínky se Lidlu podaří vyjednat a jak agresivní strategii zvolí.
Důležitý je i nepřímý efekt. Evropská komise u českého trhu výslovně popsala, že cenové pohyby jednoho hráče bývají následovány ostatními. Už samotný vstup silného konkurenta tak může rozhýbat retenční nabídky a veřejné akce velké trojky, i kdyby Lidl sám nenabídl nejlevnější tarif na trhu.
Velikost hraje roli. Běžný český virtuální operátor má omezenou distribuci, minimální marketingový rozpočet a vyjednávací pozici odpovídající jeho velikosti. Lidl přichází s více než dvanácti tisíci prodejnami po celé Evropě, se stamiliony zákazníků a s funkční věrnostní aplikací. Mobilní služba navázaná na Lidl Plus není jen SIM karta v regálu, ale nástroj, jak zákazníka přitáhnout do celého ekosystému a udržet ho tam.
K tomu přidejte kapitálové propojení s firmou 1GLOBAL, která dodává kompletní telekomunikační infrastrukturu. Partnerství se přitom netýká pouze mobilních tarifů, ale zahrnuje také technologickou spolupráci na vývoji cloudových řešení STACKIT, vlastní cloudové platformy skupiny Schwarz Group.
Co zatím chybí? Český ceník, datum spuštění ani jméno síťového partnera, na jehož infrastruktuře by Lidl Connect v Česku fungoval. Oficiální oznámení slibuje „jednoduché, dostupné“ tarify bez dlouhých úvazků, ale pro český trh zatím neexistuje nic konkrétního.
Čekat na Lidl nedává smysl. České spuštění nemá potvrzené datum a může to být otázka měsíců. Mezitím ale můžete otestovat, jestli nepřeplácíte. Český telekomunikační úřad provozuje bezplatný srovnávací nástroj, do kterého data povinně vkládají sami operátoři. Stačí zadat své aktuální minuty, SMS a data a uvidíte, jestli existuje levnější alternativa.
Pokud ano, praktický postup je jednoduchý: zkontrolujte ve smlouvě ověřovací kód uživatele, ověřte konec závazku a případně zahajte proces přenosu čísla. A právě moment, kdy stávající operátor zjistí, že odcházíte, může spustit retenční nabídku – individuální cenu, na kterou pasivní zákazníci nemusí dosáhnout.
Lidl zatím do Česka nedorazil. Ale i pouhá informace o tom, že se jeho mobilní služby mají rozšířit na další evropské trhy, může být důvodem sledovat, jak se české nabídky budou vyvíjet. Velká trojka má důvod být ve střehu.
Zdroje článku: 1global.com, rte.ie, mediaconnect.com, lidl.ie, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková