Levný telefon Xiaomi na vás vydělává i po nákupu. Za necelé dva tisíce má přitom plynulejší displej než dražší Samsung

Xiaomi se veřejně zavázalo, že čistá marže z hardwaru nikdy nepřekročí pět procent. Za rok 2024 ji výroční zpráva uvádí kolem jednoho procenta, tedy na úrovni, se kterou by většina výrobců elektroniky dlouhodobě těžko fungovala. Výpadek vyrovnávají jiné zdroje. Internetové služby přinesly firmě v roce 2025 tržby přes 37 miliard jüanů, v přepočtu zhruba 120 miliard korun. Samotná reklama vynesla už o rok dřív přes 24 miliard jüanů. Nízká cena telefonu proto neodráží jen výrobní náklady. Počítá se s tím, že zařízení bude vydělávat ještě roky po odchodu z prodejny.
Vypnete cílení reklam a jejich počet zůstane stejný
Reklamy se zobrazují přímo v systémových aplikacích Xiaomi. Podle podpory výrobce se mohou objevit v prohlížeči, ve správci souborů, v bezpečnostní aplikaci nebo v obchodě s motivy vzhledu. Stránka oficiální podpory přitom sama popisuje, co udělá vypnutí personalizovaných reklam: sníží se jejich relevance, množství zůstane stejné. Přepínač v nastavení tedy reklamy z telefonu nedostane, jen je zbaví přesného zacílení.
Druhá část obchodu se týká dat. Zásady soukromí reklamní platformy Mi Ads připouštějí, že data uživatelů z Evropského hospodářského prostoru mohou být za určitých okolností zpracovávána i mimo něj, mimo jiné přes společnost Xiaomi Technologies Singapore. Jako umístění datových center firma uvádí například Singapur a Nizozemsko. Z dokumentu vyplývá, že zpracování nemusí zůstat jen na území EU. Automatický odchod dat každého českého uživatele mimo Evropu z něj ale vyčíst nejde.
Co umí Redmi A5 za 1 999 Kč, na co levný Galaxy nestačí
Nejlevnější verze Redmi A5 se 3 GB operační paměti a 64 GB úložiště stojí 1 999 Kč. Za 2 399 Kč dostanete 4 GB a 128 GB. Obě mají displej s úhlopříčkou 6,88 palce a obnovovací frekvencí až 120 Hz. K tomu baterii 5 200 mAh, 32Mpx hlavní fotoaparát a zachovaný 3,5mm konektor pro sluchátka.
Nejbližší soupeř od Samsungu, Galaxy A06, se prodává zhruba za 2 590 Kč. Je tedy asi o 590 Kč dražší než základní Redmi A5 a jeho HD+ displej běží na 60 Hz, tedy na polovině frekvence. Kdo chce od Samsungu FHD+ panel Super AMOLED, NFC a odolnost podle certifikace IP54, musí sáhnout po Galaxy A16 LTE, který stojí víc.
Navrch má Xiaomi v jediné disciplíně, v množství hardwaru za korunu u nejlevnějších telefonů.
Šest let záplat u Samsungu. Kolik jich slibuje Xiaomi?
Samsung u Galaxy A16 LTE veřejně slibuje šest generací aktualizací operačního systému a šest let bezpečnostních záplat. Apple vydal iOS 26 s podporou iPhonu 11, který přišel na trh v roce 2019. Česká stránka Redmi A5 zmiňuje „36 měsíců uživatelského softwarového zážitku“. Z té formulace nezjistíte, kolik verzí systému ani kolik let bezpečnostních záplat telefon dostane, takže se se závazkem Samsungu srovnat nedá.
Do hry vstupuje i starší bezpečnostní nález. Litevské Národní centrum kybernetické bezpečnosti v roce 2021 rozebralo Xiaomi Mi 10T s evropským firmwarem, tedy variantu určenou i pro evropský trh. Mimo jiné v něm našlo mechanismy, které přes konfigurační soubory umožňovaly filtrovat část obsahu. Zjištění se týká jednoho konkrétního modelu a o dnešních telefonech Xiaomi ani o konkrétní hrozbě pro české uživatele nic neříká. Přímé varování českého NÚKIB, které by mířilo právě na telefony Xiaomi, se ve veřejných zdrojích dohledat nepodařilo.
Co Xiaomi potřebuje, aby se prodej skoro bez zisku vyplatil
Samsung a Apple mají obchodní model postavený jinak. Velkou část příjmů jim přináší prodej hardwaru, služeb a dalších produktů a u některých zařízení počítají s výrazně vyššími maržemi, než jaké má Xiaomi u telefonů. Nějakou formu další monetizace přitom mají i jejich přístroje.
Strategie levného hardwaru a výdělku na službách stojí na třech předpokladech: obrovském objemu prodaných zařízení, vlastní reklamní platformě a širokém ekosystému. Xiaomi dnes kromě telefonů prodává produkty pro chytrou domácnost, provozuje internetové služby a telefon mu slouží jako vstup k dalším produktům. Nejnovější z nich je divize chytrých elektromobilů, která v roce 2025 utržila přes 103 miliard jüanů.