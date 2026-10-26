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Levanduli stříhejte do bochánku, ne do koule. Polštářovitý tvar udržuje světlo i na spodních větvích a brání dřevnatění

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Jediný detail v tvarování levandule rozhoduje, jestli keřík vydrží deset let hustý, nebo se za tři sezóny promění v holou dřevnatou kostru.
Levanduli stříhejte do bochánku, ne do koule. Polštářovitý tvar udržuje světlo i na spodních větvích a brání dřevnatění

Levanduli stříhejte do bochánku, ne do koule. Polštářovitý tvar udržuje světlo i na spodních větvích a brání dřevnatění

Zdroj: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 05:00

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