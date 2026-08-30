Lidem ze Židlochovic značně usnadní život nová lávka. Propojí totiž břehy Svratky

Lidem ze Židlochovic značně usnadní život nová lávka. Propojí totiž břehy SvratkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jeřáb usadil na místo lávku, která propojí břehy Svratky v Židlochovicích
Fotbalisté Artisu Brno se po obratu v 6. kole v Pardubicích dočkali první ligové výhry a po vítězství 2:1...
Fotbalisté Zlína prohráli v 6. kole první ligy v Brně se Zbrojovkou 2:3 a jako jediný tým v soutěži dosud...
V jihomoravské metropoli v sobotu odpoledne poměřily síly fotbalové týmy domácí Zbrojovky a hosté ze Zlína....
Vodní elektrárnu Orlík čeká rozsáhlá proměna za osm miliard korun. Díky nové turbíně, jejíž model odborníci...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →