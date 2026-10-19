Levnější mechanik, dražší oprava? Za vstup do softwaru nové Škody platí dílna přes sto tisíc korun ročně

Řídicí jednotky novějších vozů skupiny Volkswagen chrání systém SFD, u značek Stellantisu plní stejnou úlohu systém SGW. Diagnostický přístroj z jednotky volně přečte chybové kódy, pro jakýkoli zápis ale potřebuje autorizaci ze serveru výrobce. Bez ní mechanik nepotvrdí vyměněný díl, nepřepne brzdy do servisního režimu a nespustí regeneraci filtru pevných částic. Dokud dílna nemá zaplacený přístup, nepomůže jí ani sebezkušenější mechanik.
Zamčená brzda i filtr pevných částic: co Octavia čtvrté generace nepustí
Seznam blokovaných operací vypadá jako běžný servisní plán. Technická dokumentace firmy Ross-Tech řadí mezi úkony, které SFD zastaví, servisní reset, zásah do elektroniky brzd při výměně zadních destiček u aut s elektronickou parkovací brzdou, regeneraci filtru pevných částic a adaptace po výměně komponentů. Výměna destiček nebo vynulování servisního intervalu přitom patří k nejobyčejším důvodům, proč majitel do dílny vůbec přijede.
U Stellantisu brání SGW zápisu do řídicích jednotek, interaktivní diagnostice i aktualizacím softwaru. Hranice je tedy u obou koncernů stejná: autorizaci potřebuje všechno, co do jednotky něco zapisuje.
SFD se týká značek Audi, Bentley, CUPRA, SEAT, Škoda a Volkswagen od modelových roků 2020/2021, přičemž přesný náběh se liší model od modelu. Octavia čtvrté generace do tohoto období patří. Od roku 2024 přibyla přísnější vrstva SFD2, u které musí změny citlivých funkcí, hlavně asistenčních systémů, nést kryptografický podpis z továrny. Univerzálním nástrojům z aftermarketu tím ubývá prostor.
Kolik zaplatí malá dílna, než smí potvrdit výměnu jediného dílu
Roční licence na diagnostický systém ODIS pro jednu značku koncernu stojí podle oficiálního portálu erWin přes 53 tisíc korun bez DPH. Přístup k opravárenským datům Škody vyjde na dalších zhruba 70 tisíc ročně. Dohromady je to kolem 123 tisíc korun za rok, a to pořád jen pro jednu značku a bez hardwaru.
Další náklady se týkají lidí. Každý technik potřebuje vlastní účet GRP navázaný na takzvaný pracovní kontext. Přihlašovací údaje sdílet nelze a systém zaznamenává, kdo, na kterém voze a kdy pracoval. Dílna dál musí mít kompatibilní hardware a platit aktualizace. Pro bezpečnostně citlivé úkony navíc potřebuje certifikaci SERMI, která platí pět let a ověřuje se při ní firma i každý zaměstnanec zvlášť.
Americký Ross-Tech nabízí odemčení SFD pro své profesionální rozhraní zhruba za 2 400 korun ročně. To je asi padesátina částky za ODIS a data, jenže novější vrstvu SFD2 tahle cesta zatím nepodporuje.
Autorizovaný servis Škoda rozpočítá ODIS, data i přístup k SFD do stovek zakázek měsíčně. Multiznačková dílna, která opraví tři škodovky za měsíc, jich má za rok 36. Na každou z nich tak připadá zhruba 3 400 korun jen za licenci a data, ještě před první odpracovanou hodinou. Nižší hodinová sazba to vyrovnat nemusí a celkový úkon pak může vyjít dráž než u značkového servisu.
Tři otázky, po kterých poznáte dílnu připravenou na SFD2
Před cestou do nezávislé dílny s novějším vozem se vyplatí zjistit tři věci. Nejdřív jestli má aktivní licenci ODIS a pracovní kontext pro vaši značku. Potom jestli má pro bezpečnostně citlivé úkony certifikaci SERMI. Nakonec, a na tom záleží nejvíc, jestli už opravovala váš model a ročník s SFD, případně s SFD2.
U aut Stellantisu se zeptejte, jaké řešení pro SGW dílna používá. V úvahu připadá wiTECH, J2534 nebo ADA.
Spolehlivá dílna odpoví názvem konkrétního nástroje a oprávnění. Obecné ujištění „diagnostiku máme“ nic nedokazuje, protože chybové kódy přečte i dílna, která do jednotky zapisovat nesmí.
Výrobce smí odmítnout reklamaci jen po prokázání chybné opravy
Podle FAQ Evropské komise k antimonopolním pravidlům nesmí výrobce podmínit záruku tím, že běžnou údržbu necháte dělat výhradně v autorizované síti. Konkrétní reklamaci smí odmítnout jen tehdy, když prokáže příčinnou souvislost mezi vadou a nesprávně provedenou opravou. Majitel auta v záruce si tedy nezávislou dílnu vybrat může.
EU zároveň dlouhodobě požaduje, aby nezávislí opravci měli k opravárenským informacím snadný, standardizovaný a nediskriminační přístup. Výrobci za něj smějí účtovat „přiměřené a proporcionální“ poplatky a bezpečnostně citlivé funkce podmínit autorizací přes SERMI. Pierre Thibaudat z ADPA, evropské asociace nezávislých distributorů dílů, opakovaně upozorňuje, že kyberbezpečnost nesmí sloužit jako záminka k omezení konkurence. Ochranu řídicích jednotek jako takovou nikdo nezpochybňuje. Spor se vede o rozsah, cenu a skutečnou dostupnost přístupu. Když dílnu stojí licence a data pro jedinou značku zhruba 123 tisíc korun ročně, je otázka přiměřenosti na místě.
Směrnice o právu na opravu 2024/1799 majitelům aut nepomůže. Míří na výrobky typu ledniček a smartphonů a automobily do ní nespadají. Český zákon, který ji převádí do tuzemského práva, byl ještě v říjnu 2026 ve druhém čtení ve Sněmovně. Jeho důvodová zpráva přiznává, že povinnost výrobce opravovat výrobek a související informační povinnosti české právo dosud neobsahovalo. Softwarový přístup do nové Octavie proto určují automobilové předpisy EU a podmínky výrobce.
Vztah výrobců a nezávislých servisů dnes rámuje bloková výjimka MVBER, která vyprší 31. května 2028. Komise v červnu 2026 zveřejnila k jejímu fungování hodnoticí dokument. Jaká pravidla budou platit po roce 2028, zatím známo není.