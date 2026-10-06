Lezec Ondra se opět blýskl na populární soutěži Rock master. Ovládl disciplínu KO boulder

Lezec Ondra se opět blýskl na populární soutěži Rock master. Ovládl disciplínu KO boulderPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Lezec Ondra se opět blýskl na populární soutěži Rock master. Ovládl disciplínu KO boulderZdroj: Profimedia
Článek byl publikován 06.10.2026 06:52
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