Lidé na internetu odmítají věřit, že je živá. Kulatá žába z jihovýchodní Asie přitom šikovně vyřešila jeden problém

Když se snímek téhle žáby poprvé rozšířil po Redditu, komentáře se hemžily slovy jako „tohle nemůže být skutečné“ a spekulacemi o CGI nebo nemocném zvířeti. Herpetoložka Jodi Rowleyová z Australského muzea tehdy na Twitteru potvrdila, o jaký druh jde, a zároveň přiznala, že i mezi odborníky se o jeho životě donedávna vědělo překvapivě málo. Důvod je prostý: žába tráví většinu roku pod zemí a na povrch vylézá jen po silných deštích. Kdo nemá štěstí na správný čas a správné místo v jihovýchodní Asii, nepotkává ji vůbec.
Proč vypadá jako z jiného světa
Odborná literatura popisuje Glyphoglossus molossus jako „velkou, kulovitou žábu s podivně useknutým čenichem.“ Malé oči, krátké nohy, široce zploštělá hlava a tělo, které i v klidu připomíná přefouknutý balón. Výsledek je profil, který se zásadně liší od toho, co si většina lidí představí pod slovem „žába“: žádné dlouhé skákací nohy, žádné vystouplé oči, žádný štíhlý obrys. Právě proto fotky vyvolávají nedůvěru. Mozek hledá žábu, ale vidí cosi mezi gumovou kachničkou a zápasníkem sumó. A přesto je každý centimetr toho tvaru funkční.
Nafouknout se a přežít
Klíčový trik spočívá v obraně. Když se žába cítí ohrožená, nasaje vzduch a zvětší svůj objem, princip známý i u jiných druhů, například u madagaskarské
rajčatové žáby. Predátor najednou stojí před soustem, které je příliš velké na spolknutí. U Glyphoglossus molossus je efekt extrémní, protože už základní stavba těla je neobvykle kulatá. Po nafouknutí vypadá zvíře doslova jako živý míč.
Jenže obrana je jen polovina příběhu. Celý ten kompaktní, zavalitý tvar slouží i druhému účelu: norování. Žába žije v lehkých půdách dipterokarpových a opadavých lesů a většinu roku tráví zahrabaná pod povrchem. Krátké, silné nohy a zploštělá hlava fungují jako lopata a klín zároveň. Dlouhé končetiny skokana by tady překážely.
VIDEO Výstup na povrch trvá jen pár dní
Glyphoglossus molossus patří mezi takzvané explozivní rozmnožovatele. Jakmile přijdou silné deště (typicky na konci suchého období), žáby se hromadně vynoří a zamíří k dočasným tůním. Pár v amplexu klade filmy vajíček na hladinu sérií krátkých ponorů: jeden ponor trvá zhruba šest sekund, pauza mezi nimi asi pět sekund a při každém ponoru samice uvolní odhadem 200 až 300 vajíček. Pulci pak filtrují drobné částice suspendované ve vodním sloupci.
Právě tenhle krátký a intenzivní pobyt na povrchu vysvětluje, proč druh zůstával tak dlouho záhadou. Detailní popis rozmnožování publikovali Jodi Rowleyová a Ronald Altig teprve v roce 2014 v časopise
Zootaxa, a to díky prvním videím z Kambodže. Kde žije a co jí hrozí
Areál druhu pokrývá pevninskou jihovýchodní Asii v pozoruhodném rozsahu: severní a střední Myanmar, většinu nepeninsulárního Thajska, nížiny Laosu, nižší polohy Annamitského pohoří, jižní Vietnam od provincie Gia Lai k deltě Mekongu a kambodžské provincie Mondulkiri a Siem Reap. Výškově se pohybuje zhruba mezi 200 a 600 metry nad mořem.
Přesto je druh veden v kategorii „téměř ohrožený“. Největší doložený tlak představuje sběr pro lidskou spotřebu: na mokrých trzích v Thajsku, Laosu a Kambodži se žáby prodávají ve velkém právě v období rozmnožování, kdy se hromadně objevují u tůní. Rowleyová upozorňuje, že odběry v tomto krátkém okně mohou být pro lokální populace devastující.
Uvidíte ji někdy na vlastní oči?
Chov Glyphoglossus molossus v české zoo se nám z veřejně dostupných zdrojů potvrdit nepodařilo. Zdokumentovaný je v kambodžském
Angkor Centre for Conservation of Biodiversity, kde druh vyfotografoval i Joel Sartore pro projekt Photo Ark. Na evropském hobby trhu se sporadicky objevuje jako rarita; britský prodejce Ely Exotics ji v nedávném stocklistu vedl pod označením „Balloon Frog, CB25, Rare.“ Cesta k živému setkání tedy existuje, ale vyžaduje buď letenku do jihovýchodní Asie ve správný měsíc, nebo hodně trpělivosti a štěstí na specializovaném trhu.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková