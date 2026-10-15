Liberečtí policisté stopli milionový podvod. Falešný kurýr dojezdil

„V posledních letech se čím dál častěji setkáváme s kriminalitou páchanou ve virtuálním prostředí a lidé své mnohdy celoživotní úspory svěřují do rukou podvodníků. Nebylo tomu jinak ani v tomto případě. Poškozenou ženu kontaktovala neznámá osoba jak telefonicky, tak prostřednictvím e-mailu, pod záminkou výhodného investování,“ popisuje případ mluvčí policie Iva Martínková.
Ženu přiměla tato neznámá osoba k předání několika finančních částek v celkové výši přes dva miliony korun, které postupně předala kurýrovi. „Tomu za předávání „zásilky“ a vkládání hotovosti do vkladomatů byla přislíbena finanční odměna. Poté, co žena již třikrát předala obálku plnou peněz kurýrovi a žádné zhodnocování investic či investiční účet s vysokým výnosem neviděla, rozhodla se při čtvrté výzvě k investování financí kontaktovat policii. Ta následně kurýra dopadla a předání peněz zabránila,“ uvádí dále Martínková.
Muže cizí státní příslušnosti zadrželi 7. října kriminalisté z Liberce, kteří proti němu následující den zahájili trestní stíhání za přečin podvodu ve formě spolupachatelství. „Není vyloučené, že bude trestní stíhání rozšířeno o další paragrafy,“ říká policejní mluvčí.
Dva dny od zadržení, v pátek 9. října, vzal Okresní soud v Liberci mladého kurýra do vazby. „Své kurýrní služby totiž vykonával v několika dalších případech napříč naší republikou a byl předpoklad, že by ve své činnosti pokračoval nebo by se skrýval v zahraničí. Mladíkovi nyní hrozí trest odnětí svobody až na pět let,“ doplňuje Martínková.
V podobném případu zasahovali policisté na jaře
S obdobnou událostí má policie zkušenost již z letošního jara, kdy se libereckým kriminalistům také podařilo kurýra cizí státní příslušnosti dopadnout. „Zabránili tak předání hotovosti ve výši 650 tisíc korun, která měla být taktéž předána kurýrovi s úmyslem výhodného investování. Poškozený již ale v předchozích dnech stačil falešnému kurýrovi předat hotovost v celkové výši přesahující jeden milion korun. V tomto případě státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Liberci minulý měsíc proti jednadvacetiletému cizinci podala obžalobu,“ podotýká mluvčí policie.
Do takovýchto promyšlených sítí podvodů je podle ní zapojeno hned několik spolupachatelů, kteří mezi sebou mají rozdělené úkoly. „Někdo komunikuje s poškozeným, vzbuzuje v něm falešný dojem o výhodném investování a zhodnocování peněz a instruuje k předávání finančních prostředků. Dále instruuje i samotné kurýry. Někdo další pak zastává pozici kurýra, který přebírá peněžní prostředky a ty pak předává dalšímu spolupachateli, případně je sám vloží do vkladomatu,“ přibližuje Martínková a nabádá veřejnost: „Nepodléhejte zdánlivě výhodným inzerátům na práci s rychlým a snadným přivýdělkem v podobě předávání pochybných zásilek či finančních převodů přes váš bankovní účet. Velice rychle se můžete stát součástí zločinu. Legalizace výnosů z trestné činnosti, byť z nedbalosti, je trestná!“