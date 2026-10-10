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Levný telefon Xiaomi na vás vydělává i po nákupu. Za necelé dva tisíce má přitom plynulejší displej než dražší Samsung

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Výrobce na samotných přístrojích skoro nic nevydělá a otevřeně to přiznává. Peníze, které mu chybí v ceně, získává přes aplikace, které máte v telefonu od prvního zapnutí. Kolik to dělá a co za nízkou cenu ztrácíte jinde, ukazují jeho vlastní výroční zpráva a stránky podpory.
Levný telefon Xiaomi na vás vydělává i po nákupu. Za necelé dva tisíce má přitom plynulejší displej než dražší Samsung

Levný telefon Xiaomi na vás vydělává i po nákupu. Za necelé dva tisíce má přitom plynulejší displej než dražší Samsung

Zdroj: Foto: Tauoming Ka Seeai - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 22:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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