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Liberečtí policisté stopli milionový podvod. Falešný kurýr dojezdil

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Dennívýzva
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Liberečtí kriminalisté dopadli třiadvacetiletého cizince, který jako kurýr přebíral peníze od oběti investičního podvodu. Žena muži postupně předala přes dva miliony korun. Při čtvrtém pokusu kontaktovala policii, která podvodníka zadržela přímo při předání. Nyní mu hrozí až pět let vězení.
Liberečtí policisté stopli milionový podvod. Falešný kurýr dojezdil

Liberečtí policisté stopli milionový podvod. Falešný kurýr dojezdil

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 06:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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