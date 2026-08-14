Lidé kupují méně nových telefonů. Na vině jsou drahé paměťové čipy i rostoucí zájem o repasované modelyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Lidé kupují méně nových telefonů. Na vině jsou drahé paměťové čipy i rostoucí zájem o repasované modely
V tomto měsíci Motorola představila tablet Moto Pad 70 a nyní firma pokračuje v kategorii mobilů. Na trh se...
Instagram se postupně rozvíjí, přičemž každou chvilku dostává nějaké rozšíření nebo novou funkci. Dalo by...
Apple by mohl rozšířit svou nabídku nositelné elektroniky o zcela nové produkty. Vedle tradičních hodinek...
Signal rozšiřuje podporu propojených zařízení. Nově si mohou uživatelé připojit ke svému účtu další telefon...
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