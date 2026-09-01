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Lidé projekt vybrali, zastupitelé ho odmítli. Politici se přou o Šimkovy sady

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Projekt Zelené srdce Hradce Králové získal v participativním rozpočtu téměř 1300 hlasů, realizace se ale dočkat nemusí. Hradečtí zastupitelé odmítli uvolnit peníze na jeho dokončení — pro schválení chyběl jediný hlas. Návrh se totiž od svého vyhlášení prodražil z necelých dvou na 3,5 milionu korun. Poté, co projekt u zastupitelů neprošel, se rozpoutala ostrá politická přestřelka.
Lidé projekt vybrali, zastupitelé ho odmítli. Politici se přou o Šimkovy sady

Lidé projekt vybrali, zastupitelé ho odmítli. Politici se přou o Šimkovy sady

Zdroj: město Hradec Králové
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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