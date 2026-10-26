Levanduli stříhejte do bochánku, ne do koule. Polštářovitý tvar udržuje světlo i na spodních větvích a brání dřevnatění

Představte si dva sousední záhony levandule lékařské. Oba vysázené ve stejný rok, oba ve slunné poloze, oba zalévané stejně. Jeden pěstitel stříhá keříky do kulaté koule, druhý udržuje nízký polštářovitý bochánek, mírně vyšší uprostřed, plynule klesající k bokům, se širokou bází. Po prvním létě vypadají téměř totožně. Po třetím roce je rozdíl dramatický: koule se otevřela, spodní větve ztratily listy a z kompaktního polokeře zbyla tenká zelená skořápka na šedivém dřevě. Bochánek zůstal hustý od země po vršek. Proč? Odpověď se skrývá ve světle, které dopadá, nebo nedopadá, na spodní patro rostliny.
Proč polštářovitý tvar chrání levanduli před dřevnatěním
Levandule patří mezi polokeře. Její spodní partie postupně dřevnatí a staré dřevo slouží hlavně jako opora a vodivá tkáň pro vodu a živiny. Nový obrost vzniká téměř výhradně z mladé zelené části stonků, z takzvané juvenilní tkáně. Jakmile řez zasáhne hluboko do šedé dřevnaté zóny, rostlina z tohoto místa zpravidla nevyžene čerstvý výhon. Podle
University of Maine právě tato vlastnost odlišuje levanduli od mnoha jiných keřů, které snesou radikální zmlazovací řez od báze.
Tvar bochánku tento mechanismus využívá ve prospěch pěstitele. Širší spodek propouští sluneční paprsky ke spodním větvím, takže listy v dolní třetině keříku zůstávají aktivní a zelené. Naopak koule s nejširší částí uprostřed a zaškrcenou bází vytváří stín přesně tam, kde ho levandule snáší nejhůř.
Colorado State University popisuje, jak opakované zastřihávání do uzavřeného obalu vede k tomu, že interiér i spodek keře upadají do stínu: listy uvnitř slábnou, řídnou a opadávají, zatímco vnější vrstva houstne do tenké listové slupky nad prázdným dřevnatým jádrem. Jak správně tvarovat levanduli do bochánku krok za krokem
Praktický postup vychází z doporučení zahradnických univerzitních poraden a
Royal Horticultural Society: Nářadí připravte předem. Na pár keříků stačí ruční zahradnické nůžky, na delší levandulový lem poslouží plotové stříhací nůžky. Čepele před prací dezinfikujte a naostřete; zaschlá míza a tupý břit drtí tkáň a zvyšují riziko infekce. Stonky berte po hrstech. Odhrňte vnější vrstvu, abyste viděli přechod mezi zelenou a šedou dřevnatou částí. Řez veďte výhradně v zelené zóně. Ideálně 5 až 7 centimetrů nad začátkem starého dřeva. Jakmile pod čepelí vidíte jen tvrdou šedou tkáň bez pupenů, zastavte se; odtud už levandule s velkou pravděpodobností nevyraší. Po obvodu zkracujte o něco víc než ve středu. Právě tím vzniká charakteristický kopeček: střed zůstane nepatrně vyšší, boky plynule klesají a spodní třetina si drží šířku. Hlavní tvarovací řez patří do pozdního léta. Hned po odkvětu odstraňte květní stvoly a přibližně 2,5 centimetru listového přírůstku. Jarní zásah je pouze lehká korekce, srovnání mrazem poškozených nebo nepravidelných výhonů. Kdy stříhat levanduli v českých podmínkách: jižní Morava versus Vysočina
Univerzální kalendářní datum pro jarní korekci neexistuje. Rozhodující signál dává sama rostlina: čerstvé zelené lístky na koncích stonků znamenají, že vegetace odstartovala a silnější mrazy už nehrozí.
V praxi to pro české zahrady znamená citelný posun. Dubnový normál podle dat ČHMÚ ukazuje pro Brno-Tuřany denní maxima kolem 16 °C a noční minima blízko 5 °C. Stanice Havlíčkův Brod, reprezentující chladnější Vysočinu, hlásí ve stejném měsíci zhruba o stupeň a půl méně přes den a téměř o dva stupně chladnější noci. Březnové noci bývají na Vysočině ještě výrazně studenější.
Z toho plyne orientační okno: v teplejších jihomoravských polohách připadá jarní srovnání na konec března až začátek dubna, na Vysočině a v podobných nadmořských výškách spíš na první polovinu dubna. Hlavní řez po odkvětu se pak posouvá analogicky, protože levandule lékařská v chladnějších regionech kvete o týden až dva později.
U hybridních lavandinů (
Lavandula × intermedia), které v českých zahradách rovněž běžně rostou, platí stejný princip polštářovitého tvaru. Lavandin ale dorůstá větších rozměrů; RHS uvádí běžně 50 až 100 centimetrů na výšku i šířku, a po zanedbání se jeho mohutnější hmota vrací do kompaktního obrysu podstatně obtížněji. V chladných a vlhkých regionech navíc RHS varuje před podzimním řezem, který může oslabit rostlinu před zimou. Jana Šrámčíková / VědaŽivě Co dělat, když levandule už zdřevnatěla a ztratila tvar
Pokud na větvích přetrvávají živé zelené výhony nebo alespoň viditelné pupeny nad dřevnatou zónou, má smysl postupná korekce rozložená do jedné až dvou sezon. Každý rok opatrně snižujte zelený obal směrem k bochánkovitému obrysu, ale nikdy nesahejte pod poslední zelený pár listů.
Když je keř rozpadlý, silně zdřevnatělý a bez známek obrostu při bázi, RHS doporučuje spíš výměnu. Levandule lékařská roste rychle, snadno se množí měkkými nebo polodřevitými řízky a mladá rostlina se ujme během jedné vegetační sezóny. Začít s tvarováním od mládí je podle zahradnických poraden nejúčinnější strategie, protože vrátit přerostlý keř do kompaktní siluety je nesrovnatelně těžší než ji od počátku udržovat.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková