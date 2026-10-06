Levanduli a šalvěj na podzim nestříhejte, už se z toho nevzpamatují. Ale jiné trvalky naopak bez řezu nepřezimují

Rozhoduje jediná věc: charakter stonku a listu, který rostlina nese do zimy. Dřevnatá báze a stálezelené listy volají po trpělivosti. Měkká, po mrazu zhnědlá lodyha a chorobami pokrytá nadzemní hmota naopak ze záhonu patří pryč.
Proč levandule z hlubokého podzimního řezu těžko obrůstá
Levandule buduje v dolní části keříku zdřevnatělou strukturu, z níž podle
RHS jen neochotně nasazuje nové výhony. Pokud ji na podzim zkrátíte až do starého dřeva, odeberete jí právě tu zelenou zónu, odkud ještě dokáže regenerovat. Před zimou navíc rostlina nestihne zhojit řezné rány; odkryté partie namrznou, nasáknou vlhkostí a na jaře místo svěžích pupenů najdete suchou, mrtvou korunu.
Zvlášť zranitelné jsou starší, silně zdřevnatělé trsy a exempláře v květináčích. RHS výslovně doporučuje nádobové levandule přesunout do závětří a omezit zimní promáčení substrátu, protože kořenový bal v omezeném objemu zeminy promrzá rychleji než záhonová výsadba. Lehké zastřižení odkvetlých klasů v létě nic neohrozí. Hluboký zásah těsně před mrazivými nocemi ovšem představuje hazard, který se u levandule vyplácí jen výjimečně.
Šalvěj lékařská: stálezelený subkeř, který potřebuje jarní nůžky
Šalvěj lékařská bývá v českých zahradách vnímána jako bylinka, přitom jde o stálezelený subkeř s dřevnatou bází;
RHS ji řadí do řezové skupiny 9, tedy k rostlinám určeným k tvarování na jaře. Přes zimu si ponechává listy, které chrání vnitřní pletiva před mrazem i přemokřením. Odstraníte-li je na podzim, zbavíte keřík přirozené izolace.
Totéž platí pro příbuzné keříčkovité šalvěje, například Salvia yangii (dříve Perovskia). NC State Extension ve své příručce
Herbaceous Ornamentals řadí tyto druhy vedle levandule a iberky do kategorie trvalek, jejichž dřevnatá báze po těžkém podzimním řezu výrazně trpí nebo zcela odumírá. Jarní zásah, vedený nad prvními zelenými pupeny, je bezpečnější a dává rostlině prostor nastartovat růst v teplém období. Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Rozhodovací klíč: kdy po mrazu uklidit a kdy raději počkat
O správném postupu nerozhoduje jméno druhu, ale trojice znaků, které na záhoně rozpoznáte i bez botanického atlasu:
Dřevnatá báze nebo zimní listy – rostlina si přes zimu drží nadzemní strukturu. Řez odložte do jara. Patří sem levandule, šalvěj lékařská, iberka, keříčkovité šalvěje i řada dalších polostálezelených trvalek. Měkký stonek, který po mrazu kompletně zhnědne a zkolabuje – nadzemí každoročně odumírá a obnovuje se z kořenové koruny. Řez po prvním tuhém mrazu je bezpečný. Ponechte přitom asi 10–12 cm strniště, které chrání bázi. Viditelná choroba, padlí, černání, slepené napadené listy – infikovanou hmotu odstraňte a odneste ze záhonu, ideálně do komunálního odpadu. Ponechání nemocných zbytků zvyšuje tlak patogenů v příští sezoně.
Zvláštní kolonku si zaslouží
okrasné trávy. Jejich listy přes zimu chrání střed trsu před promrznutím a zároveň vytvářejí úkryt pro hmyz. Iowa State University i University of Maryland shodně doporučují řez až v pozdní zimě nebo na jaře a ponechání strniště alespoň 5–8 cm. Plamenka, monarda, hvězdnice: kde podzimní hygiena záhonu skutečně pomáhá
Plamenka latnatá patří mezi druhy, u nichž podzimní odstranění nadzemní hmoty přímo zlepšuje zdravotní start do další sezony. Podle
NC State Plant Toolbox se seřezané a ze záhonu odklizené zbytky podílejí na výrazném snížení množství padlí v následujícím roce. Podobně monarda: University of Maine Extension doporučuje napadené zbytky na podzim zlikvidovat, protože houbové spory přezimují právě na odumřelých stoncích.
U hvězdnic je situace jemnější. Wisconsin Horticulture sice potvrzuje náchylnost k padlí, ale mrtvé stonky doporučuje seřezat až v pozdní zimě. Důvod? Suché lodyhy poskytují přes nejchladnější měsíce úkryt drobným bezobratlým a semeníky slouží jako potrava pro ptáky, pěnkavy, sýkory či strnady.
Výzkum NC State Extension přinesl zajímavý detail: stonky ponechané přes první zimu ještě nebývají obsazené dutostébelným hmyzem, ale když je na jaře zkrátíte na 30–60 cm, vytvoříte ideální vstupní otvory pro samotářské včely v nadcházející sezoně.
Kdy v českých zahradách nastává správný okamžik pro řez
Podle dlouhodobých dat ČHMÚ publikovaných v Meteorologických zprávách připadá v Polabí průměrný první slabý podzimní mráz na 20. října, mírný na 29. října a silný na 1. listopadu. Ve vyšších a chladnějších částech České tabule přicházely slabé mrazy v průměru už mezi 7. a 12. říjnem, zatímco v nejteplejších pásech podél středního Labe až ve třetí dekádě měsíce.
Měsíční výhled
ČHMÚ na období 28. září až 25. října 2026 počítá v prvním říjnovém týdnu s průměrnými minimy kolem 8 °C; v běžných nížinných zahradách tedy plošný řez „po prvních mrazech“ hned na začátku měsíce nedává smysl. Okno pro chorobami motivovaný úklid vychází spíš na druhou polovinu října až začátek listopadu. ČHMÚ zároveň upozorňuje, že výhled platí pro republiku jako celek a nezachycuje lokální odchylky: zahrada v mrazové kotlině může být o stupeň chladnější než okolní terén.
Praktický závěr: řiďte se teploměrem na vlastní zahradě a expozicí záhonu, nikoliv mapou krajů. Jakmile ranní minima klesnou pod nulu a měkké lodyhy zkolabují, přichází čas na nůžky, ovšem jen u těch trvalek, které do kategorie podzimního řezu skutečně spadají.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková