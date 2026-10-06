Levný telefon od Motoroly už nedostane žádný nový Android. Může jít o taktiku, jak srazit cenu

Koncem ledna 2026 Motorola
představila dvojici levných telefonů, Moto G17 a Moto G17 Power. Oba běží na Androidu 15 a oba cílí na zákazníky, pro které je rozhodující cena. Jenže kdo projde oficiální specifikace a stránku softwarových aktualizací, narazí na ticho tam, kde by čekal jasný slib. Motorola u těchto modelů veřejně neuvádí žádný budoucí upgrade na Android 16 ani jinou konkrétní velkou verzi Androidu. Bezpečnostní záplaty ano, u Moto G17 Power konkrétně do ledna 2028. Ale velká verze systému? Nic. A právě to může být vědomé produktové rozhodnutí, ne jen opomenutí v tiskové zprávě. Když výrobce omezí rozsah budoucí softwarové podpory, může snížit náklady na vývoj, testování a údržbu a nabídnout telefon za cenu, která by jinak dávala menší ekonomický smysl. Co přesně Motorola slibuje, a co ne
Rozdíl mezi bezpečnostní záplatou a velkým upgradem Androidu je zásadní, i když ho většina kupujících neřeší. Bezpečnostní záplata opravuje konkrétní zranitelnosti, ale sama o sobě nemění hlavní verzi systému. Velký upgrade, třeba z Androidu 15 na 16, přináší nové funkce a změny systému a může prodloužit kompatibilitu s aplikacemi, které postupně přestávají podporovat starší verze Androidu.
U Moto G17 Power Motorola na
stránce softwarových aktualizací uvádí bezpečnostní podporu do ledna 2028. U základního Moto G17 se nám stejný veřejný detail přímo dohledat nepodařilo. Vzhledem ke stejné generaci a blízké hardwarové platformě ale lze očekávat podobný horizont. O upgradu na novější Android Motorola v dostupných materiálech žádný konkrétní slib neuvádí. Motorola přitom komunikuje upgrady systému a bezpečnostní záplaty odděleně. Pokud tedy u modelu není uveden konkrétní upgrade na novou verzi Androidu, nelze s ním automaticky počítat. Oficiální podpora u Moto G17 Power v současnosti uvádí bezpečnostní aktualizace do ledna 2028. Proč to dává ekonomický smysl
Moto G17 měl v Česku původně stát 4 799 Kč, verze Power pak 5 799 Kč. Za tuhle cenu dostanete 17,1cm (6,72″) displej s rozlišením Full HD+ a obnovovací frekvencí 60 Hz, čipset MediaTek Helio G81 Extreme, baterii 5 200 mAh (u Power dokonce 6 000 mAh), slot na microSD kartu a 3,5mm jack. Konektivita je pouze LTE, žádné 5G.
Každá z těchto specifikací pomáhá držet náklady nízko. A právě omezený rozsah dlouhodobého softwarového závazku může být dalším způsobem, jak náklady snížit. Portování nové verze Androidu na konkrétní hardware vyžaduje:
integraci s čipsetem a ovladači, testování stability a výkonu, certifikaci u Googlu, průběžnou údržbu po nasazení.
U telefonu za necelých pět tisíc korun jde o náklady, které se mohou vracet obtížněji než u dražších modelů. Motorola žádný rozpad nákladů nezveřejnila a úsporu na softwarové podpoře jako důvod nízké ceny explicitně neuvádí. Je tedy fér brát to jako možné vysvětlení, nikoli jako potvrzený důvod. Pokud výrobce omezí budoucí softwarový závazek, může tím snížit náklady na vývoj a údržbu. A právě taková úspora může pomáhat držet cenovku nízko.
V Česku si ho nakonec nekoupíte
Původní plán počítal s dostupností obou modelů na českém trhu od konce března 2026. České zastoupení Motoroly ale podle serveru
Mobilenet následně sdělilo, že se Moto G17 ani G17 Power v Česku nakonec prodávat nebudou. Důvod nebyl blíže specifikován. Produktové stránky na českém webu Motoroly sice stále existují, ale reálná distribuce se podle dostupných informací nekoná.
Pro českého zákazníka to paradoxně může být úleva. Telefon bez konkrétního slíbeného upgradu by totiž v Evropské unii narazil na nová pravidla pro ekodesign chytrých telefonů. Od 20. června 2025 se pro telefony uváděné na unijní trh uplatňují mimo jiné požadavky na dostupnost aktualizací operačního systému po dobu nejméně pěti let od data, kdy je na trh umístěn poslední kus daného modelu.
Tady je ale důležitá nuance: evropské pravidlo neříká jednoduše, že každý telefon musí dostat například Android 16, 17, 18 a další velké verze. Pracuje obecně s dostupností aktualizací operačního systému, mezi které patří bezpečnostní, opravné i funkční aktualizace. Proto nelze tvrdit, že by absence slíbeného upgradu na Android 16 sama o sobě automaticky znamenala porušení unijních pravidel.
Konkurence ukazuje, že to jde i jinak
Samsung u modelu Galaxy A16 5G, který se v Česku prodává v podobné cenové kategorii, veřejně komunikuje až šest generací systémových aktualizací a šest let bezpečnostních záplat. To je výrazně delší a konkrétnější podpora než u toho, co Motorola veřejně uvádí u G17.
Xiaomi u Redmi Note 14 5G na českém webu uvádí čtyřletou softwarovou podporu, přičemž konkrétní rozsah velkých aktualizací Androidu na této produktové stránce neuvádí. Původní tvrzení o přesně dvou letech systémových aktualizací a čtyřech letech bezpečnostních záplat proto není vhodné prezentovat jako jednoznačný český oficiální příslib.
Srovnání je tedy následující:
Model Slíbené upgrady OS Bezpečnostní podpora Motorola Moto G17 Veřejně nedoloženo Veřejný údaj se nám nepodařilo ověřit Samsung Galaxy A16 5G Až 6 generací 6 let Xiaomi Redmi Note 14 5G Konkrétní počet veřejně neuveden 4 roky softwarové podpory
Nízká cena Motoroly tak není výhra zadarmo. Je to výměna: levnější vstup za méně konkrétní příslib dlouhodobé podpory a pravděpodobně kratší životní cyklus z hlediska velkých systémových aktualizací.
Komu to přesto může dávat smysl
Moto G17 nemusí být špatný telefon pro každého. Problém nastává hlavně u člověka, který chce jeden přístroj na tři až pět let a počítá s tím, že bude dostávat nové funkce a dlouhodobě si zachová kompatibilitu s aplikacemi. Pro toho, kdo hledá levný sekundární telefon, přístroj pro dítě nebo seniora, pracovní kus do firmy nebo prostě mobil s horizontem dvanácti až čtyřiadvaceti měsíců, pořád nabízí velký displej, slušnou baterii a cenu, která je v této třídě nízká.
Jenže právě proto je důležité vědět, za co tu nízkou cenu platíte. Nejen na pokladně, ale i v měsících a letech, které přijdou po koupi.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman