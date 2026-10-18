Lháře odhalíte jedinou otázkou za 15 vteřin. Mozek nedokáže rychle simulovat pocit, který nikdy nezažil

Z peněženky zmizely dvě stovky a dítě tvrdí, že o ničem neví. Většina rodičů začne vyšetřovat jako v detektivce: kdy jsi byl v kuchyni, kdo tam ještě chodil, kde ležela taška. Na každou z těchto otázek se dá připravit a malí i velcí lháři to dobře vědí. Bustamante, který dnes provozuje vzdělávací platformu EverydaySpy, doporučuje jiný tah: „Jaký jsi měl pocit, když sis všiml, že peníze chybí?“ Kdo skutečně stál nad prázdnou peněženkou, odpoví bez rozmýšlení: naštvalo mě to, polilo mě horko, myslel jsem, že jsem je ztratil. Kdo celou příhodu sestavil v hlavě, musí emoci vyrobit na počkání. A právě tahle výroba se v prvních vteřinách odpovědi prozradí. Podle nás tkví síla metody v tom, že na lež vůbec neútočí. Jen si vyžádá prožitek, který pravdivá vzpomínka nese s sebou a smyšlená verze ho musí narychlo doplnit.
Otázka na pocit: vzorec, který bývalý agent CIA nosí v hlavě
Bustamante nepracuje s jednou kouzelnou větou, kterou by stačilo naučit se nazpaměť. Používá šablonu: „Jaký jsi měl/a pocit, když…?“ a za ni přidá konkrétní detail údajné události. Článek na Novinkách.cz, který jeho postup převzal, uvádí několik variant:
Ztracené peníze: „Jaký jsi měl pocit, když jsi zjistil, že ti chybí peníze?“ Pozdní návrat: „Jaký to byl pocit, když sis po večírku konečně lehl?“ Večeře nebo koncert: „Jak se ti líbilo v restauraci, kde jsi byl včera s kolegou?“
Cílem žádné z nich není ověřit čas, adresu nebo jména. Dotyčný má popsat emoční otisk zážitku. A patnáct vteřin? Tolik podle Bustamanteho zabere položit otázku a zachytit první reakci. Rozhoduje bezprostřednost. Čím méně prostoru dotazovaný dostane, tím hůř přestaví naučené alibi na uvěřitelné vyprávění o tom, co cítil.
Téma se v posledních týdnech vrací hned na několika místech. Bustamante ho rozebral ve videu na YouTube nazvaném v překladu „Jak odhalit lháře za 15 vteřin pomocí pocitů“, které vyšlo 19. srpna 2026. Na začátku října ho převzaly Novinky.cz a 8. října se k otázce na pocity vrátil také podcast EverydaySpy, tentokrát i s rozborem pauz a strnulého výrazu. Že téma zaujme, ukazuje i anketa pod českým článkem. Hlasovalo v ní přes 29 tisíc čtenářů a nejvíc z nich se přiznalo, že občas sáhnou po milosrdné lži.
Proč vymyšlený prožitek vyčerpá mozek lháře
Bustamanteho popis zní populárně, výzkum ale míří stejným směrem. Psychologové kolem Alderta Vrije dlouhodobě pracují s takzvaným kognitivním přístupem k odhalování lži. Vychází z jednoduchého poznatku: lhaní dá hlavě víc práce než vybavení skutečné události. Pravdomluvný člověk sahá do paměti. Lhář musí zvládat několik úloh současně:
potlačit pravdivou verzi, která se mu sama dere na jazyk, vymyslet prožitek, který zní věrohodně, sladit ho s alibi, které už dřív vyslovil, hlídat reakci protějšku, a dávat pozor, aby nový detail nepoškodil předchozí výpověď.
Studie Monarové a kolegů z roku 2018 tento mechanismus popisuje přímo: lháři odpovídají na nečekané dotazy pomaleji, protože musejí zadržet pravdu a sestavit náhradu. Otázka na pocit takový nečekaný prvek představuje. Kdo si doma nacvičil, v kolik odešel a s kým seděl u stolu, počítal s výslechem faktů. Na emoci připravený není.
Čísla dávají tomuto principu váhu. Podle metaanalýzy v časopise
Legal and Criminological Psychology z roku 2017 dosahoval kognitivní přístup, tedy zvyšování mentální zátěže, pobízení k delší odpovědi a kladení neočekávaných otázek, celkové přesnosti 71 procent. Standardní postup se zastavil na 56 procentech. Rozdíl patnácti procentních bodů je v oboru, kde člověk bez pomoci tipuje jen o málo lépe než hodem mince, mimořádně výrazný. Uhýbavý pohled jako falešná stopa: co sledovat místo očí
Lidová moudrost tvrdí, že lhář uhne očima, škrábe se na nose nebo neví, kam s rukama. Bustamante tyto poučky odkládá a výzkum mu dává za pravdu. Studie Strong, but Wrong v časopise
PLOS One zjistila, že víra v uhýbavý pohled patří k nejrozšířenějším představám laiků i policistů. Zároveň jde o představu, kterou data nepotvrzují. Přehled v Annual Review of Psychology z roku 2019 jde ještě dál: dosud nalezená neverbální vodítka lži hodnotí jako slabá a nespolehlivá. Zkušení lháři navíc oční kontakt záměrně udržují, protože vědí, co od nich protějšek čeká.
Bývalý agent proto přesouvá pozornost od gest k námaze. Sledovat se vyplatí hlavně tyto projevy:
Signál Jak se může projevit Prodleva nezvyklé zaváhání před odpovědí na jednoduchou otázku Získávání času opakování otázky, „jak to myslíš?“ Přehnané vysvětlování záplava nepodstatných podrobností Posun v jazyce skok ve slovní zásobě, náhle formální obraty Změna tempa zrychlení nebo zpomalení řeči Emoční nesoulad plochý tón tam, kde by se čekal zážitek, nebo naopak přehrávání
Rozdíl oproti detektoru lži vystihuje celou podstatu metody. Polygraf zaznamenává tep, krevní tlak, dech a vodivost kůže, tedy tělesné reakce, které spustí i obyčejný stres. Americká psychologická asociace APA proto uvádí, že pro většinu soudních, právních a pracovních situací nemají polygrafy dostatečnou spolehlivost. Otázka na pocit měří něco jiného: jak pracně odpověď vzniká a jestli obsah ladí s emocí.
Čeští vyšetřovatelé i rodiče: kde otázka na prožitek dává smysl
Česká policie řeč těla také nepřeceňuje. Ve stanovisku
Policie ČR k výslechům z listopadu 2025 sbor uvádí, že nestandardní projevy vyslýchaného mohou pramenit ze stresu, nervozity nebo ze samotné situace výslechu. Chování proto představuje jen indicii a případné nepravdivé tvrzení je nutné prověřit dalšími důkazními prostředky. Policisté se v základní přípravě i specializačních kurzech učí taktiku výslechu, verbální a neverbální komunikaci a rozpoznávání manipulace. Pomoc nabízejí i policejní psychologové, kteří kriminalisty podporují při výsleších a profilování.
Fyziodetekci, jak se u nás detektoru lži odborně říká, česká policie využívá jen v trestním řízení a provádějí ji vyškolení experti Kriminalistického ústavu. Počet vyšetření přitom roste: v roce 2020 jich bylo 38, o čtyři roky později už 92. Ani tady výsledek nezní „lhal, nelhal“. Experti posuzují, zda osoba něco tají nebo odpovídá neupřímně.
Prvky kognitivního rozhovoru se v Česku probírají i akademicky. Diplomová práce z Univerzity Karlovy z roku 2020 ovšem zjistila, že ze čtyř paměťových technik kognitivního interview se v analyzované praxi běžně uplatňovala jediná. Tuzemské výslechové místnosti mají tedy v práci s nečekanými otázkami stále rezervy.
Doma a v kanceláři metoda funguje nejlépe, když zní jako zájem, a ne jako nastražená past. Několik formulací, které lze rovnou použít:
Dítě: „Co tě napadlo, když sis všiml, že peníze chybí?“ Partner: „Jaký to byl pocit, když jsi tam večer dorazil?“ Kolega: „Co tě při dokončování podkladů nejvíc zdrželo a jak ses u toho cítil?“
Postup po otázce je stejně důležitý jako otázka sama. Nechte odpověď doběhnout a nepřerušujte. Pak se zeptejte na drobnost, kterou dotyčný nemohl předvídat, třeba co hrálo za písničku nebo kdo seděl naproti. Když něco nesedí, pojmenujte rozpor, nikoli vinu: „Nějak mi nesedí, jak popisuješ ten večer.“ Do hovoru tak vstupuje jasný bod, o kterém se dá mluvit. Kdo otázku opakuje každý týden, z blízkých si ale udělá podezřelé a připraví je na ni.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková