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Lidé v předčasném důchodu by mohli nově pracovat a zároveň pobírat penzi. Rozhodovat má 42 let pojištění

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Lidé, kteří odpracovali dostatečný počet let, by mohli získat možnost postupného odchodu do důchodu. Nový návrh počítá s tím, že během posledního roku před dosažením řádného důchodového věku budou moci pracovat na zkrácený úvazek a současně pobírat část předčasné penze. Podmínkou má být nejméně 42 let důchodového pojištění. Změna by mohla začít platit od roku 2028, pokud projde legislativním procesem.
Lidé, kteří odpracovali dostatečný počet let, by mohli získat možnost postupného odchodu do důchodu.

Lidé, kteří odpracovali dostatečný počet let, by mohli získat možnost postupného odchodu do důchodu.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 05:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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