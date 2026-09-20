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Lidé, kteří nakupují na Temu a Shein mají smůlu. Balíčky se zase zdraží kvůli novému poplatku

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Objednat si z asijského tržiště drobnost za několik desítek korun bylo donedávna bez starostí. Zákazník zaplatil cenu z košíku a víc neřešil. Tahle doba ale končí. Evropská unie letos u zásilek ze zemí mimo unii přitvrdila a na podzim k tomu chystá ještě jednu platbu. Levné nákupy z Temu, Sheinu nebo AliExpressu se tak prodraží […]
Lidé, kteří nakupují na Temu a Shein mají smůlu. Balíčky se zase zdraží kvůli novému poplatku

Lidé, kteří nakupují na Temu a Shein mají smůlu. Balíčky se zase zdraží kvůli novému poplatku

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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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