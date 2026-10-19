Lichtenštejnové si zříceninu objednali u architekta. Z ochozů lednického Janohradu vidíte jen vodu a lužní les

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Lichtenštejnové si zříceninu objednali u architekta. Z ochozů lednického Janohradu vidíte jen vodu a lužní lesPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Janův hrad stojí v lužním lese daleko od hlavního lednického zámku. Dojdete k němu pěšky, nebo doplujete lodí, a za prohlídku zaplatíte méně než za zámecké sály. Na jaře se vyplatí zkontrolovat kalendář, protože kdo přijede příliš brzy, uvidí hrad jen zvenčí.
Lichtenštejnové si zříceninu objednali u architekta. Z ochozů lednického Janohradu vidíte jen vodu a lužní lesZdroj: Foto: Dezidor - licence CC BY 3.0
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 19.10.2026 18:56
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