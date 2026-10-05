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Lidl by chtěl v Česku zavést vlastní mobilní síť. Ve světě drtí ostatní operátory

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Německý řetězec vstupuje do mobilních služeb ve velkém. S britským technologickým partnerem míří do třicítky zemí a Česko může být na řadě. Ceny tarifů u nás patří k nejvyšším v EU, přitom konkurence prakticky neexistuje.
Lidl by chtěl v Česku zavést vlastní mobilní síť. Ve světě drtí ostatní operátory

Lidl by chtěl v Česku zavést vlastní mobilní síť. Ve světě drtí ostatní operátory

Zdroj: shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 16:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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