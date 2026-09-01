Lidé projekt vybrali, zastupitelé ho odmítli. Politici se přou o Šimkovy sady

Zelené srdce Hradce Králové mělo do Šimkových sadů přinést květinovou zahradu, dřevěné podium s pergolou a travnaté plochy určené k odpočinku, cvičení nebo menším akcím. Projekt si vybrali sami obyvatelé v prvním ročníku participativního rozpočtu Pro(buď) Hradec.
Mezi velkými projekty skončil na třetím místě a získal 1296 hlasů. Přesto nyní narazil na zastupitelstvu.
Projekt, který navrhla Andrea Vokálová, skončil mezi velkými projekty na třetím místě. V hlasování získal celkem 1296 hlasů.
Pro zařazení investiční akce do rozpočtu hlasovalo 18 zastupitelů. Osm se zdrželo, jeden byl proti a šest nehlasovalo. Protože má hradecké zastupitelstvo 37 členů, bylo ke schválení potřeba nejméně 19 hlasů. Projekt tak neprošel o jediný hlas.
Cena vzrostla z necelých dvou na 3,5 milionu
Původní návrh počítal s náklady 1,98 milionu korun. Během přípravy se ale ukázalo, že tato částka nebude stačit.
„Návrh Zelené srdce byl od počátku koncipován tak, aby samotná realizace odpovídala limitu stanovenému v participativním rozpočtu. Původní částka však nezahrnovala náklady na samotnou studii, navazující projektovou přípravu, autorský dozor ani nutnou několikaletou následnou péči o nově založenou trvalkovou zahradu. Po započtení těchto nezbytných položek činí předpokládané náklady projektu přibližně 3,5 milionu korun včetně DPH, přičemž jeden milion korun z této částky je určen na pětiletou péči o zahradu po jejím dokončení,“ vysvětluje Kateřina Rohlíčková, mluvčí Magistrátu města Hradce Králové.
„Arogance" versus „úlet za tři a půl milionu"
Náměstek primátorky Adam Záruba, který projekt zastupitelům předkládal, po hlasování neskrýval rozčarování. Výsledek označil za „mimořádný projev arogance a pohrdání“ vůči lidem, kteří Zelené srdce podpořili. Kritizoval přitom část koalice i opozici, která podle něj projekt bojkotovala.
Do debaty se následně zapojil zastupitel Martin Soukup. Samotného hlasování se nezúčastnil, protože před ním z jednání odešel. Později ale uvedl, že by projekt ani v případě své přítomnosti nepodpořil.
„Město podle mě teď vážně potřebuje jiné věci akutněji. Tři a půl milionu korun za záhonky v Šimkových sadech? To už je úlet,“ napsal Soukup. Park podle něj nepotřebuje další drahou stavbu a novou funkci, ale především více lidí, života a akcí.
Soukup zároveň upozornil, že studie Šimkových sadů počítá také s možným objektem skautské klubovny a domu správce, jehož cenu vyčíslil přibližně na 14 milionů korun. Záruba však spojování tohoto záměru se Zeleným srdcem označil za manipulaci. Odmítl také, že by město takovou stavbu připravovalo.
Podle jeho vysvětlení studie pouze ponechává v severovýchodní části sadů územní rezervu pro případné budoucí zázemí parku, skautskou klubovnu nebo objekt správce. O podobném využití místa se navíc uvažovalo už ve studii z roku 2004.
„O takové investici se nejednalo ve vedení města, na radě ani v zastupitelstvu, není zařazena v akčním plánu investic ani v rozpočtu města,“ uvedl Záruba. V současnosti ani v nejbližších letech podle něj nikdo stavbu nechystá.
Soukup si za svým výkladem stojí. Pokud je objekt uvedený ve studii, je podle něj legitimní říct, že se s ním počítá. Samotný veřejně doložitelný odhad nákladů ve výši 14 milionů korun ale zatím předložen nebyl.
Co bude s vítězným projektem dál
Zamítnutím rozpočtové změny se příprava Zeleného srdce zastavila před předáním studie investičnímu odboru. Bez nového rozhodnutí zastupitelstva město nemá schválené peníze na pokračování projektu.
Celá situace otevírá otázku, co mohou obyvatelé od participativního rozpočtu očekávat. Zelené srdce v hlasování veřejnosti uspělo, během přípravy se ale změnila jeho podoba a ukázalo se, že původní částka nebude stačit. O uvolnění dalších peněz proto museli rozhodnout zastupitelé – a vítězný návrh občanů jejich hlasováním neprošel.