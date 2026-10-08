Liberecký kraj zdražuje jízdné. Roční jízdenka po třinácti letech podraží o pětinu

Jízdné v integrované dopravě Libereckého kraje zdraží od Nového roku průměrně o dvě procenta, což je méně než aktuální inflace. Největší změnu pocítí majitelé roční síťové jízdenky IDOL, jejíž cena od zavedení v roce 2012 zůstávala na 10 000 korunách. Od ledna ji cestující pořídí za 12 000 korun, tedy o pětinu dráž.
Roční jízdenka opravňuje k jízdě autobusy i vlaky regionální dopravy, ale také k cestování městskou dopravou v Liberci, Jablonci nad Nisou nebo v České Lípě. Zahrnuje rovněž rychlíky a přeshraniční spoje. Zvýhodněné varianty pro děti, studenty a cestující nad 65 let zdraží ze 5 000 na 6 000 korun. Otto Pospíšil ze společnosti Korid LK, která krajskou dopravu koordinuje, upřesnil, že výše slev je dána zákonem a odvíjí se od základní ceny. Senioři nad 70 let a váleční veteráni, kteří mají vlastní kategorii, zaplatí od příštího roku 1 500 korun místo dosavadních 1 100.
Liberecký kraj letos umožnil jízdenku splácet v měsíčních splátkách. Cestující tak platí desetinu roční ceny každý měsíc, celkově ho to ale vyjde dráž než při jednorázové platbě. Měsíční splátka se od ledna zvýší z tisíce na 1 200 korun, u zvýhodněné verze z 500 na 600 korun. Pospíšil přitom upozorňuje, že i nadále jde o výrazně úspornější variantu oproti měsíčním jízdenkám. Tento způsob platby aktuálně využívá 319 cestujících.
Mezi novinkami příštího roku se počítá s rozšířením IDOL v oblasti Trojzemí. Cestující by měli mít možnost jezdit za zvýhodněnou cenu přes Žitavu do Varnsdorfu nebo do Sklářské Poreby, výhledově pak i do Zawidówa. Naopak zmizí sleva za platbu běžnou bankovní kartou. Náměstek hejtmana pro dopravu Daniel David ze Starostů pro Liberecký kraj vysvětlil, že výhodnější jízdné zůstane pouze při použití elektronické peněženky na kartě Opuscard nebo mobilní aplikace Idolka, přičemž platba bankovní kartou nebo hotovostí bude nově za stejnou cenu.
Zdražení jízdného přitom rostoucí náklady na veřejnou dopravu zdaleka nepokryje. Kraj měl letos na dopravní obslužnost v rozpočtu připraveno téměř 1,28 miliardy korun, na příští rok počítá s částkou přesahující 1,43 miliardy korun, což představuje nárůst o téměř 12 procent. Za hlavní důvody David označil zdražení pohonných hmot a růst mezd, který se promítá do nákladů na ujetý kilometr.
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