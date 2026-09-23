Lidé stojí ve frontě na pětitisícikorunu i druhý den, někteří je hned prodávajíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Lidé stojí ve frontě na pětitisícikorunu i druhý den, někteří je hned prodávají
Auta značky Tesla, která mají asistenční systém Tesla FSD Supervised, mohou na české silnice. Ministerstvo...
Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli v dohrávce 3. kola extraligy na ledě Sparty 5:3 a v tabulce se posunuli...
Některé děti z Masarykovy základní školy v Újezdě na Lesy trpí od pondělí zažívacími problémy. Do školy už...
Dva roky lidé čekali na to, až se zase budou moci svézt lanovkou na Petřín. První jízda v úterý ráno ale...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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