Lidé vyhazují staré bankovky po prarodičích, aniž tuší, že některé kusy se prodávají za miliony. Stačí zkontrolovat jednu věc

Šlo o československou pětitisícikorunu z 15. dubna 1919, neperforovaný pravý exemplář, jehož existenci odborníci dlouhodobě považovali za výjimečnou. Z původních více než půl milionu vytištěných kusů se do dnešních dnů dochovalo podle studie Folia Numismatica z roku 2022 pouhých 36 pravých exemplářů, přičemž 35 z nich nese perforaci „NEPLATNÉ“. Jediný tehdy evidovaný neperforovaný kus tak představuje absolutní raritu československého papírového platidla. A právě tento typ exempláře vystoupal v aukci Bankovky.com na částku, za kterou si v Praze pořídíte byt.
Proč právě pětitisícikoruna z roku 1919 stojí desítky milionů
Státovka vznikla v prvních měsících existence Československa. Návrh pochází od vídeňských výtvarníků Heinricha Leflera a Rudolfa Rösslera, rytinu provedl Ferdinand Schirnböck a tisk obstarala vídeňská tiskárna Druckerei für Wertpapiere. Vysoký nominál odpovídal tehdejší potřebě rychle vytvořit vlastní platidla nového státu; do oběhu putovalo 500 599 kusů. Jenže právě proto, že šlo o vysokou hodnotu, bankovky se brzy vracely do bank a stát je záhy nahradil novým vzorem s datem 6. července 1920. Krátký oběhový život a systematické stahování způsobily, že drtivá většina exemplářů skončila ve skartaci.
O čtyři roky dříve, v listopadu 2020, dosáhl perforovaný bankovní vzor téže státovky v aukci 14 520 000 Kč. Cenový skok na 25,68 milionu u neperforovaného kusu ukazuje, jak dramaticky trh oceňuje typ exempláře; perforace „NEPLATNÉ“ sráží hodnotu i u absolutní rarity.
Milionové bankovky za sklem: kdo dalšímu rekordmanovi šlape na paty
Pětitisícikoruna z roku 1919 stojí na aukčním žebříčku osamocena, ale milionovou hranici překročily i další československé státovky. Muchova pětistovka z roku 1919, navržená Alfonsem Muchou, jehož autorství
potvrzuje i Česká národní banka, dosáhla v téže aukci 20. listopadu 2020 dvou pozoruhodných výsledků: Neperforovaná státovka: 1 740 000 Kč Bankovní vzor s perforací NEPLATNÉ: 1 800 000 Kč
Rozdíl mezi rekordní pětitisícikorunou a Muchovou pětistovkou je zhruba čtrnáctinásobný. Přesto obě emise spojuje rok 1919, první měsíce republiky a extrémně nízký počet dochovaných kusů.
Jediný přehyb, poloviční cena: jak zachovalost diktuje hodnotu bankovek
Sběratelský trh s papírovými platidly funguje podle nemilosrdně přesné stupnice. AUREA ve svém oceňovacím modelu dokládá efekt zachovalosti na bankovce 500 Kč z roku 1929:
Stav exempláře Orientační cena Bezvadný (UNC) 5 000 Kč Jednou přeložený 2 500 Kč Značně použitý 200 Kč Roztrhaný, zničený 0 Kč
Označení UNC (uncirculated) znamená exemplář bez jakéhokoli oběhu, tedy žádné přehyby, ohnuté růžky ani skvrny. Stačí jediné přeložení a cena klesne na polovinu. U vzácnějších prvorepublikových kusů bývá propad ještě dramatičtější, protože kupci platí prémii za neporušená papírová vlákna a dokonalý povrch.
Pro každého, kdo doma narazí na starou bankovku, z toho plyne jednoznačné pravidlo: neohýbat, nečistit, nežehlit, nelepit. Ideální postup spočívá v minimální manipulaci za okraje a okamžitém vložení do ochranného obalu.
Jak poznat, zda bankovka ze šuplíku stojí za odborný posudek
Numismatické domy pravidelně přijímají návštěvníky, kteří přinesou „něco ze šuplíku po dědečkovi“. AUREA i Bankovky.com nabízejí ocenění sbírek, v případě Bankovky.com dokonce zdarma. Tři základní cesty, jak s nálezem naložit:
Přímý odkup – rychlé vyplacení, ale obvykle za nižší částku než v aukci. Komisní prodej – odborník hledá kupce, prodávající čeká na výsledek. Aukce – veřejný cenový souboj, který u vzácných kusů zpravidla přináší nejvyšší výtěžek. Dražby přitom dávno nejsou uzavřeným klubem; Bankovky.com umožňuje přihazovat v sále, po telefonu i online přes LiveBid.cz po běžné registraci.
Prvním filtrem pro laika zůstává emise a nominál. Prvorepublikové státovky z roku 1919 s vysokými nominály 500 a 5 000 Kč patří ke sběratelsky nejcitlivějším položkám. Druhým krokem je rozlišení typu kusu, tedy neperforovaný exemplář, bankovní vzor či specimen. Třetí úroveň představuje odborný posudek nebo certifikace mezinárodní společností PMG, která ověřuje pravost i zachovalost.
Šance na milionový nález: reálná naděje, nebo sběratelský mýtus?
Staré československé bankovky se v českých domácnostech skutečně nacházejí, ve starých peněženkách, deskách po pozůstalosti, zapomenutých zásuvkách. Šance narazit na platidlo se sběratelskou hodnotou existuje. Počítat ovšem s milionovým úlovkem vyžaduje mimořádnou dávku štěstí. U rekordní pětitisícikoruny z roku 1919 odborné zdroje dlouhodobě evidují zhruba 36 pravých exemplářů, z nichž naprostá většina nese perforaci. Laik navíc obvykle nedokáže rozlišit běžnou neplatnou bankovku od vzácné varianty, protože hodnotu neurčuje pouhé stáří, ale kombinace emise, typu kusu, zachovalosti a tržní poptávky.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková