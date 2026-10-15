Lidé v předčasném důchodu by mohli nově pracovat a zároveň pobírat penzi. Rozhodovat má 42 let pojištění

Do Poslanecké sněmovny dorazil 8. října pozměňovací návrh, který by mohl změnit dosavadní pravidla předčasných důchodů. Předložil jej poslanec Marian Jurečka (KDU-ČSL) v rámci projednávání novely zákona o důchodovém pojištění. Navrhovaná úprava zavádí možnost kombinovat zaměstnání s částečnou výplatou předčasného starobního důchodu.
Týkala by se lidí, kteří se blíží k řádnému důchodovému věku a chtějí postupně omezovat pracovní aktivitu. Nemuseli by tak volit pouze mezi pokračováním v dosavadním zaměstnání a úplným odchodem do penze. Návrh ovšem stanovuje několik podmínek, které by museli splnit.
Související článek: Ne každý splní podmínky pro starobní důchod. U vybraných žádostí přichází automatické zamítnutí
Rozhodující bude délka důchodového pojištění
Nová možnost by nebyla dostupná všem žadatelům o předčasný důchod. Základní podmínkou má být získání alespoň 42 let důchodového pojištění a splnění požadavku na předchozí pracovní činnost. Současně by se člověk musel nacházet v období posledních 12 měsíců před dosažením řádného důchodového věku. Zaměstnání by mohl vykonávat nejvýše na poloviční úvazek.
Pokud by všechny požadavky splnil, mohl by vedle výdělku pobírat také část předčasné penze. Nešlo by tedy o automatický nárok pro každého zaměstnance, který se rozhodne zkrátit pracovní dobu. Navrhované řešení by mohlo být využitelné například pro zaměstnance, kteří už nezvládají dosavadní pracovní zatížení, ale zároveň nechtějí zaměstnání okamžitě ukončit.
Právě možnost postupného omezení pracovní doby představuje zásadní rozdíl oproti současnému systému. Výplata důchodu by přitom nebyla stejná pro všechny žadatele. Její výše by závisela také na dosahovaném pracovním příjmu. Čím vyšší by byl příjem, tím větší vliv by mohl mít na vyplácenou část penze. Konkrétní částku by proto bylo nutné posuzovat individuálně.
Vyplácený důchod by se pravidelně přepočítával
Návrh počítá rovněž se zvláštním způsobem výplaty částečného důchodu. Peníze by byly vypláceny zálohově a následně by docházelo ke čtvrtletnímu zúčtování podle skutečných příjmů. Výsledná částka by se tak mohla lišit od původně vyplacených záloh. Zaměstnavatelé by pro tento účel poskytovali potřebné údaje o zaměstnání a výdělcích. Žadatelé by navíc měli předem získat finanční srovnání jednotlivých možností odchodu do důchodu. Mohli by si tak lépe vyhodnotit, zda se jim zkrácení pracovního úvazku a souběžné pobírání části penze vyplatí.
Důležitá je také skutečnost, že by novinka neodstraňovala krácení důchodu za předčasný odchod. Předčasně přiznaná penze by nadále podléhala pravidlům, která snižují její procentní výměru. Částečné pobírání důchodu při zaměstnání by navíc nebylo totožné s pokračováním v práci bez výplaty penze. Právě rozdílné finanční důsledky obou variant mají být součástí informací poskytovaných žadatelům. Rozhodnutí by proto mělo vycházet nejen z aktuálního příjmu, ale také z budoucí výše důchodu. Pro některé zaměstnance by mohlo být nadále výhodnější pokračovat v práci a o předčasnou penzi vůbec nežádat.
Související článek: Vysoká mzda ještě neznamená vysoký důchod: Mnoho lidí narazí na pravidlo, které nečekali
Současná pravidla jsou výrazně přísnější
Podle nynějších podmínek musí člověk pro přiznání předčasného starobního důchodu získat nejméně 40 let důchodového pojištění. Do penze může odejít maximálně tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Pokud však začne vykonávat zaměstnání zakládající účast na důchodovém pojištění, nemůže před dosažením důchodového věku současně pobírat předčasný důchod. Výplata penze se v takovém případě zastaví. Přivydělávat si lze pouze při splnění zákonných podmínek, například prostřednictvím činnosti, ze které nevzniká účast na důchodovém pojištění. Po dosažení řádného důchodového věku už toto omezení neplatí.
Předčasný důchod má navíc dlouhodobé finanční důsledky. Jeho krácení je trvalé a samotné dosažení řádného důchodového věku ho automaticky neruší. Od října 2025 nicméně platí mírnější krácení pro osoby, které získaly alespoň 45 let zákonem stanovené doby pojištění. To je jiná podmínka než navrhovaných 42 let pro postupný odchod do důchodu. Obě pravidla proto nelze zaměňovat. Případné schválení nové možnosti by nezaručovalo, že člověk získá stejnou penzi, jako kdyby odešel do řádného důchodu.
Související článek: Češi, kteří pracují i v důchodu, mohou získat další peníze každý rok. Vláda připravila nová pravidla
O změně musí rozhodnout poslanci
Pozměňovací návrh je součástí sněmovního tisku číslo 270, který se týká změn v důchodovém pojištění. K 15. říjnu 2026 nejde o schválenou právní úpravu. Předpokládaná účinnost nové možnosti je stanovena na rok 2028, její zavedení však závisí na výsledku legislativního procesu.
Poslanci mohou návrh přijmout, upravit nebo odmítnout. Do té doby zůstávají v platnosti dosavadní pravidla pro souběh výplaty předčasné penze a výdělečné činnosti. Lidé, kteří o předčasném odchodu do důchodu uvažují už nyní, proto musejí při svém rozhodování vycházet ze současné právní úpravy.
ČSSZ, MPSV, autorský text