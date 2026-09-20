Lidé, kteří nakupují na Temu a Shein mají smůlu. Balíčky se zase zdraží kvůli novému poplatku

Objednat si z asijského tržiště drobnost za několik desítek korun bylo donedávna bez starostí. Zákazník zaplatil cenu z košíku a víc neřešil. Tahle doba ale končí. Evropská unie letos u zásilek ze zemí mimo unii přitvrdila a na podzim k tomu chystá ještě jednu platbu. Levné nákupy z Temu, Sheinu nebo AliExpressu se tak prodraží podruhé během jediného roku.
Nový poplatek dorazí nejspíš už na podzim
Platbou, kvůli které balíčky zdraží, je takzvaný manipulační poplatek. Jde o samostatnou částku, kterou unie zavádí vedle cla a která má pokrýt náklady na odbavování rostoucího počtu zásilek. Manipulační poplatek se má podle Celní správy počítat za každou dovezenou položku, a to bez ohledu na cenu zásilky.
Přesnou výši zatím nikdo nezná. V dřívějších návrzích se objevila částka kolem dvou eur, tedy zhruba 48 korun, závazné číslo ale zatím nepadlo a výsledek může být jiný. Konkrétní sazbu teprve určí Evropská komise a vybírat se poplatek podle Celní správy začne nejspíš od 1. listopadu 2026.
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Slovo zase tu sedí. První ránu dostali nakupující už 1. července 2026, kdy skončila dlouho platná výjimka, díky které byly zásilky do 150 eur od cla osvobozené. Od toho dne se za většinu zboží ze zemí mimo unii platí specifické clo tři eura, což je v přepočtu kolem 73 korun.
Tři eura se ale nepočítají za celý balík. Poplatek se váže na položku, tedy na jeden druh zboží, ať už je v zásilce jeden kus, nebo víc stejných. Když si do jednoho balíčku dáte dvě stejná trička a k tomu jeden pásek, jde o dva druhy zboží. Za trička zaplatíte clo jednou, za pásek podruhé. Objednávka poskládaná z různých drobností se proto může prodražit rychleji, než čekáte.
Nejvíc zdraží úplné drobnosti
Změnu nejvíc pocítí ten, kdo si objednává ty nejlevnější maličkosti. U tak levného zboží dokáže clo cenu zvednout o desítky procent, protože je vůči ceně samotného zboží poměrně vysoké. K výsledné ceně se pak přičítá ještě DPH a v některých případech i odměna pro přepravce, který za vás vyřídí celní formality.
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Řada lidí proto u impulzivních nákupů zvažuje, jestli se drobnost ještě vyplatí. Manipulační poplatek chystaný na podzim k téhle úvaze přidá další částku.
Zaplatíte poplatek z každé objednávky?
Odpověď není tak jednoznačná, jak se z nadpisů zdá. Nová pravidla míří na zásilky ze zemí mimo Evropskou unii. Velká tržiště jako Temu, Shein nebo AliExpress ale začala část zboží předzásobovat do skladů přímo v Evropě, například v Německu, Polsku nebo Španělsku.
Když zboží při odeslání prošlo celním řízením už uvnitř unie a dovozce clo uhradil hromadně, při doručení ho podruhé neřešíte. Výsledná cena tak může u dvou zdánlivě stejných objednávek dopadnout jinak, protože rozhoduje cesta, kterou se zboží do Evropy dostalo. Zákazníka to mate a z nabídky to většinou předem nepozná.
Přečtěte si také: Ani ocet, ani soda. Zažraná špína ve spáře mezi dlaždicemi zbělá sama, když ji přes noc potřete peroxidem vodíku Výsledná cena dvou zdánlivě stejných objednávek se může lišit podle toho, odkud zboží do Evropy dorazí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Na co si dát pozor před nákupem
Levné nákupy tím nekončí, jen si žádají víc pozornosti. Než nákup potvrdíte, projděte si pár věcí:
jestli obchodník posílá z Asie, nebo z evropského skladu, zda uvedená cena už zahrnuje DPH, a jestli se k ní přičte clo nebo poplatek za odbavení.
U velkých platforem se dá čekat, že náklady zahrnou rovnou do ceny v košíku, takže konečnou sumu uvidíte ještě před potvrzením objednávky.
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Panikařit ale není nutné. „Tarify nejsou nijak vysoké, zásilky zdraží minimálně,“ uvedl pro server BusinessInfo.cz daňový poradce Michal Dvořáček. Unie si od nových pravidel slibuje hlavně narovnání podmínek pro evropské prodejce, kteří na rozdíl od zahraničních tržišť musí plnit přísné požadavky na bezpečnost a certifikaci zboží.
Zdroje: https://forbes.cz/nove-clo-na-balicky-z-ciny-kdy-zaplatite-vice-a-o-kolik-zdrazi-bezne-nakupy/, https://www.businessinfo.cz/clanky/ubyde-levnych-balicku-z-ciny-eu-zavadi-clo-na-zasilky-do-150-eur/, https://www.ey.com/cs_cz/technical/tax/tax-alerts/2026/02/rada-eu-definitivne-schvalila-nova-celni-pravidla-pro-zasilky-nizke-hodnoty, https://celnisprava.gov.cz/cz/tiskove-zpravy/2026/Stranky/Zm%C4%9Bny-v-elektronick%C3%A9m-obchodov%C3%A1n%C3%AD-.aspx, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/44802-levne-balicky-temu-shein-aliexpress-manipulacni-poplatek