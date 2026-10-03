Liberec rozdělí deset milionů korun podle hlasů obyvatel. Vybírat mohou z 24 projektů

Liberec rozdělí deset milionů korun podle hlasů obyvatel. Vybírat mohou z 24 projektůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Liberec_náměstí_a_radnice
Článek byl publikován 03.10.2026 06:00
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