Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Letošní žně jsou téměř u konce. Jižní Moravu potrápilo sucho, výnosy jsou nízké

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Žně na jižní Moravě jsou po sedmi týdnech téměř u konce. Zemědělcům zbývá sklidit méně než procento ploch, letošní úrodu ale poznamenalo sucho a horko. Výnosy obilovin i řepky jsou meziročně nižší a většinou zaostávají také za celostátním průměrem.
Ilustrační fotografie

Ilustrační fotografie

Zdroj: Brněnská Drbna
Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Z brněnského špitálu utekla pacientka, zpátky ji ale dostal nemocniční oděv
Z brněnského špitálu utekla pacientka, zpátky ji ale dostal nemocniční oděv
Na problémové domy ve Znojmě si posvítí právníci. Radnice sbírá podněty od lidí
Na problémové domy ve Znojmě si posvítí právníci. Radnice sbírá podněty od lidí

Rušení nočního klidu, nepořádek nebo opakovaný hluk. To jsou problémy v okolí některých nemovitostí, které...

KVÍZ: Co víte o hodech? Otestujte se
KVÍZ: Co víte o hodech? Otestujte se

Hodové slavnosti patří k tradičním moravským akcím, které se v některých obcích drží už několik staletí....

Jihomoravskou policii zasáhla smutná zpráva. Zemřel mluvčí Bohumil Malášek
Jihomoravskou policii zasáhla smutná zpráva. Zemřel mluvčí Bohumil Malášek

Ve věku 64 let zemřel dlouholetý tiskový mluvčí jihomoravské policie Bohumil Malášek. Podle informací...

Potřebuje Brno novou nemocnici? Podle části politiků město stárne, jiní jsou proti
Potřebuje Brno novou nemocnici? Podle části politiků město stárne, jiní jsou proti

Kandidující koalice Lidovci a Starostové v Brně navrhuje v reakci na stárnutí populace přípravu nové...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.