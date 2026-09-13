Lidé stále skladují brambory v igelitu, aby nevyschly. Ve skutečnosti si zadělávají na malér

Vypadá to jako péče. Brambory přijdou z obchodu v igelitovém sáčku, a tak v něm rovnou zůstanou stát v koutě kuchyně. Logika je jednoduchá: v uzavřeném obalu hlízy tak rychle nevyschnou. Jenže právě tímhle zvykem si spousta domácností nevědomky vypěstuje plíseň, hnilobu a zkažené zásoby dřív, než je stihne spotřebovat.
Proč igelit brambory ničí, místo aby je chránil
Obava z vysychání přitom není lichá. Brambory kolem sebe opravdu potřebují vlhko, jinak měknou a scvrkávají se. Háček je v tom, jak se ta vlhkost řeší. Uzavřený plastový sáček ji sice udrží, ale zároveň zastaví proudění vzduchu. Hlízy potřebují dýchat. Sáček z obchodu má posloužit hlavně k cestě domů a na dlouhé týdny ležení v komoře se nehodí. Zavřené v teplé kuchyni se pak zapaří a vlhkost, kterou samy odpařují, nemá kam unikat.
Vznikne tak přesně prostředí, ve kterém se plísni a hnilobě daří nejlépe. Stačí pak jediná nahnilá hlíza schovaná mezi ostatními a kažení se rychle přenese na celou zásobu.
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„Když se nevětrá, tak se vlhkost […] sráží na zdech a může způsobovat plíseň,” vysvětlila pro server Vitalia.cz výživová poradkyně Hana Střítecká.
Světlo spustí zelenání a tvorbu jedovatého solaninu
Druhá věc, kterou igelit ani teplá kuchyně neřeší, je světlo. Na něm brambory začínají zelenat a klíčit. Zelené zbarvení je varovný signál. V takových hlízách roste obsah solaninu, přirozené látky, která se ve vyšších dávkách stává pro člověka jedovatou.
Nejvíc solaninu se tvoří v klíčcích, kolem oček a těsně pod zelenou slupkou. Před vařením proto z hlízy vyřízněte očka i s klíčky a odstraňte každé zelené místo. Pokud brambora zezelenala celá nebo nepříjemně hořkne, je jistější ji nepoužít. Tmavé místo celý problém řeší u kořene, protože bez světla se zelenání vůbec nespustí.
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Když lidé slyší slovo chlad, často sáhnou po lednici. U brambor je to ale chyba podobného ražení jako igelit. Uvnitř je na ně příliš chladno a zároveň vlhko. V takovém chladu se bramborový škrob přemění na cukr, hlíza pak zvláštně nasládne a při vaření se snadno rozvaří doměkka.
Ideální je teplota zhruba 4 až 8 °C. Takové podmínky nabízí sklep nebo chladná spíž, kde nemrzne a zároveň není přetopeno.
V paneláku bez sklepa je to těžší, řešení se ale skoro vždy najde. Na pár dní zvládnou brambory přečkat třeba na studeném balkoně, kam nedosáhne mráz ani přímé slunce, případně v nejchladnějším zákoutí spíže. Kdo nemá kam uložit větší zásobu, udělá lépe, když bude kupovat menší dávky a chodit pro ně častěji.
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Náprava je jednoduchá a nestojí nic. Hlízy hned po příchodu z obchodu z igelitu vysypte. Místo něj jim dopřejte obal, kterým může volně proudit vzduch:
děrovanou bednu ze dřeva nebo plastu; proutěný koš; papírový, jutový či síťovaný pytel.
Před uložením brambory zásadně neomývejte. Vlhkost jen nastartuje hnilobu, takže mokré hlízy nechte volně proschnout a teprve suché uklízejte do bedny. Otlučené a naseknuté kusy rovnou oddělte a snězte je co nejdřív.
Přečtěte si také: Prababičky to věděly. 1 lžička navíc do vody a rýže se vám nikdy nerozvaří na kaši Suché a neomyté brambory patří do bedny nebo pytle, kterými vzduch volně proudí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Jedno pravidlo platí i po uložení. Zásobu čas od času přeberte a každou hlízu, která měkne, pokrývá se plísní nebo pučí, bez váhání vyhoďte. Jde o pár minut, které vám zachrání zbytek brambor i peníze, jež byste jinak vyhodili společně se zkaženou úrodou.
Zdroje: https://www.dumazahrada.cz/domacnost/brambory-cibule-cesnek-skladovani-pravidla-rady-tipy/, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/jak-skladovat-brambory-aby-vydrzely-do-jara, https://bezpecnostpotravin.cz/termin/solanin/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/jak-skladovat-brambory-aby-neklicily/, https://www.vitalia.cz/clanky/jak-skladovat-brambory-aby-nevyklicily/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-spravne-skladovat-brambory/