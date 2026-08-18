Letošní žně jsou téměř u konce. Jižní Moravu potrápilo sucho, výnosy jsou nízké

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Letošní žně jsou téměř u konce. Jižní Moravu potrápilo sucho, výnosy jsou nízkéPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Žně na jižní Moravě jsou po sedmi týdnech téměř u konce. Zemědělcům zbývá sklidit méně než procento ploch, letošní úrodu ale poznamenalo sucho a horko. Výnosy obilovin i řepky jsou meziročně nižší a většinou zaostávají také za celostátním průměrem.
Ilustrační fotografie
Zdroj: Brněnská Drbna
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Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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