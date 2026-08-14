Lidé jí psali, ať nehubne. Polišenská má ale důvod, který nepřebije žádný komentář. Jde o moje zdraví, vzkázala

Lucie Polišenská patřila roky k herečkám, které si z vlastní postavy dokázaly udělat legraci a nikdy ji neprezentovaly jako problém. Ještě v roce 2016 v rozhovoru pro Novinky říkala, že váhu zásadně neřeší a nevnímá ji jako otázku identity. O to víc její sledující na Instagramu zaskočilo, když se na fotkách z posilovny a z kampaně pro módního návrháře Honzu Kořínka objevila výrazně štíhlejší. Jedna z fanynek jí pod příspěvkem napsala, ať už dál nehubne. Polišenská odpověděla stručně, bez útoku, bez vysvětlování, prostě nastavila hranici. A teprve pozdější rozhovor ukázal, co za tou jednou větou stojí.
Nemoc, plotýnka, záda
V rozhovoru pro Novinky publikovaném 28. července 2026 Polišenská popsala, co proměnu spustilo. Loni prý byla „hodně nemocná“, přesnější diagnózu veřejně neupřesnila, vyhřezla jí plotýnka a začaly ji trápit chronické problémy se zády. Rozhodla se „s tím něco zásadního udělat“. Ne kvůli kameře, ne kvůli módní kampani. Kvůli tomu, aby se stav dál nezhoršoval.
Patnáct kilogramů shodila přibližně od přelomu dubna a května 2026 do konce července. Sama na Instagramu napsala: „Zhubla jsem 15 kilo. Za chvíli 20.“ Tempo je rychlé, ale podle jejích slov nejde o žádné injekce na hubnutí ani krátkodobý hladový režim. Pracuje s trenérem Pavlem Šalitrošem, změnila jídelníček a zavedla pravidelnější denní režim.
Proč to fanoušky zasáhlo
Polišenská byla pro část publika symbolem herečky, která se neřídí „časopisovým“ ideálem. Plnoštíhlejší postava, sebeironický humor, žádné dietní tipy na sociálních sítích. Právě proto u některých sledujících vyvolala změna spíš obavy než obdiv, jako by ztráceli něco, co si na ní cenili.
Jenže tady se láme klíčový bod. Fanouškovský vkus a zdravotní rozhodnutí jsou dvě různé kategorie. Polišenská to nepojmenovala konfrontačně, ale jasně: zdraví má přednost. Neříká „hubnu, protože se chci víc líbit“. Říká „řeším zdraví“, a tím vzkazuje, že estetické preference okolí prostě nejsou relevantní proměnná.
Kde je proměna nejvíc vidět
Diváci ji mají čerstvě spojenou hlavně se seriálem Polabí na Primě, kde podle webu Prima Ženy „aktuálně září“. V létě 2026 ji ale potkáte i na jevišti, hraje Žakenetu v shakespearovské komedii Marná lásky snaha a Tetu Líbu v projektu Zámecký hotel. Výrazný vizuální zlom přinesla kampaň Opravdová pro Honzu Kořínka, kde sama mluví o tom, že se nechce schovávat za roli a chce být „sama sebou“. Právě ty snímky, jiná silueta, jiný výraz, stejná energie, rozvířily diskusi nejvíc.
Hranice, kterou stačí jedna věta
Na celém příběhu je pozoruhodné, jak málo slov Polišenská potřebovala. Žádný dlouhý post o body shamingu, žádná přednáška, žádné emocionální video. Čtyři slova: „Zdraví je ale nejdůležitější.“ A za nimi konkrétní příběh: loňská nemoc, vyhřezlá plotýnka, bolesti zad, rozhodnutí změnit režim dřív, než se stav zhorší. Kdo tohle ví, těžko bude trvat na tom, že by měla zůstat taková, jakou ji měl rád on.
Jedna věta nastavila hranici, kterou žádný komentář pod fotkou nepřebije. A možná právě v tom je ten nejsilnější vzkaz: ne každá změna těla se děje pro publikum.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová