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Liberec rozdělí deset milionů korun podle hlasů obyvatel. Vybírat mohou z 24 projektů

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Liberec opět svěřuje část svého rozpočtu do rukou obyvatel. Od čtvrtka mohou lidé hlasovat v šestém ročníku participativního rozpočtu, který letos nabízí k rozdělení…
Liberec_náměstí_a_radnice

Liberec_náměstí_a_radnice

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.10.2026 06:00

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