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Lidem ze Židlochovic značně usnadní život nová lávka. Propojí totiž břehy Svratky

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Dennívýzva
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Břehy Svratky v Židlochovicích na Brněnsku propojí padesátimetrový most. Kovovou konstrukci o váze 72 tun dnes usadil na místo jeřáb. Přihlížely desítky lidí, od dětí po seniory. Mnozí si kvůli pohodlí přinesli skládací židličky. Most jim za několik měsíců výrazně zkrátí cestu z pravobřežní části města třeba na nákupy do supermarketu.
Jeřáb usadil na místo lávku, která propojí břehy Svratky v Židlochovicích

Jeřáb usadil na místo lávku, která propojí břehy Svratky v Židlochovicích

Zdroj: David Hořava, Židlochovice bez cenzury
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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