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Lidé vyhazují staré bankovky po prarodičích, aniž tuší, že některé kusy se prodávají za miliony. Stačí zkontrolovat jednu věc

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15. listopadu 2024 padl v pražské aukční síni rekord českého numismatického trhu: za jedinou papírovou státovku zaplatil kupec 25 680 000 Kč.
Lidé vyhazují staré bankovky po prarodičích, aniž tuší, že některé kusy se prodávají za miliony. Stačí zkontrolovat jednu věc

Lidé vyhazují staré bankovky po prarodičích, aniž tuší, že některé kusy se prodávají za miliony. Stačí zkontrolovat jednu věc

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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