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Ležela 150 let ve sbírkách Národního muzea jako řasa. Při stěhování do Počernic ji botanik poznal: Česko má nejstarší cévnatou rostlinu na Zemi

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Zkamenělina, kterou Joachim Barrande vytáhl z loděnického vápence kolem roku 1850, ležela v bedně Národního muzea jako bezvýznamná řasa, než ji stěhování do bývalého cirkusového areálu v Horních Počernicích vrátilo do rukou vědců a odhalilo 432 milionů let starý rekord.
Ležela 150 let ve sbírkách Národního muzea jako řasa. Při stěhování do Počernic ji botanik poznal: Česko má nejstarší cévnatou rostlinu na Zemi

Ležela 150 let ve sbírkách Národního muzea jako řasa. Při stěhování do Počernic ji botanik poznal: Česko má nejstarší cévnatou rostlinu na Zemi

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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