Levandule v horkém létě trpí víc, než si většina lidí myslí. Zahraniční zahradníci ji nahrazují šesti odolnějšími květinami

Levandule přitom neodchází kvůli samotnému vedru. Její achillovou patou bývá souběh těžké jílovité půdy, zimního zamokření a chladných vlhkých poloh; oslabené kořeny pak letní extrémy dorazí. Britská Královská zahradnická společnost (
RHS) ji řadí mezi suchovzdorné druhy do plného slunce, zároveň ale varuje před jakoukoli stojatou zimní vodou a připomíná, že levandule špatně obráží ze starého dřeva. V běžné české zahradě s kompaktnějším substrátem se tak z elegantního polštáře snadno stane holá kostra. Existuje ovšem šestice rostlin, které v rozpáleném záhonu nabídnou delší efekt, nižší závislost na konvi a větší shovívavost k pěstitelským přešlapům. Šest odolnějších hvězd pro vyprahlé záhony
Každá z náhrad přináší jiný typ přínosu, od stříbrného koberce po architektonický solitér.
Šanta kočičí (Nepeta) – RHS ji přímo označuje za alternativu levandule. Kvete od pozdního jara do konce léta, po sestřihu nasadí znovu. Aromatické listy lákají opylovače a měkký, rozvolněný tvar doplní každý lem. Čistec vlnatý (Stachys byzantina) – plstnaté stříbřité listy fungují jako vizuální kotva záhonu i v měsících, kdy květ chybí. Miluje slunce, snáší chudší minerální směsi a zimu přečká bez dramatu, pokud mu nestojí voda u kořenů. Rozchodník „Matrona“ (Hylotelephium „Matrona“) – sukulentní jistota s masitými tmavě nafialovělými listy. RHS ho výslovně označuje za suchovzdorný druh. Efekt trvá od léta do podzimu, kdy se růžové okolíky postupně bronzově zabarvují. Sporýš argentinský (Verbena bonariensis) – vzdušné fialové hlavičky na metrových stoncích vytvářejí průhlednou clonu, skrz niž prosvítá zbytek výsadby. Kvete od července až do října a přitahuje motýly jako magnet. Fenykl obecný (Foeniculum vulgare) – vysoká, jemně členěná silueta s anýzovou vůní dodá záhonu vertikálu a lehkost. Po zakořenění zálivku nepotřebuje, pokud neroste v nádobě. Pustoryl věncový (Philadelphus coronarius) – jediný keř v sestavě. Intenzivně vonné bílé květy v červnu a červenci, po ujmutí obvykle bez zálivky. Nabízí objem, stín u cesty a vůni, která konkuruje i levanduli. Proč české zahrady potřebují drenáž víc než konev
Společný jmenovatel celé šestice zní: plné slunce a odtok vody. Žádná z těchto rostlin nemiluje trvale mokrý substrát, jenže na rozdíl od levandule většina z nich toleruje širší spektrum zahradních situací. Pustoryl ocení běžnou zahradní půdu vylepšenou kompostem, čistec a šanta se spokojí s chudším minerálním podkladem a „Matrona“ přežije i v místech, kde by levandule po první vlhké zimě zmizela.
Klíčové pravidlo: „bez zalévání“ znamená etablované rostliny v záhonu, nikoli čerstvě zasazené kusy či kontejnerovou kulturu. Fenykl po zakořenění konev skutečně nepotřebuje, pustoryl rovněž, leda při dlouhém suchu na velmi propustné půdě. Kdo ale zasadí sporýš v září a čeká, že přežije bez kapky vody, bude zklamaný.
Pro těžší jílovité zahrady, kterých je v Česku většina, platí osvědčený recept RHS: navýšit záhon o dvacet až třicet centimetrů, případně vybudovat vyvýšený záhon s příměsí štěrku. Stejná logika, jakou levandule vyžaduje bezpodmínečně, u náhradních druhů funguje jako pojistka; zvyšuje šanci, že po mokré zimě a horkém létě nezůstane ze záhonu prázdné místo.
Zdroj fotografie: Foto: Stefan.lefnaer / Creative Commons / CC BY-SA 4.0. Kolik stojí přezbrojení záhonu v českých e-shopech
Úspora u těchto alternativ neleží primárně v ceně sazenice, ale v provozních nákladech: méně zálivky po zakořenění a nižší riziko zimních ztrát. Přesto se hodí orientační přehled z českých zahradnictví k začátku září 2026:
Rostlina Cena (orientační) Zdroj Šanta kočičí 69 Kč FLOS Čistec vlnatý od 79 Kč Spomyšl Sporýš argentinský 89 Kč FLOS Rozchodník „Matrona“ 119 Kč FLOS Pustoryl věncový 149 Kč FLOS Fenykl obecný 199 Kč FLOS Levandule „Hidcote Blue Strain“ 69 Kč FLOS
Šanta vyjde cenově totožně jako levandule, fenykl stojí téměř trojnásobek. Rozhodující kalkulace se ovšem odehrává na jaře, kolik pozic v záhonu zůstalo po zimě obsazených.
Kdy vysadit a jak poskládat odolný záhon na léto 2027
Podzim 2026 nabízí ideální okno pro pustoryl, čistec a rozchodník; půda je po létě ještě teplá a kořeny stihnou zakotvit před mrazem. Šanta snese podzimní i jarní výsadbu. U sporýše a fenyklu doporučujeme v chladnějších nebo těžších zahradách počkat na jaro 2027; oba druhy se totiž výrazně vysemeňují a v příznivých podmínkách mohou zplaňovat, takže kontrolovaný jarní start dává lepší přehled o tom, kam se rozrostou.
Kompozičně funguje osvědčená trojvrstvá logika: pustoryl jako keřová kulisa vzadu, fenykl a sporýš jako vzdušná střední výška, šanta s čistcem a „Matronou“ v přední linii. Výsledkem je záhon, který voní od června do října, střídá textury od plstnatého stříbra po sukulentní bronz a, co je podstatné, přečká i zimu, po níž by levandule v běžné české půdě kapitulovala.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák