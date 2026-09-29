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Letuška prozradila, čím ji Češi na palubě rozčilují nejvíc: přesedávání ztěžuje identifikaci po havárii

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Práce letušky vypadá jako placené cestování po světě, jenže součástí popisu je i chování dospělých lidí, kteří si podle Kateřiny z Prahy počínají jako ve školce. Alkohol na kuráž ještě chápe. Jedno pravidlo ale posádka řadí úplně na první místo a Češi ho podle ní porušují víc než cestující odjinud.
Letuška prozradila, čím ji Češi na palubě rozčilují nejvíc: přesedávání ztěžuje identifikaci po havárii

Letuška prozradila, čím ji Češi na palubě rozčilují nejvíc: přesedávání ztěžuje identifikaci po havárii

Zdroj: Foto: Vera.vvo - licence CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Ženy

Inspirace a praktická témata pro každodenní život žen. Móda, krása, vztahy, zdraví, domácnost, volný čas i příběhy a trendy, které se promítají do současného životního stylu.

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